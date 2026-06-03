/Buttermilk Benefits: మజ్జిగలో ఉప్పుకు బదులు ఇది కలిపే తాగడం..శరీరంలో బీపీ, షుగర్ పరార్ అయిపోతాయి!

Buttermilk Health Benefits: మారుతున్న జీవనశైలి కారణంగా మనలో చాలా మందికి వయసుకు మించిన అనారోగ్యాలతో బాధపడుతున్నారు. రక్తపోటుతో పాటు మధుమేహంతో తీవ్రంగా వేధిస్తున్న వారికి కొన్ని చిట్కాల ద్వారా వాటిని అదుపులో ఉంచుకునేందుకు అవకాశం ఉంది. అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మధుమేహ లేదా షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులు రోజూ మజ్జిగ తాగడం వల్ల ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు సమకూరుతాయి. మజ్జిగలో కాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఫాస్ఫరస్ వంటివి ఉంటాయి. మజ్జిగ తాగడం వల్ల రక్తపోటు నియంత్రణలోకి వస్తుంది. అయితే అందులో ఉప్పు కలకపోవడం మంచిది.
షుగర్ వ్యాధితో బాధపడుతున్న వారు క్రమం తప్పకుండా తమ ఆహారం తీసుకునే విషయంలో ఎంతో జాగ్రత్తలు వహించాల్సిన అవసరం ఉంది. శరీరంలోని రక్తంలో చక్కెర స్థాయి పెరిగే కొద్ది ఇతర వ్యాధులు సంక్రమించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది.
ఈ విధంగా రక్తంలో షుగర్ లెవల్ భారీగా పెరిగితే శరీరంలో భరించలేని నొప్పులతో పాటు చేతులు, కాళ్లు ఉబ్బి కనిపిస్తాయి.
రక్తంలో చక్కెర స్థాయి అధికంగా ఉన్నప్పుడు ఆహారంలో పెరుగుకు బదులుగా మజ్జిగ తీసుకోవడం ఎంతో శ్రేయస్కరం. మజ్జిగ మన శరీరంలో కావాల్సిన నీటి స్థాయిని పెంచడం సహా ఇతర అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను సమకూరుస్తుంది.
అయితే మజ్జిగ తయారు చేసుకోవాల్సిన వారు మజ్జిగలో కరివేపాకు రెబ్బలను వేసి మూతపెట్టాలి. అలా గంట పాటు అలాగే వదిలేసి.. ఆ తర్వాత మజ్జిగను తాగితే రక్తంలో షుగర్ లెవల్ కంట్రోల్లోకి వస్తుంది. అలాగే కిడ్నీలో రాళ్లను నియంత్రించేందుకు కరివేపాకు ఎంతో మంచిగా చికిత్స చేస్తుంది.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)