Business Ideas: తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న ఈ సంస్థలో ఈ కోర్సు నేర్చుకుంటే.. రోజుకు 5వేలు మీవే..!!

Business Ideas: ఈ రోజుల్లో జీవన వ్యయం పెరిగిపోవడంతో ప్రతి ఒక్కరూ అదనపు ఆదాయ మార్గాల కోసం ఆలోచిస్తున్నారు. చాలా మంది ఉద్యోగం చేస్తున్నా నెల జీతంతో అన్ని ఖర్చులు తీరడం కష్టంగా మారింది. కొంతమంది మహిళలు చదువుకున్నప్పటికీ కుటుంబ పరిస్థితుల వల్ల ఇంటి బయటకు వెళ్లి ఉద్యోగం చేయడం సాధ్యంకాక ఇంటికే పరిమితం అవుతున్నారు. అలాంటి వారికోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న సెట్విన్ (SETWIN) సంస్థ చక్కటి అవకాశం అందిస్తోంది.
సెట్విన్ వివిధ ఉపాధి–శిక్షణా కోర్సులు అందిస్తూ, వాటికి గుర్తింపు పొందిన సర్టిఫికేట్ కూడా ఇస్తుంది. ఆ సర్టిఫికేట్ ద్వారా ఉద్యోగ అవకాశాలు పొందవచ్చు లేదా స్వంతంగా చిన్న వ్యాపారం ప్రారంభించవచ్చు. అందులో ప్రత్యేకంగా మహిళల కోసం ఒక కోర్సుకు భారీ డిమాండ్ ఏర్పడింది. అదే మెహందీ డిజైనింగ్ కోర్స్ .

ఈ కోర్సులో మెహందీ ఆర్ట్ ప్రాథమికాలు, డిజైన్ టెక్నిక్స్, ట్రెండింగ్ స్టైల్‌లు, వేడుకల కోసం చేయాల్సిన ప్రత్యేక డిజైన్‌లు వంటి అంశాలను నేర్పిస్తారు. శిక్షణ పూర్తయ్యాక, ప్రభుత్వం గుర్తించిన సర్టిఫికేట్ అందిస్తారు.

ఈ సర్టిఫికేట్ ఆధారంగా బ్యూటీ పార్లర్లు, ఈవెంట్ మేనేజ్‌మెంట్ సంస్థలు వంటి రంగాల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు పొందవచ్చు. అంతేకాదు, స్వయం ఉపాధిగా కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు. పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాలు, ఉత్సవాల సందర్భాల్లో మెహందీ వేడుకలకు ఆర్టిస్టులకు విపరీతమైన డిమాండ్ ఉంది.

ప్రస్తుతం ఒక మంచి మెహందీ ఆర్టిస్ట్ ఒక్కరోజులోనే రూ. 5,000 నుంచి రూ. 10,000 వరకు సంపాదిస్తున్నారు. సీజన్ సమయంలో కేవలం 10 పెళ్లిళ్లకే కాంట్రాక్ట్ తీసుకున్నా నెలకు రూ. 50,000 రూ. 1,00,000 వరకు సంపాదించుకోవచ్చు.

ఇక సెట్విన్ సంస్థ అందించే ఈ మెహందీ కోర్సు ఫీజు కూడా చాలా తక్కువ. కేవలం రూ. 1,500 మాత్రమే. ప్రస్తుతం ఇది హైదరాబాద్–సికింద్రాబాద్ జంటనగరాల్లో అందుబాటులో ఉంది.

స్వంతంగా ఏదైనా వ్యాపారం చేయాలన్నా, లేక చిన్నపాటి అదనపు ఆదాయం కావాలన్నా ఈ కోర్సు ఉత్తమ మార్గం అని చెప్పవచ్చు. తక్కువ ఖర్చుతో నేర్చుకుని, సర్టిఫికేట్ పొందుతూ, ఇంట్లో నుంచే సంపాదించుకునే అవకాశాన్ని తెలంగాణ ప్రభుత్వం అందిస్తోంది.    

Money Earning Ideas Business Ideas Business Ideas in Telugu business ideas 2025 Telangana State Government Setwin Institute

