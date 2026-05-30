/Flipkartలో Motorola Edge 60 Pro 5Gపై కళ్లు చెదిరే డిస్కౌంట్.. రూ.999కే సొంతం చేసుకోండి!

Motorola Edge 60 Pro 5G Discount Offer On Flipkart: ప్రముఖ మోటరోలా కంపెనీ విడుదల చేసే Edge సిరీస్ మొబైల్స్కి మంచి డిమాండ్ ఉంది. ముఖ్యంగా గత కొద్ది సంవత్సరాల నుంచి వస్తున్న ఎడ్జ్ సిరీస్ మొబైల్స్ జనాలు ఎంతగానో ఆదరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా యువత ఎక్కువగా ఈ సిరీస్ స్మార్ట్ఫోన్స్ ను కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నట్లు సమాచారం. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ అమెజాన్ వీటిపై అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ ను అందిస్తోంది. ముఖ్యంగా కొన్ని మొబైల్స్ పై దాదాపు 20 శాతం వరకు ప్లాట్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
గతంలో మార్కెట్లోకి విడుదలైన Motorola Edge 60 Pro 5G మొబైల్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో అందుబాటులో ఉంది. అలాగే ఈ మొబైల్ ఎన్నో రకాల కొత్త కొత్త ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. కాబట్టి మంచి స్మార్ట్ఫోన్ అత్యంత తక్కువ ధరలోనే కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇది అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు. ఫ్లిప్కార్ట్లో ఈ మొబైల్పై లభిస్తున్న ఆఫర్స్ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫారమ్ Flipkart లో 256 జిబి ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన Motorola Edge 60 Pro 5G మొబైల్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో లభిస్తుంది. మార్కెట్లో ఈ మొబైల్ ధర MRP రూ.36,999 కాగా.. ఇప్పుడే దీనిని ఫ్లిప్కార్ట్లో కొనుగోలు చేసే వారికి 19 శాతం వరకు ప్రత్యేకమైన తగ్గింపుతో కేవలం రూ.29,999 లోపే పొందవచ్చు. ఇవే కాకుండా దీనిపై ఎన్నో రకాల బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.
బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో ఈ మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు తప్పకుండా ఫ్లిప్కార్ట్ అనుసంధాన యాక్సిస్ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డు లేదా ఫ్లిప్కార్ట్ ఎస్బిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డు వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి ఏకంగా రూ.1,500 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ వినియోగించి ఈ మొబైల్ కొనుగోలు చేసే వారికి రూ.29 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ కేవలం రూ.999 లోపే పొందవచ్చు..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇందులో 6.7 ఇంచుల Super HD+ (1.5K) pOLED 3D కర్వ్డ్ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది.. ఇది 120Hz రీఫ్రెష్ రేట్, అత్యధికంగా 4500 nits పీక్ బ్రైట్నెస్తో అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాకుండా స్క్రీన్ ప్రొటెక్షన్ కోసం Corning Gorilla Glass 7i గ్లాస్ కలిగి ఉంటుంది..
అంతేకాకుండా ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన MediaTek Dimensity 8350 Extreme (4nm) ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్ను కలిగి ఉంటుంది. మల్టీ టాస్కింగ్ చేసేందుకు ఎంతగానో సహాయపడు. ఇక వెనక భాగంలో ఈ మొబైల్ త్రిపుల్ కెమెరా సెటప్తో అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో కంపెనీ మెయిన్ కెమెరాను OIS సపోర్ట్తో కూడిన 50 MP (Sony LYTIA 700C) సెన్సార్తో అందిస్తోంది. అంతేకాకుండా చాలా ప్రత్యేకమైన మ్యాక్రో సపోర్ట్ ఉన్న 50 MP సెన్సార్ ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన 6000mAh భారీ బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది 90W టర్బో పవర్ ఫాస్ట్ చార్జింగ్, 15W వైర్లెస్ చార్జింగ్ సపోర్ట్ కలిగి ఉంటుంది. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన Android 15 (Hello UI)తో వస్తుంది. దీనికి 3 ఆండ్రాయిడ్ ఓఎస్ అప్గ్రేడ్స్ మరియు 4 సంవత్సరాల సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ లభిస్తాయి.