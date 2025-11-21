English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Business Ideas: మాజీ మంత్రి ఇలాకాలో పండిస్తున్న ఈ పంటకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు.. అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేస్తూ లక్షల్లో ఆదాయం పొందుతున్న రైతులు..!!

Business Ideas: కుంకుమ పువ్వు అనగానే మనకు కాశ్మీర్ వంటి అత్యంత శీతల వాతావరణం ఉన్న ప్రదేశాలు గుర్తుకు వస్తాయి. అయితే ఈ పంటను తెలంగాణలోని సిద్ధిపేట జిల్లాలోనూ పండిస్తున్నారు. అవును మీరు చదివింది నిజమే. అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేస్తూ క్రుత్రిమ వాతావరణాన్ని స్రుష్టించి అద్భుతం చేశారు. అసలు ఈ కుంకుమ పువ్వు సాగు ఎలా జరుగుతుందో తెలుసుకుందాం. 
1 /6

సాధారణంగా కుంకుమ పువ్వు అంటే మనకు గుర్తుకు వచ్చేది కశ్మీర్‌ లో మంచుతో కప్పుకున్న పర్వతాలే. ఎందుకంటే అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రతలు, ప్రత్యేకమైన వాతావరణం అవసరమయ్యే ఈ పంట అక్కడే ఎక్కువగా సాగుతుంది. అయితే ఇప్పుడు అదే కుంకుమ పువ్వు పంటను తెలంగాణలోని సిద్ధిపేటలో పండిస్తూ అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తున్నారు. మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు నియోజకవర్గంలో అసాధ్యంగా అనిపించే ఈ విషయాన్ని సాధ్యంగా మార్చి, కృత్రిమ వాతావరణాన్ని సృష్టించి అద్భుతం సాధించారు అక్కడి రైతులు.

2 /6

కుంకుమ పువ్వు అంటే ఎంతో ఖరీదైన పంట.  బంగారంలా తులాల వారీగా అమ్మే ఈ పువ్వుకు మార్కెట్లో భారీ డిమాండ్ ఉంటుంది.  ఒక తులం ధర రూ.3000కు చేరడం దీని ప్రత్యేకత ఏంటో చెప్పడానికి సరిపోతుంది. ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే అనేక ఔషధ గుణాలు ఉండటం కూడా దీని విలువను మరింత పెంచుతుంది. కానీ ఈ పంటను ఎక్కడ పడితే అక్కడ పండించడం అసాధ్యం. తీవ్ర చలిని తట్టుకునే రకమైన వాతావరణం కావాలి. అందుకే ఇప్పటివరకు కశ్మీర్‌, హిమాచల్ ప్రదేశ్ వంటి రాష్ట్రాల్లోనే ఈ పంట సాగేది.

3 /6

కానీ ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితులు మారాయి. సిద్ధిపేటలోని అర్బన్ మండలంలో డిఎక్స్ఎన్ కంపెనీ ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన కోల్డ్ రూమ్‌లో కశ్మీర్‌ వాతావరణానికి సమానమైన పరిస్థితులను సృష్టించారు. అక్కడే కశ్మీర్‌ నుండి తెచ్చిన సాఫ్రాన్ కందులను నాటడం ద్వారా కుంకుమ పువ్వు సాగు ప్రారంభించారు.   

4 /6

అసలు విషయం ఏంటంటే..  కేవలం నాలుగు నెలల్లోనే పంట చేతికి వచ్చింది. అంతేకాకుండా, కోల్డ్ రూమ్‌లో పండిన సాఫ్రాన్ నాణ్యత, వాసన పరంగా బయట మార్కెట్లో లభించే కుంకుమపువ్వును మించి ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.

5 /6

ఈ పైలెట్ ప్రాజెక్ట్ విజయవంతమవటం వల్ల ఒక ఎకరం పొలంలో పండించే ఉత్పత్తిని ఒక చిన్న కోల్డ్ రూమ్‌లోనే దిగుబడిగా పొందవచ్చని నిరూపణ అయింది. ఇప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను మరింత విస్తరించి, ఉన్నత నాణ్యత గల కుంకుమ పువ్వును పెద్ద ఎత్తున ఉత్పత్తి చేయాలని కంపెనీ యోచిస్తోంది. 

6 /6

దీనితోపాటు త్వరలోనే మష్రూమ్‌ కల్టివేషన్ వంటి కొత్త ప్రాజెక్టులను కూడా చేపట్టబోతున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు.టెక్నాలజీతో వ్యవసాయం ఎంత ముందుకు వెళ్లగలదో, తెలంగాణలో సాగుతున్న ఈ కుంకుమ పువ్వు ప్రాజెక్ట్‌ మరోసారి నిరూపించింది.

Siddipet saffron cultivation artificial climate saffron cold room saffron farming Kashmir saffron DXN company saffron project కుంకుమపువ్వు లాభాలు

