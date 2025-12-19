Business Ideas: ఎవరికీ తెలియని సీక్రెట్.. ఇంట్లో కూర్చుండి.. లక్షలు సంపాదించే బిజినెస్ ఇది.. మీరు ధనవంతులు అయినట్లే..!!

Business Ideas: చాలా వరకు ఇళ్లలో ఉదయం 9 నుంచి 10 గంటలలోపు ఇంటి పనులు, వంట పనులు ముగుస్తుంటాయి. ఎందుకంటే పిల్లలు ఉదయం 8గంటల వరకే స్కూల్స్ వెళ్తుంటారు. ఆ సమయం వరకు వారికి టిఫిన్, లంచ్ పూర్తి చేసి బాక్సులు పెట్టాలి. 9 గంటలకు భర్త ఉద్యోగం చేసేవారైతే.. వాళ్లకు లంచ్ బాక్స్ పెట్టి పంపిస్తుంటారు. వారంతా వెళ్లిన తర్వాత మిగతా పనులు చేసుకుని 12గంటల వరకు ఫ్రీ అవుతుంటారు. మళ్లీ పిల్లలు స్కూల్ నుంచి 4 నుంచి 5 గంటల మధ్య వస్తుంటారు. ఆ సమయంలో ఖాళీ ఉంటూ బోర్ కొడుతుంది అనుకునే మహిళలు ఎంతో మంది ఉంటారు. అలాంటి వారి కోసం ఇప్పుడు మేము చెప్పే బిజినెస్ లు మంచి ఆదాయాన్ని సంపాదించి పెడతాయి. ఈ బిజినెస్ లు ఇంట్లో కూర్చుండి కూడా చేసుకోవచ్చు. అవేంటో చూద్దాం.
ఇంటి వద్దే ఉండి మహిళలు మంచి ఆదాయం సంపాదించే అవకాశాలు ఇప్పుడు విస్తృతంగా ఉన్నాయి. అలాంటి లాభదాయకమైన వ్యాపారాల్లో ముఖ్యంగా రెండు రంగాలు మహిళలకు ఎంతో అనుకూలంగా మారాయి. సరైన శిక్షణ, కాస్త శ్రద్ధ ఉంటే నెలకు మంచి ఆదాయం పొందడమే కాకుండా ఇతరులకు ఉపాధి కల్పించే స్థాయికి కూడా ఎదగవచ్చు.
మొదటిగా మగ్గం వర్క్ బిజినెస్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఇటీవల కాలంలో మహిళలు ఫంక్షన్లు, పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాలకు ధరించే బ్లౌజులు, గాగ్రా చోళీలు, హాఫ్ సారీలకు మగ్గం వర్క్ చేయించుకోవడానికి ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. మగ్గం వర్క్ ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తాయి. సాధారణంగా రూ.500 విలువ చేసే బ్లౌజ్పై మగ్గం వర్క్ చేయించాలంటే రూ.1,500 నుంచి రూ.5,000 వరకు ఖర్చవుతోంది. దీనివల్ల ఈ రంగంలో ఎంతటి ఆదాయం వచ్చే అవకాశం ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.
ఈ అవకాశాన్ని వ్యాపారంగా మలుచుకుంటే ఇంటి నుంచే నిరంతర ఆదాయం పొందవచ్చు. మగ్గం వర్క్ నేర్చుకోవడానికి ప్రస్తుతం అనేక ఉపాధి శిక్షణ కేంద్రాలు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు మహిళలకు ప్రత్యేక శిక్షణను అందిస్తున్నాయి. కొద్ది కాలంలోనే ఈ కళను నేర్చుకుని చిన్న స్థాయిలో ఆర్డర్లు తీసుకోవచ్చు. క్రమంగా కస్టమర్లు పెరిగిన తర్వాత ఎక్కువ ఆర్డర్లు స్వీకరించి మంచి లాభాలు పొందవచ్చు. అనుభవం పెరిగిన తరువాత ఇతర మహిళలకు మగ్గం వర్క్ నేర్పడం ద్వారా కూడా అదనపు ఆదాయం పొందే అవకాశం ఉంటుంది. నిపుణుల అంచనా ప్రకారం, రోజుకు కనీసం రూ.5,000 వరకు సంపాదించే అవకాశాలు ఈ బిజినెస్లో ఉన్నాయి. ఖాళీ సమయంలో ఈ వ్యాపారాలు చేస్తే నెలకు లక్ష రూపాయల వరకు సంపాదించుకునే డిమాండ్ ఉంది.
ఇక మరో ముఖ్యమైన వ్యాపార అవకాశం బ్యూటీషియన్ రంగం. ప్రస్తుతం మహిళల్లో అందంపై అవగాహన పెరుగుతుండటంతో బ్యూటీ పార్లర్లకు డిమాండ్ భారీగా పెరుగుతోంది. ముఖ్యంగా వర్కింగ్ ఉమెన్, విద్యార్థినులు నిత్యం బ్యూటీ సేవలను వినియోగిస్తున్నారు. అయితే, డిమాండ్కు తగిన స్థాయిలో పార్లర్లు అందుబాటులో లేకపోవడంతో ఈ రంగంలో మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి.
బ్యూటీషియన్గా మారేందుకు అనేక శిక్షణ కోర్సులు మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తున్న సెట్విన్ (SETWIN) సంస్థ మహిళలకు తక్కువ ఫీజులతో బ్యూటీషియన్ సర్టిఫికెట్ కోర్సులు అందిస్తోంది. మూడు నెలల నుంచి ఆరు నెలల వ్యవధిలో పూర్తి శిక్షణ ఇచ్చి పరీక్షల అనంతరం సర్టిఫికెట్ కూడా అందిస్తారు. ఈ కోర్సులకు సాధారణంగా రూ.2,000 నుంచి రూ.5,000 వరకు మాత్రమే ఫీజు ఉంటుంది.
శిక్షణ పూర్తయ్యాక స్వంతంగా బ్యూటీ పార్లర్ ప్రారంభించవచ్చు లేదా ఇప్పటికే ఉన్న సెలూన్లో ఉద్యోగంగా చేరవచ్చు. ఈ రంగంలో అనుభవం పెరిగిన కొద్దీ ఆదాయం కూడా గణనీయంగా పెరుగుతుంది. కస్టమర్ల నమ్మకం సంపాదించగలిగితే స్థిరమైన ఆదాయంతో పాటు మంచి గుర్తింపు కూడా లభిస్తుంది.
మగ్గం వర్క్.. బ్యూటీషియన్ రంగాలు మహిళలకు ఇంటి నుంచే ఆర్థిక స్వావలంబన సాధించేందుకు అద్భుతమైన అవకాశాలుగా మారాయి. కాస్త కృషి, ఓర్పు ఉంటే ఇవి భవిష్యత్తును మార్చే వ్యాపారాలుగా నిలుస్తాయి.