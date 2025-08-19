English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Business Ideas: మహిళలు కేవలం ఇంటి వెనకున్న స్థలంలో ఈ పని చేస్తే చాలు..నెలకు రూ. 50 వేలు సంపాదించవచ్చు..!!

Business Ideas:  మహిళలు డబ్బు సంపాదించాలి అనుకుంటున్నారా అయితే ఒక చక్కటి బిజినెస్ ప్లాన్ గురించి  తెలుసుకుందాం. ఈ బిజినెస్ ముఖ్యంగా పల్లెటూర్లలోనూ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చేయడానికి చాలా సులభంగా ఉంటుంది.  అలాగే ఈ బిజినెస్ కు సంవత్సరం అంతా గిరాకీ ఉంటుంది. అలాంటి బిజినెస్ గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. 
ముఖ్యంగా పల్లెటూర్లలో వ్యవసాయ ఆధారిత పనుల  పట్ల అందరికీ అవగాహన ఎక్కువగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పల్లెటూర్లలో  సులభంగా మహిళలు ఇంటి వద్దనే చేయగలిగే ఓ బిజినెస్ గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. నాటు కోళ్ల పెంపకం అనేది ఒక చక్కటి బిజినెస్ అని చెప్పవచ్చు. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో బాయిలర్ కోళ్లు ఎక్కువగా లభిస్తున్నాయి. అయితే వీటిని తినడం వల్ల  ఆరోగ్యానికి అంత మంచిది కాదని డాక్టర్లు సైతం హెచ్చరిస్తున్నారు.   

ఎందుకంటే బాయిలర్ కోళ్లకు ఎక్కువగా హార్మోన్లను ఎక్కించడం వల్ల భవిష్యత్తులో వాటిని తిన్నవారికి, హార్మోన్ల ప్రాబ్లం వచ్చే అవకాశం ఉందని కూడా . వైద్యనిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని నాటు కోళ్లను  తినడం ఒక చక్కటి పరిష్కారంగా నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.  దీన్నే మీరు ఒక వ్యాపార అవకాశం గా మార్చుకోవచ్చు.   

మామూలుగా బాయిలర్ కోళ్ల పెంపకానికి పెద్ద ఎత్తున కోళ్ల ఫారం ఏర్పాటు చేయాలి.  కానీ నాటు కోళ్ల పెంపకానికి కోళ్ల ఫారం అవసరం లేదు.  ఆరు బయట ఖాళీ స్థలాలలో కూడా నాటు కోళ్ల పెంపకం చేయవచ్చు. ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇంటి వెనక పెరడు ఇంటిముందు ఖాళీ స్థలం ఎక్కువగా ఉంటుంది.  ఈ ప్రాంతంలో ఒక కోళ్ల షెడ్డు నిర్మించుకొని నాటు కోళ్ల పెంపకం చేపట్టుకోవచ్చు.    

కోళ్లను స్వేచ్ఛగా బయటకు వదిలేసి వాటికి దాణా తినిపిస్తూ మొదలవడం వల్ల అవి స్వేచ్ఛగా తిరుగుతూ పెరుగుతాయి. బాయిలర్ కోళ్లతో పోల్చి చూస్తే, ఇవి కాస్త నెమ్మదిగా పెరిగినప్పటికీ,వీటిని తింటే ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిదని సైతం  ఇప్పుడు సూచిస్తున్నారు.  దీనికి తోడు  నాటు కోళ్ల  గుడ్లను  కూడా విక్రయించుకోవచ్చు.  

నాటుకోడిగుడ్ల ధర కూడా  మార్కెట్లో ఎక్కువగానే ఉంటుంది. ఇలా రెండు రకాలుగా ఆదాయం సంపాదించుకోవచ్చు. నాటు కోళ్ల పెంపకానికి పెట్టుబడి కూడా చాలా తక్కువైనా చెప్పవచ్చు. అయితే నాటు కోడి గుడ్లను  పొదిగేందుకు  ఇంక్యుబేటర్ ఏర్పాటు చేసుకున్నట్లయితే, నాటు కోడి గుడ్డను సేకరించి పిల్లలను పెంచవచ్చు.    

ఇలా ఈజీగా ఆదాయం సంపాదించుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా మహిళలు ఇంటి వద్ద ఉంటూనే ఈ బిజినెస్ చేయడం వల్ల చక్కటి ఆదాయం పొందే అవకాశం ఉంటుంది. (Disclaimer: ఈక్విటీ మార్కెట్లలో  పెట్టుబడులు రిస్కుతో కూడుకున్నవి. ఈ కథనంలో ఇక్కడ వ్యక్తీకరించిన అభిప్రాయాలు/సూచనలు/సలహాలు కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. జీ తెలుగు ఎలాంటి షేర్ మార్కెట్ రికమండేషన్స్ ఇవ్వదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిపుణులైన సర్టిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్లను సంప్రదించాలని జీ తెలుగు పాఠకులను సూచిస్తుంది.)

