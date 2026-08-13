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Motorola Edge 60 Proపై బంపర్ ఆఫర్.. రూ.40 వేల ఫోన్ కేవలం రూ.11,674కే!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 13, 2026, 02:08 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 02:08 PM IST

Motorola Edge 60 Pro Price: మోటరోలా ఎడ్జ్ 60 ప్రో (Motorola Edge 60 Pro) స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో అద్భుతమైన ఆఫర్స్‌ అందుబాటులోకి వచ్చాయి. దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసేవారికి చీప్‌ ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Motorola Edge 60 Pro Price: ఎప్పటి నుంచో మోటరోలా నుంచి అద్భుతమైన స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే మంచి అవకాశంగా భావించవచ్చు. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ ఫ్రిడమ్‌ సేల్‌లో భాగంగా చీప్‌ ధరకే ఈ బ్రాండ్‌కి సంబంధించిన స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా సగం కంటే తక్కువ ధరలకే ఈ మొబైల్స్‌ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే, ఈ సేల్‌లో భాగంగా ఏ స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై ఎక్కువగా ఆఫర్స్‌ లభిస్తున్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
 

Motorola Edge 60 Pro Price News1/6

మోటరోలా ఎడ్జ్ 60 ప్రో

ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో మోటరోలా ఎడ్జ్ 60 ప్రో (Motorola Edge 60 Pro) స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అద్బుతమైన ఆఫర్స్‌ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాగే ఈ మొబైల్‌ ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనికి సంబంధించిన ఆఫర్స్‌ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 6.7-అంగుళాల 1.5K క్వాడ్-కర్వ్డ్ (Quad-curved) pOLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది.

Motorola Edge 60 Pro Price Cut2/6

 కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i ప్రొటెక్షన్‌

Motorola Edge 60 Pro మొబైల్‌ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 4500 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్‌ సపోర్ట్‌తో పాటు  కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i ప్రొటెక్షన్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇక ఇది శక్తివంతమైన ఆక్టా-కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8350 ఎక్స్‌ట్రీమ్ (MediaTek Dimensity 8350 Extreme) 4nm ప్రాసెసర్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి గేమ్స్‌ ఆడేందుకు, ముఖ్యంగా మల్టీ టాస్కింగ్ చేసేందుకు ఎంతగానో సహాయపడుతుంది.   

Flipkart Mobile Offers3/6

ప్రధాన కెమెరా

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ వెనుక వైపు ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్‌ను అందించిన్నట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది..  ఇందులో భాగంగా 50MP ప్రధాన కెమెరా (Sony LYTIA 700C సెన్సార్‌తో పాటు ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ సపోర్ట్, 50MP అల్ట్రా-వైడ్ యాంగిల్ లెన్స్‌తో లభిస్తోంది. దీంతో పాటు అదనంగా 10MP టెలిఫోటో కెమెరాలను కూడా కంపెనీ అందిస్తోంది. సెల్ఫీల కోసం ముందు వైపు 50MP ఫ్రంట్ కెమెరాను కూడా అందించారు..   

Motorola Edge 60 Pro Price4/6

ఈ Motorola Edge 60 Pro స్మార్ట్‌ఫోన్‌ మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్ 6000mAh భారీ బ్యాటరీని కూడా కలిగి ఉంటుంది.. దీనికి 90W టర్బో పవర్ వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌ సపోర్ట్‌తో పాటు 15W వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్, 5W రివర్స్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌లను కూడా అందించింది..  ఇది లేటెస్ట్ ఆండ్రాయిడ్ 15 (Android 15) ఆపరేటింగ్‌ సిస్టమ్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.. దీనికి 3 ఏళ్ల ఆండ్రాయిడ్ OS అప్‌డేట్‌లను అందిస్తున్నట్లు కంపెనీ తెలిపింది. 

Flipkart Freedom Sale5/6

ఫ్లాట్‌ తగ్గింపు

ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో దీనిపై అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌ అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. మార్కెట్‌లో దీని అసలు ధర MRP రూ.40,999 కాగా.. ఇప్పుడే దీనిని ఫ్రిడమ్‌ సేల్‌లో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి రూ.7,000 వరకు ఫ్లాట్‌ తగ్గింపు లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా అదనంగా బ్యాంక్‌ క్రెడిట్ ఆఫర్స్‌ కూడా లభిస్తున్నాయి. వీటిని వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే చాలా రూ.33,999 ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు.  

Motorola Edge 60 Pro6/6

క్రెడిట్ కార్డ్‌ ఆఫర్స్‌

ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ ఆఫర్స్‌లో భాగంగా Flipkart Axis, Flipkart SBI బ్యాంక్‌లకు సంబంధించిన క్రెడిట్‌ కార్డ్‌లను వినియోగించి పేమెంట్ చేసేవారికి రూ.1,700 వరకు తగ్గింపు పొందవచ్చు. ఇవే కాకుండా అదనంగా క్రెడిట్ కార్డ్‌ ఆఫర్స్‌ కూడా లభిస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగా పాత స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఎక్చేంజ్‌ చేసేవారికి ఏకంగా రూ.20,625 వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో మీకు ఇది కేవలం రూ.11,674కే సొంతం చేసుకోవచ్చు.  

TAGS:
Motorola Edge 60 Pro
Flipkart Freedom Sale
Motorola Edge 60 Pro Price
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