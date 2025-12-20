Business Ideas: మోదీ సర్కారే కాదు..రేవంత్ సర్కార్ కూడా డబ్బు సంపాదించే ఐడియా చెబుతోంది.. తెలంగాణ ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ఈ కోర్సు నేర్చుకుంటే చాలు నెలకు రూ. లక్ష పక్కా..!!

Business Ideas: నేటికాలం మహిళలు చదువు, ఉద్యోగం, వ్యాపారం వంటి అనేక రంగాల్లో రాణిస్తున్నారు. అయినప్పటికీ మహిళలపై వివక్ష అనేది సమాజంలో పూర్తిగా తొలగిపోలేదన్నది వాస్తవం. చదువుకుని ఉద్యోగం చేయాలనుకునే మహిళలు చాలామందే ఉన్నా, పెళ్లి తర్వాత కుటుంబ బాధ్యతలు, పిల్లల సంరక్షణ కారణంగా ఇంటికే పరిమితమవుతున్నారు. అలాంటి మహిళలకు ఇంటి వద్దే ఉంటూ ఆదాయం పొందే అవకాశం కల్పించే మంచి వ్యాపార మార్గం ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్.
ఈ బిజినెస్ ప్రారంభించేందుకు భారీ మొత్తంలో ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక రూపాయి ఖర్చు లేకుండా మీ సమయాన్ని, మీకున్న ఆసక్తిని పెట్టుబడిగా మార్చుకోవచ్చు. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో డిజైనర్ దుస్తులకు విపరీతమైన డిమాండ్ ఉంది.
పెళ్లిళ్లు, పండుగలు, ఫంక్షన్లు వంటి సందర్భాల్లో ప్రత్యేక డిజైన్లు చేయించుకోవడానికి మహిళలు, కుటుంబాలు ఫ్యాషన్ డిజైనర్లను ఆశ్రయిస్తున్నారు. ఈ అవకాశాన్ని గుర్తించి ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ను వృత్తిగా ఎంచుకుంటే, నెలకు వేలల్లో ఆదాయం సంపాదించే అవకాశం ఉంది.
ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ అనగానే ఖరీదైన ఇన్స్టిట్యూట్లు, లక్షల రూపాయల ఫీజులు గుర్తుకు రావడం సహజం. అయితే అలాంటి భయం అవసరం లేదు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తున్న సెట్విన్ సంస్థ అతి తక్కువ ఫీజుతో ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ సర్టిఫికేట్ కోర్సులను అందిస్తోంది.
ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్, అడ్వాన్స్డ్ ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ వంటి కోర్సులు కేవలం మూడు నెలల వ్యవధిలో పూర్తవుతాయి. ఫీజు కూడా సుమారు మూడు వేల రూపాయలే. చదువు అర్హత కూడా పెద్దగా అవసరం లేదు, పదో తరగతి పూర్తికాకపోయినా ఈ కోర్సు చేయవచ్చు.
ఈ కోర్సు పూర్తి చేసిన తర్వాత స్వంత బొటిక్ ప్రారంభించవచ్చు లేదా బ్రాండెడ్ బొటిక్లలో ఉద్యోగ అవకాశాలు పొందవచ్చు. సినీ పరిశ్రమలో కూడా ఫ్యాషన్ డిజైనర్లకు మంచి డిమాండ్ ఉంది.
విదేశాల్లోని గార్మెంట్ కంపెనీలు కూడా ఈ కోర్సు చేసినవారిని నియమిస్తూ ఆకర్షణీయమైన జీతాలు అందిస్తున్నాయి. 1978లో స్థాపితమైన సెట్విన్ సంస్థ నిరుద్యోగ యువత, మహిళలు, బలహీన వర్గాలకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తుంది.
ముద్రా లోన్ ద్వారా నిరుద్యోగులకు, మహిళలకు, వ్యాపారాన్ని విస్తరించాలనుకునేవారికి మోదీ సర్కార్ లోన్ ఇస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఆర్థిక సహాయం చేస్తూ వారిలో ఆర్థికంగా అండగా ఉంటున్నామని చెబుతోంది మోదీ ప్రభుత్వం. అలాగే తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా నిరుద్యోగులకు తక్కువ డబ్బుతో కోర్సులు నేర్పిస్తూ.. వారికి ఉపాధి అవకాశాలు అందిస్తుంది. అటు కేంద్ర ప్రభుత్వం, ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రెండూ కూడా నిరుద్యోగులకు బాసటగా నిలుస్తున్నాయి.