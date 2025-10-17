Haier 190 Ltr Refrigerator Price Drop Offer: ఫ్లిప్కార్ట్ దీపావళి ఆఫర్స్లో భాగంగా Haier 190 L డైరెక్ట్ కూల్ సింగల్ డోర్ ఫోర్ స్టార్ రిఫ్రిజిరేటర్ చాలా తగ్గింపు ధరకే అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభించడమే కాకుండా.. అదనంగా ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ లభిస్తోంది. దీంతో ఈ ఆఫర్స్ అనే పోను కేవలం రూ.11 వేలకే ఈ రిఫ్రిజిరేటర్ పొందవచ్చు.
Haier 190 Ltr Refrigerator Price Drop Offer Telugu News: ఎప్పటినుంచో చీప్ ధరకే మంచి రిఫ్రిజిరేటర్ను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే మీకు సమయం రానే వచ్చింది. దీపావళి సందర్భంగా కొన్ని బ్రాండ్లకు సంబంధించిన రిఫ్రిజిరేటర్ అత్యంత తగ్గింపు ధరకే లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా వాటిపై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభించడం కాకుండా అదనంగా ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ కూడా లభిస్తుంది. దీనివల్ల ఈ రిఫ్రిజిరేటర్స్ మరింత చీప్ దొరికే అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే, ఫ్లిప్కార్ట్ దీపావళి సేల్లో భాగంగా ఏ రిఫ్రిజిరేటర్ అత్యంత తగ్గింపు ధరకే లభిస్తుందో తెలుసుకోండి.
ఫ్లిప్కార్ట్లో Haier 190 L డైరెక్ట్ కూల్ సింగల్ డోర్ ఫోర్ స్టార్ రిఫ్రిజిరేటర్ ప్రత్యేకమైన ధరలో అందుబాటులో ఉంది. ఇది అద్భుతమైన ఫీచర్స్తో లభిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఇది 190 లీటర్ల కెపాసిటీతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా నలుగురు కుటుంబ సభ్యులకు సరిపోయే విధంగా దీనిని తయారు చేశారు.
Haier 190 లీటర్స్ రిఫ్రిజిరేటర్ డైరెక్ట్ కూల్ టెక్నాలజీతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇందులో ఫ్రిజ్ను మాన్యువల్గా డిఫ్రాస్ట్ చేసుకునేందుకు కూడా ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. అలాగే ఇది ప్రత్యేకమైన ఐసింగ్ టెక్నాలజీని కూడా కలిగి ఉంటుంది. దీని ద్వారా కేవలం ఒక గంటలోనే ఐస్ తయారు చేసుకోవచ్చు.
ఇక ఈ రిఫ్రిజిరేటర్లో స్టెప్ లైజర్ ఫ్రీ ఆపరేషన్ కూడా లభిస్తోంది. దీని ద్వారా వోల్టేజ్ హెచ్చుతగ్గుల నుంచి ఎంతో సులభంగా ఈ రిఫ్రిజిరేటర్ను రక్షించవచ్చు. అలాగే ఇది హోం ఇన్వర్టర్ కనెక్ట్ ఫీచర్ని కూడా కలిగి ఉంటుంది. దీని ద్వారా ఇంట్లో ఉండే ఇన్వర్టర్ ద్వారా సులభంగా పవర్ను కనెక్ట్ చేయవచ్చు.
ఈ రిఫ్రిజిరేటర్లో యాంటీ-బ్యాక్టీరియల్ గ్యాస్కెట్ బ్యాక్టీరియా ఏర్పడకుండా క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇందులో ప్రత్యేకమైన టఫ్నెడ్ గ్లాస్ షెల్ఫ్లు కూడా లభిస్తాయి. ఈ రిఫ్రిజిరేటర్ కింద అదనపు స్టోరేజ్ డ్రాయర్ కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇందులో ఉల్లిపాయలతో పాటు వివిధ ఆహార పదార్థాలను నిల్వ చేసుకోవచ్చు.
ఇక ఈ రిఫ్రిజిరేటర్ ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఫ్లిప్కార్ట్ దీపావళి ఆఫర్స్లో భాగంగా ఈ రిఫ్రిజిరేటర్ భారీ డిస్కౌంట్తో లభిస్తుంది. మార్కెట్లో దీని ధర రూ.23,990 కాగా.. బ్యాంక్ ఆఫర్స్తో కేవలం రూ.12,345కే పొందవచ్చు. ఇక అదనంగా తగ్గింపు పొందడానికి తప్పకుండా ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ కూడా వినియోగించవచ్చు. ఈ ఆఫర్ని వినియోగిస్తే రూ.1,000 బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో కేవలం ఇది రూ.11 వేల లోపే పొందవచ్చు.