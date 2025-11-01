Business Under 1 lakh Rupees: ఈ 3 బిజినెస్ లు కేవలం రూ. లక్షతోనే ప్రారంభించవచ్చు.. ఆదాయం మాత్రం కోట్లలోనే ఉంటుందోయ్..!!

Business Under 1 lakh Rupees: మీరు తక్కువ పెట్టుబడితో..ఎక్కువ ఆదాయం వచ్చే వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా. అయితే మీకోసం ఈ 3 బిజినెస్ ఐడియాలను తీసుకువచ్చాం. కేవలం లక్ష రూపాయలతోనే ఈ వ్యాపారాలను ప్రారంభించవచ్చు. ఆ వ్యాపారాలు ఏవో తెలుసుకుందాం.
నేటికాలంలో చాలా మంది ఉద్యోగాలు చేస్తూనే సైడ్ బిజినెస్ లు చేస్తున్నారు. కేవలం ఉద్యోగం పైనే ఆధారపడకుండా ఇతర ఆదాయ మార్గాలను కూడా అన్వేషిస్తున్నారు. అయితే చాలా మంది అదనపు ఆదాయం కోసం వ్యాపారాలను ప్రారంభించాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారు. పెట్టుబడికోసం ఎక్కువ డబ్బులు అవసరం అవుతాయని చాలా మంది వెనకంజ వేస్తుంటారు. అయితే సరైన ఆలోచన, కృషి ఉంటే కేవలం లక్ష రూపాయలతో మీరు మంచి వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించవచ్చు. పెరుగుతున్న డిమాండ్ కు తగ్గట్లుగా మంచి సంపాదన అవకాశాలను అందించే మూడు వ్యాపారాల గురంచి తెలుసుకుందాం.
బేకరి ఐటమ్స్ చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టపడతారు. అందుకే బేకరీ వ్యాపారాలు సక్సెస్ ఫుల్ రన్ అవుతున్నాయి. మీరు ఇంటి నుండే కేకులు, కుకీలు, బ్రౌనీలు లేదా పేస్ట్రీలను తయారు చేసి అమ్మవచ్చు. ప్రారంభ ఖర్చులో ఓవెన్, మిక్సర్, అచ్చులు, కొన్ని ప్రాథమిక పదార్థాలు ఉంటాయి. వీటి మొత్తం ఖర్చు దాదాపు రూ.1 లక్ష అవుతుంది. మీరు మీ ఉత్పత్తులను సోషల్ మీడియాలో ప్రమోట్ చేసి, మంచి ప్యాకేజింగ్తో డెలివరీ చేయడం ప్రారంభిస్తే, మీరు కస్టమర్లను సులభంగా కనుగొనవచ్చు. స్థానిక ఆర్డర్లతో ప్రారంభించి, మీరు ఆన్లైన్ డెలివరీ ప్లాట్ఫామ్లకు విస్తరించవచ్చు.
ఈ రోజుల్లో మొబైల్ ఫోన్లు అందరికీ తప్పనిసరి. అవి చెడిపోతే వెంటనే రిపేర్ చేయాలి. మొబైల్ రిపేర్ అనేది తక్కువ పెట్టుబడి అవసరం కానీ మంచి రాబడిని అందించే వ్యాపారం. దాదాపు రూ. 1 లక్షతో.. మీరు శిక్షణ పొందవచ్చు, ప్రాథమిక ఉపకరణాలు, కొన్ని పరికరాలు, ఒక చిన్న వర్క్స్టేషన్ను ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. ప్రారంభంలో, ఇంటి నుండి లేదా చిన్న అద్దె దుకాణం నుండి ప్రారంభించండి. కొన్ని నెలల్లో మీరు సాధారణ కస్టమర్లను స్థాపించిన తర్వాత, మీరు విస్తరించవచ్చు.
మీకు సోషల్ మీడియా, వెబ్సైట్లు, ఆన్లైన్ ప్రమోషన్ గురించి తెలిసి ఉంటే, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సేవలు అత్యంత లాభదాయకమైన వ్యాపారంగా మారవచ్చు. నేడు, ప్రతి వ్యాపారం, పెద్దది లేదా చిన్నది, ఆన్లైన్లో కనిపించాలని కోరుకుంటుంది. దీనికి ప్రత్యేక సిబ్బంది అవసరం. ల్యాప్టాప్, ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ నైపుణ్యాలతో, మీరు ఫ్రీలాన్స్ ప్రాజెక్టులపై పనిచేయడం ప్రారంభించవచ్చు.
ప్రారంభ పెట్టుబడి రూ. 1 లక్ష మించదు. మీరు సరైన క్లయింట్లను కనుగొంటే, మీరు కొన్ని నెలల్లోనే రూ. 50,000 కంటే ఎక్కువ సంపాదించవచ్చు. వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించడానికి మీకు పెద్ద మొత్తం అవసరం లేదు. మీరు కష్టపడి పనిచేసి మార్కెట్ అవసరాలను అర్థం చేసుకుంటే, రూ. 1 లక్ష కూడా గణనీయమైన ఆదాయాన్ని సంపాదించవచ్చు.