Infinix Note Edge 5g: ఫ్లిప్కార్ట్లో Infinix Note Edge 5G స్మార్ట్ఫోన్అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వస్తోంది. దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి భారీ తగ్గింపుతో సొంతం చేసుకోవచ్చు. అదనంగా దీనిపై బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
Infinix Note Edge 5g Price: ఎప్పటినుంచో అద్భుతమైన ఫీచర్లతో కూడిన మంచి మొబైల్ ఏదైనా కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే, మీకు సమయం రానే వచ్చేసింది.. ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ అమెజాన్లో కొన్ని బ్రాండ్లకు సంబంధించిన మొబైల్స్పై ప్రత్యేకమైన స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేస్తే.. సగం ధరలకే లభిస్తున్నాయి.. అయితే, ఏ స్మార్ట్ఫోన్స్పై అద్భుతమైన ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయో తెలుసుకోండి.
Infinix Note Edge 5G స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన ధర వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది MRP ధర రూ.26,999తో అందుబాటులో ఉంది. అయితే ఇప్పుడే దీనిని ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో కొనుగోలు చేసే వారికి స్పెషల్ 15 శాతం ఫ్లాట్ తగ్గింపుతో కేవలం రూ.22,999కే సొంతం చేసుకోవచ్చు.
ఇవే కాకుండా అదనంగా ఈ మొబైల్పై అద్భుతమైన బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగా ఫ్లిప్కార్ట్ అనుసంధాన యాక్సిస్ బ్యాంకు తోపాటు ఎస్బిఐ బ్యాంకులకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి స్పెషల్గా రూ.1000 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అదేవిధంగా దీనిపై ఎన్నో రకాల బ్యాంకులకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి..
ఇవే కాకుండా ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ ను వినియోగించి ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను కొనుగోలు చేస్తే అత్యంత చీప్ ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు.. ఈ ఆఫర్ తో కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారు తప్పకుండా ఏదైనా బ్రాండ్ కు సంబంధించిన స్మార్ట్ఫోన్ఎక్స్చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే దాని కండిషన్ను బట్టి రూ.16,350 వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో మీరు ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను అత్యంత చీప్ ధరకే రూ.6,649కే సొంతం చేసుకోవచ్చు..
ఈ Infinix Note Edge 5G స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది ఎంతో అద్భుతమైన ప్రీమియం 3D కర్వ్డ్ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. ఈ బడ్జెట్లో చాలా అరుదుగా లభించే కర్వ్డ్ (Curved) అమోలెడ్ స్క్రీన్తో వస్తుంది. ఈ Infinix Note Edge 5G మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన 6500 mAh పెద్ద బ్యాటరీని అందించారు. అద్భుతమైన ఆడియో అనుభవం కోసం JBL ట్యూన్ చేసిన డ్యూయల్ స్టీరియో స్పీకర్లు అందించినట్లు సమాచారం..
అలాగే ఇందులో ఈవెనింగ్ ఫీచర్స్ లో భాగంగా హీటింగ్ తగ్గించడానికి బైపాస్ చార్జింగ్ సపోర్టును అందించారు. దీని ద్వారా మదర్ బోర్డుకు నేరుగా పవర్ సప్లై అవుతుంది. అలాగే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ గేమింగ్ మోడ్స్ ని కూడా అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు. ఇది ఎంతో అద్భుతమైన 6.78 అంగుళాల డిస్ప్లేన్ కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో కంపెనీకి ఎంతో శక్తివంతమైన కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i (Corning Gorilla Glass 7i)తో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు.
అలాగే ఈ Infinix Note Edge 5G మొబైల్ వెనక భాగంలో ఎంతో ప్రత్యేకమైన కెమెరా సెటప్ ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన 50 MP ప్రైమరీ కెమెరాతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటిలిజెన్సీ లెన్స్తో పాటు డ్యూయల్ ఫ్లాష్ లైట్ను కలిగి ఉంటుంది. దీంతో పాటు ఫ్రంట్ భాగంలో 13 MP సెల్ఫీ కెమెరాను కలిగి ఉండబోతోంది. ఇందులో కంపెనీ ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్ స్కానర్ (In-display Fingerprint), ఫేస్ అన్లాక్ ఫీచర్స్ ను కూడా అందిస్తోంది.