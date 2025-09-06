Poco M7 Plus 5G Pricec Cut: ప్రస్తుతం ఫ్లిప్కార్ట్లో Poco M7 Plus 5G మొబైల్ అత్యంత తగ్గింపు ధరకే అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై బ్యాంక్ ఆఫర్స్తో పాటు ఇతర ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. అయితే ఈ మొబైల్పై ఉన్న ప్రత్యేకమైన ఆఫర్స్ ఏంటో పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Poco M7 Plus 5G Pricec Cut: ప్రస్తుతం ఫ్లిప్కార్ట్లో Poco M7 Plus 5G మొబైల్ అత్యంత తగ్గింపు ధరకే అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై బ్యాంక్ ఆఫర్స్తో పాటు ఇతర ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. అయితే, ఈ మొబైల్పై ఉన్న ప్రత్యేకమైన ఆఫర్స్ ఏంటో పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
POCO M7 Plus 5G మొబైల్ను కంపెనీ ఆగస్టు 19వ తేదీన ఫ్లిప్కార్ట్లో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. అయితే, అప్పటినుంచి ఈ స్మార్ట్ఫోన్పై భారీ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులోనే ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా బ్యాంక్ ఆఫర్స్తో పాటు ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఈ మొబైల్ మొత్తం రెండు స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది. ఫ్లిప్కార్ట్లో కూడా రెండు స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్తో లభిస్తుంది. ఇందులోని మొదటి స్టోరేజ్ వేరియెంట్ 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్తో ధర రూ.12,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.. ఇక రెండవ స్టోరేజ్ వేరియంట్ 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ తో రూ.13,999లతో లభిస్తోంది.
ఈ POCO M7 Plus 5G మొబైల్ అద్భుతమైన ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది 6.9 అంగుళాల ఫుల్ HD+ డిస్ప్లే, 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 6s Gen 3 ప్రాసెసర్తో విడుదలైంది. ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ 7000mAh బ్యాటరీ, 33W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 18W రివర్స్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో అందుబాటులో ఉంది.
ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన కెమెరా ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది అత్యద్భుతమైన రేర్ కెమెరాతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీని వెనకాల భాగంలో 50MP AI ప్రైమరీ కెమెరా ఉంటుంది. ఇక ఫ్రంట్ భాగంలో 8MP సెల్ఫీ కెమెరా కూడా లభిస్తుంది. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత HyperOS 2 ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది.
ప్రస్తుతం ఫ్లిప్కార్ట్లో ఈ మొబైల్పై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ POCO M7 Plus 5G స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన మొదటి వేరియంట్పై ఏకంగా 21 శాతం వరకు ప్లాట్ తగ్గింపు లభిస్తుంది. ఈ తగ్గింపు మైనస్ అయితే, మొబైల్ కేవలం రూ.13,499కే అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాకుండా ఎస్బిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్, ఫ్లిప్కార్ట్ అనుసంధానం యాక్సిస్ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.640 వరకు ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.