Honey Rose:'వీర సింహారెడ్డి' సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు మరింత దగ్గరైన హీరోయిన్ హనీ రోజ్ ఇటీవల వేధింపుల కేసుతో వార్తల్లో నిలిచారు. ఆమె ఫిర్యాదు చేసిన ప్రముఖ బిజినెస్మ్యాన్ ఇప్పుడు బహిరంగంగా క్షమాపణలు చెబుతూ కేసు ఉపసంహరించుకోవాలని కోరడం హాట్ టాపిక్గా మారింది.
ఈ వ్యవహారం ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విస్తృత చర్చకు దారితీసింది. కొందరు తప్పును అంగీకరించి క్షమాపణ చెప్పడం మంచి నిర్ణయమని అభిప్రాయపడుతుండగా, మరికొందరు మహిళలపై వ్యాఖ్యలు చేసే విషయంలో ప్రజా ప్రముఖులు మరింత బాధ్యతగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ కేసు భవిష్యత్తు హనీ రోజ్ నిర్ణయంపైనే ఆధారపడి ఉంది. ఆమె స్పందన కోసం అందరూ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
తాజా క్షమాపణలో బాబీ చెమ్మనూర్, ఈ విషయాన్ని తన పశ్చాత్తాపానికి నిదర్శనంగా చూడాలని కోరారు. ఇకపై ఇలాంటి పరిస్థితులు రాకుండా మరింత బాధ్యతతో వ్యవహరిస్తానని కూడా పేర్కొన్నారు. తన క్షమాపణను స్వీకరించి కేసును ఉపసంహరించుకోవాలని హనీ రోజ్ను అభ్యర్థించారు. అయితే, బాబీ చెమ్మనూర్ క్షమాపణపై హనీ రోజ్ ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక స్పందన ఇవ్వలేదు. ఆమె కేసును వెనక్కి తీసుకుంటారా లేదా అనే విషయం ఇంకా స్పష్టత రాలేదు.
ఈ వివాదం 2025లో ప్రారంభమైంది. హనీ రోజ్ ఫిర్యాదు మేరకు బాబీ చెమ్మనూర్పై లైంగిక వేధింపులకు సంబంధించిన కేసు నమోదు అయింది. ఆమెపై అసభ్యకరమైన, లైంగిక భావాలు కలిగిన వ్యాఖ్యలు చేశారని ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఆ కేసులో ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (SIT) ఆయనను అరెస్టు కూడా చేసింది. తర్వాత ఆయనకు బెయిల్ లభించింది.
బాబీ చెమ్మనూర్ సోషల్ మీడియా ద్వారా ఒక సందేశాన్ని విడుదల చేశారు. అందులో తాను ఎవరినీ ఉద్దేశపూర్వకంగా బాధపెట్టాలని ఎప్పుడూ అనుకోలేదని చెప్పారు. సరదాగా మాట్లాడిన కొన్ని వ్యాఖ్యలు హనీ రోజ్కు, ఆమె కుటుంబానికి తీవ్ర మనస్తాపం కలిగించాయని ఇప్పుడు తనకు అర్థమైందన్నారు. అందుకే హృదయపూర్వకంగా క్షమాపణ చెబుతున్నానని వెల్లడించారు.
కేరళకు చెందిన ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త బాబీ చెమ్మనూర్ తాజాగా నటి హనీ రోజ్కు బహిరంగంగా క్షమాపణ చెప్పారు. గతంలో తన మాటల వల్ల ఆమెకు, ఆమె కుటుంబానికి మానసికంగా బాధ కలిగిందని అంగీకరిస్తూ, తాను చెప్పిన ప్రతి మాటకు పూర్తి బాధ్యత వహిస్తున్నానని తెలిపారు. అలాగే తనపై నమోదైన కేసును ఉపసంహరించుకోవాలని కూడా హనీ రోజ్ను కోరారు.