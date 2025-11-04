Business Ideas: అధిక ధర, తక్కువ శ్రమ.. ఎకరాకు లక్షల్లో లాభాలు.. ఈ పంట రైతుల జీవితాన్ని మార్చేస్తోంది..!!

Business Ideas: ఇటీవలి కాలంలో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రైతులు సంప్రదాయ పంటల కంటే అధిక లాభాలు ఇచ్చే పంటల వైపు మళ్లుతున్నారు. అందులో ప్రధానంగా శ్రీగంధం (సాండల్వుడ్) సాగు పట్ల ఎక్కువ ఆసక్తి కనిపిస్తోంది. శతాబ్దాలుగా ఆయుర్వేదం, సౌందర్య ఉత్పత్తులు, ధూప, అగరబత్తులు, పర్ఫ్యూమ్ ల వంటి విభిన్న రంగాల్లో ఉపయోగమవుతున్న శ్రీగంధం ప్రస్తుతం ఆర్థికపరంగా అత్యంత విలువైన పంటగా గుర్తింపు పొందుతోంది. ఈ చెట్లలో దాగి ఉన్న ఔషధ గుణాలు, సువాసన, విస్తృత వినియోగం కారణంగా రైతులు దీన్ని దీర్ఘకాల పెట్టుబడి పంటగా భావిస్తున్నారు.
శ్రీగంధం మొక్కలు సాధారణంగా సేంద్రియ పదార్థాలు సమృద్ధిగా ఉన్న నేలల్లో చక్కగా పెరుగుతాయి. నీరు నిలవని ఒండ్రు నేలలు, ఇసుక నేలలు కూడా ఈ మొక్కలకు అనుకూలమే. ముఖ్యంగా మురుగు నీరు సాఫీగా పారిపోతూ ఉండే నేలల్లో పెంచితే మంచి ఎదుగుదల కనిపిస్తుంది. సరైన నేల, సరైన నీటి పారుదల ఉంటే ఈ పంట ద్వారా రైతులు గణనీయమైన లాభాలు పొందవచ్చు.
శ్రీగంధం చెట్లను నాటే ముందు మంచి నాణ్యత కలిగిన మొక్కలను ఎంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. విశ్వసనీయ నర్సరీలలో ఏడు నుండి ఎనిమిది నెలలు పెరిగి, సుమారు 35 సెంటీమీటర్ల ఎత్తు కలిగిన మొక్కలు నాటడానికి ఉత్తమంగా ఉంటాయి. పాత చెట్ల నుండి సేకరించిన నాణ్యమైన విత్తనాల నుండి వచ్చిన మొక్కలు ఎక్కువ శాతం మంచి దిగుబడి ఇస్తాయి.
సాగు ప్రారంభానికి ముందు నేలను 2–3 సార్లు దున్ని కలుపు లేకుండా శుభ్రపరచాలి. ప్రతి మొక్కకు తగినంత స్థలం ఇవ్వాలి. వేసవి కాలంలో ప్రతి రెండు వారాలకు ఒకసారి నీటిపారుదల ఇవ్వడం ఉత్తమం. నీటిని సమానంగా అందించే బిందు పద్ధతి (డ్రిప్ ఇరిగేషన్) శ్రీగంధం సాగుకు ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది.
మొక్కల వేగవంతమైన పెరుగుదలకై పశువుల ఎరువు, కంపోస్ట్, వర్మీ కంపోస్ట్ వంటి సేంద్రియ ఎరువులు అవసరం. ప్రతి చెట్టుకు సంవత్సరానికి సుమారు 10–15 కిలోల పశువుల ఎరువు ఇవ్వడం ఉత్తమ ఫలితాలను ఇస్తుంది. రసాయన ఎరువుల బదులుగా సేంద్రీయ ఎరువులు వాడితే మట్టి నాణ్యత కూడా మెరుగుపడుతుంది.
పురుగులు లేదా తెగుళ్లు కనిపించినప్పుడు వేపగింజల కషాయం, గోమూత్రం వంటి సహజ పదార్థాలను వాడవచ్చు. అదనంగా, జీవశిలీంద్రాలు అయిన వర్టీసీలియం, సూడోమోనాస్ వంటి క్రిమినాశకాలు వాడితే రోగ నిరోధకత పెరుగుతుంది.
సాధారణంగా శ్రీగంధం చెట్టు పూర్తిగా పెరగడానికి 25–30 సంవత్సరాలు పడుతుంది. ఒక చెట్టు సగటున 20–25 కిలోల వరకు చేవ (హార్ట్వుడ్) ఇస్తుంది. ఎకరానికి సుమారు 250 మొక్కలు నాటితే 6,000 కిలోల వరకు చేవ దిగుబడి వస్తుంది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో శ్రీగంధం నాణ్యతను బట్టి కిలోకు రూ. 8,000 వరకు ధర ఉంది. దీర్ఘకాలంలో లాభదాయకమైన పంట కావడంతో పెట్టుబడి తక్కువ, ఆదాయం ఎక్కువగా ఉండే ఈ సాగుపై రైతుల ఆసక్తి పెరుగుతోంది.
ప్రకృతి ఆధారిత సౌందర్య ఉత్పత్తులు, ఆయుర్వేద ఔషధాల వాడకం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో శ్రీగంధానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా డిమాండ్ పెరుగుతోంది. దీని వల్ల భవిష్యత్తులో శ్రీగంధం సాగు రైతులకు స్థిరమైన, లాభదాయకమైన పెట్టుబడిగా మారే అవకాశం ఉంది.