Business Ideas: మాజీ మంత్రి ఇలాకాలో పండిస్తున్న ఈ పంటకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు.. అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేస్తూ లక్షల్లో ఆదాయం పొందుతున్న రైతులు..!!

Business Ideas: కుంకుమ పువ్వు అనగానే మనకు కాశ్మీర్ వంటి అత్యంత శీతల వాతావరణం ఉన్న ప్రదేశాలు గుర్తుకు వస్తాయి. అయితే ఈ పంటను తెలంగాణలోని సిద్ధిపేట జిల్లాలోనూ పండిస్తున్నారు. అవును మీరు చదివింది నిజమే. అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేస్తూ క్రుత్రిమ వాతావరణాన్ని స్రుష్టించి అద్భుతం చేశారు. అసలు ఈ కుంకుమ పువ్వు సాగు ఎలా జరుగుతుందో తెలుసుకుందాం.
సాధారణంగా కుంకుమ పువ్వు అంటే మనకు గుర్తుకు వచ్చేది కశ్మీర్ లో మంచుతో కప్పుకున్న పర్వతాలే. ఎందుకంటే అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రతలు, ప్రత్యేకమైన వాతావరణం అవసరమయ్యే ఈ పంట అక్కడే ఎక్కువగా సాగుతుంది. అయితే ఇప్పుడు అదే కుంకుమ పువ్వు పంటను తెలంగాణలోని సిద్ధిపేటలో పండిస్తూ అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తున్నారు. మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు నియోజకవర్గంలో అసాధ్యంగా అనిపించే ఈ విషయాన్ని సాధ్యంగా మార్చి, కృత్రిమ వాతావరణాన్ని సృష్టించి అద్భుతం సాధించారు అక్కడి రైతులు.
కుంకుమ పువ్వు అంటే ఎంతో ఖరీదైన పంట. బంగారంలా తులాల వారీగా అమ్మే ఈ పువ్వుకు మార్కెట్లో భారీ డిమాండ్ ఉంటుంది. ఒక తులం ధర రూ.3000కు చేరడం దీని ప్రత్యేకత ఏంటో చెప్పడానికి సరిపోతుంది. ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే అనేక ఔషధ గుణాలు ఉండటం కూడా దీని విలువను మరింత పెంచుతుంది. కానీ ఈ పంటను ఎక్కడ పడితే అక్కడ పండించడం అసాధ్యం. తీవ్ర చలిని తట్టుకునే రకమైన వాతావరణం కావాలి. అందుకే ఇప్పటివరకు కశ్మీర్, హిమాచల్ ప్రదేశ్ వంటి రాష్ట్రాల్లోనే ఈ పంట సాగేది.
కానీ ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితులు మారాయి. సిద్ధిపేటలోని అర్బన్ మండలంలో డిఎక్స్ఎన్ కంపెనీ ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన కోల్డ్ రూమ్లో కశ్మీర్ వాతావరణానికి సమానమైన పరిస్థితులను సృష్టించారు. అక్కడే కశ్మీర్ నుండి తెచ్చిన సాఫ్రాన్ కందులను నాటడం ద్వారా కుంకుమ పువ్వు సాగు ప్రారంభించారు.
అసలు విషయం ఏంటంటే.. కేవలం నాలుగు నెలల్లోనే పంట చేతికి వచ్చింది. అంతేకాకుండా, కోల్డ్ రూమ్లో పండిన సాఫ్రాన్ నాణ్యత, వాసన పరంగా బయట మార్కెట్లో లభించే కుంకుమపువ్వును మించి ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
ఈ పైలెట్ ప్రాజెక్ట్ విజయవంతమవటం వల్ల ఒక ఎకరం పొలంలో పండించే ఉత్పత్తిని ఒక చిన్న కోల్డ్ రూమ్లోనే దిగుబడిగా పొందవచ్చని నిరూపణ అయింది. ఇప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్ను మరింత విస్తరించి, ఉన్నత నాణ్యత గల కుంకుమ పువ్వును పెద్ద ఎత్తున ఉత్పత్తి చేయాలని కంపెనీ యోచిస్తోంది.
దీనితోపాటు త్వరలోనే మష్రూమ్ కల్టివేషన్ వంటి కొత్త ప్రాజెక్టులను కూడా చేపట్టబోతున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు.టెక్నాలజీతో వ్యవసాయం ఎంత ముందుకు వెళ్లగలదో, తెలంగాణలో సాగుతున్న ఈ కుంకుమ పువ్వు ప్రాజెక్ట్ మరోసారి నిరూపించింది.