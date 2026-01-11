Business Ideas: పెట్టుబడికి రూ. 10వేలు చాలు.. ఇంట్లో కూర్చుండి ఈ బిజినెస్ చేస్తే.. భారీ ఆదాయం మీ సొంతం..!!

Business Ideas: సొంతంగా వ్యాపారం మొదలుపెట్టాలనేది చాలామందికి ఉన్న కల. అయితే పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టిన తర్వాత నష్టం వస్తుందేమో అనే భయం చాలా మందిని వెనక్కి నెట్టేస్తుంది. ముఖ్యంగా విద్యార్థులు, గృహిణులు, ఉద్యోగంతో పాటు అదనపు ఆదాయం కోరుకునేవారికి ఈ భయం మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది. కానీ తక్కువ పెట్టుబడితో, రిస్క్ దాదాపు లేని వ్యాపారాలు ఉంటే పరిస్థితి వేరేలా ఉంటుంది. కేవలం రూ.10,000 లోపే ప్రారంభించగల కొన్ని చిన్న వ్యాపారాలు నెలవారీగా మంచి ఆదాయం తెచ్చిపెట్టే అవకాశం కల్పిస్తాయి. ఇప్పుడు అలాంటి కొన్ని సులభమైన బిజినెస్ ఐడియాలను చూద్దాం.
ఇంటి నుంచే హోమ్ మేడ్ ఫుడ్ వ్యాపారం: ఇంట్లోనే వంట చేయడంలో నైపుణ్యం ఉంటే హోమ్ మేడ్ ఫుడ్ బిజినెస్ ఒక మంచి ఆప్షన్. ఇడ్లీ, దోస పిండి, సాంబార్, చట్నీలు, సాయంత్రం స్నాక్స్ లాంటి వాటిని తయారు చేసి సమీప దుకాణాలకు సరఫరా చేయవచ్చు. లేకపోతే నేరుగా కస్టమర్లకు ఆర్డర్ ఆధారంగా అందించవచ్చు. ప్రారంభంలో పాత్రలు, ముడి సరుకుల కోసం రూ.5,000 నుంచి రూ.8,000 వరకు ఖర్చు అవుతుంది. రుచి బాగుంటే, శుభ్రత పాటిస్తే ప్రత్యేకంగా ప్రచారం చేయకపోయినా కస్టమర్లు స్వయంగా మీకే వస్తారు.
గ్రామాల్లో మంచి ఆదాయం ఇచ్చే డిజిటల్ సేవలు: ఇంకో లాభదాయకమైన చిన్న వ్యాపారం రీఛార్జ్, ఆన్లైన్ సేవా కేంద్రం నిర్వహించడం. మొబైల్, డీటీఎచ్ రీఛార్జ్లు, కరెంట్ బిల్లులు, గ్యాస్ బుకింగ్, ఆన్లైన్ దరఖాస్తులు వంటి సేవలు అందించి కమీషన్ ద్వారా ఆదాయం పొందవచ్చు. ఒక స్మార్ట్ఫోన్, ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్, ప్రాథమిక టెక్నికల్ పరిజ్ఞానం ఉంటే సరిపోతుంది. ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇలాంటి సేవలకు నిరంతర డిమాండ్ ఉంటుంది.
పర్యావరణహిత బ్యాగుల తయారీ వ్యాపారం: ప్రస్తుతం ప్లాస్టిక్ వినియోగంపై ఆంక్షలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో పేపర్ కవర్లు, క్లాత్ బ్యాగులు, బట్ట సంచుల తయారీకి మంచి మార్కెట్ ఏర్పడింది. కాగితం, బట్ట, కటింగ్–స్టిచింగ్ వంటి చిన్న ఖర్చులతోనే ఈ వ్యాపారం ప్రారంభించవచ్చు. రూ.7,000 నుంచి రూ.10,000 లోపు పెట్టుబడితో మొదలుపెట్టి, స్థానిక షాపులు, మార్కెట్లకు సరఫరా చేయవచ్చు.
ఇంటి వద్దే చిన్న తోట… ఆదాయం కూడా: ఇంట్లో ఖాళీ స్థలం ఉంటే చిన్నతరహా గార్డెనింగ్ కూడా మంచి ఎంపిక. కుండీల్లో కూరగాయలు, ఆకుకూరలు లేదా డిమాండ్ ఉన్న మొక్కలను పెంచవచ్చు. విత్తనాలు, కుండీలు, ఎరువుల కోసం చాలా తక్కువ ఖర్చే సరిపోతుంది. ఇది కుటుంబ అవసరాలను తీర్చడమే కాకుండా, మిగిలిన ఉత్పత్తిని అమ్మి అదనపు ఆదాయం కూడా పొందే అవకాశం ఇస్తుంది.
తక్కువ పెట్టుబడితో పెద్ద ధైర్యం: ఈ వ్యాపారాలన్నీ పెద్ద రిస్క్ లేకుండా, ఇంటి నుంచే మొదలుపెట్టే వీలున్నవి. చిన్నగా ప్రారంభించి, క్రమంగా విస్తరించుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా స్థిర ఆదాయం కావాలనుకునేవారికి ఇవి మంచి ఆరంభం అవుతాయి.