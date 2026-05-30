Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Flipkartలో Motorola Edge 60 Pro 5Gపై కళ్లు చెదిరే డిస్కౌంట్.. రూ.999కే సొంతం చేసుకోండి!

Flipkartలో Motorola Edge 60 Pro 5Gపై కళ్లు చెదిరే డిస్కౌంట్.. రూ.999కే సొంతం చేసుకోండి!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: May 30, 2026, 03:59 PM IST|Updated: May 30, 2026, 03:59 PM IST

Motorola Edge 60 Pro 5G Discount Offer On Flipkart: ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Motorola Edge 60 Pro 5G మొబైల్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి అదనంగా బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో పాటు ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ వినియోగిస్తే అత్యంత చీప్ ధరకే అందుబాటులో ఉంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై లభిస్తున్న ఆఫర్స్ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకోండి..

Motorola Edge 60 Pro 5G Discount Offer On Flipkart: ప్రముఖ మోటరోలా కంపెనీ విడుదల చేసే Edge సిరీస్ మొబైల్స్‌కి మంచి డిమాండ్ ఉంది. ముఖ్యంగా గత కొద్ది సంవత్సరాల నుంచి వస్తున్న ఎడ్జ్ సిరీస్ మొబైల్స్ జనాలు ఎంతగానో ఆదరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా యువత ఎక్కువగా ఈ సిరీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్స్ ను కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నట్లు సమాచారం. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ అమెజాన్ వీటిపై అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ ను అందిస్తోంది. ముఖ్యంగా కొన్ని మొబైల్స్ పై దాదాపు 20 శాతం వరకు ప్లాట్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. 

Exchange Bonus On Mobiles1/6

Motorola Edge 60 Pro 5G మొబైల్

గతంలో మార్కెట్లోకి విడుదలైన Motorola Edge 60 Pro 5G మొబైల్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో అందుబాటులో ఉంది. అలాగే ఈ మొబైల్ ఎన్నో రకాల కొత్త కొత్త ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. కాబట్టి మంచి స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అత్యంత తక్కువ ధరలోనే కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇది అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఈ మొబైల్‌పై లభిస్తున్న ఆఫర్స్ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..  

Motorola 5g Smartphone Discount2/6

రూ.29,999 లోపే

ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ ప్లాట్‌ఫారమ్ Flipkart లో 256 జిబి ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన Motorola Edge 60 Pro 5G మొబైల్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో లభిస్తుంది. మార్కెట్లో ఈ మొబైల్ ధర MRP రూ.36,999 కాగా.. ఇప్పుడే దీనిని ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కొనుగోలు చేసే వారికి 19 శాతం వరకు ప్రత్యేకమైన తగ్గింపుతో కేవలం రూ.29,999 లోపే పొందవచ్చు. ఇవే కాకుండా దీనిపై ఎన్నో రకాల బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.   

Moto Edge 60 Pro Price3/6

రూ.999 లోపే పొందవచ్చు..

బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో ఈ మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు తప్పకుండా ఫ్లిప్‌కార్ట్‌‌ అనుసంధాన యాక్సిస్ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డు లేదా ఫ్లిప్‌కార్ట్‌‌ ఎస్బిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డు వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి ఏకంగా రూ.1,500 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ వినియోగించి ఈ మొబైల్ కొనుగోలు చేసే వారికి రూ.29 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కేవలం రూ.999 లోపే పొందవచ్చు..

Moto Edge 60 News4/6

Corning Gorilla Glass 7i గ్లాస్

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇందులో 6.7 ఇంచుల Super HD+ (1.5K) pOLED 3D కర్వ్డ్ డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది.. ఇది 120Hz రీఫ్రెష్ రేట్, అత్యధికంగా 4500 nits పీక్ బ్రైట్‌నెస్‌తో  అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాకుండా స్క్రీన్ ప్రొటెక్షన్ కోసం Corning Gorilla Glass 7i గ్లాస్  కలిగి ఉంటుంది..  

Edge 60 Pro 5g Flipkart Offers5/6

50 MP సెన్సార్

అంతేకాకుండా ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన MediaTek Dimensity 8350 Extreme (4nm) ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్ను కలిగి ఉంటుంది. మల్టీ టాస్కింగ్ చేసేందుకు ఎంతగానో సహాయపడు. ఇక వెనక భాగంలో ఈ మొబైల్ త్రిపుల్ కెమెరా సెటప్‌తో అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో కంపెనీ మెయిన్ కెమెరాను OIS సపోర్ట్‌తో కూడిన 50 MP (Sony LYTIA 700C) సెన్సార్‌తో అందిస్తోంది. అంతేకాకుండా చాలా ప్రత్యేకమైన మ్యాక్రో సపోర్ట్ ఉన్న 50 MP సెన్సార్ ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. 

Motorola Edge 60 Pro 5g6/6

6000mAh భారీ బ్యాటరీ

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఎంతో శక్తివంతమైన 6000mAh భారీ బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది 90W టర్బో పవర్ ఫాస్ట్ చార్జింగ్, 15W వైర్‌లెస్ చార్జింగ్ సపోర్ట్ కలిగి ఉంటుంది. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన Android 15 (Hello UI)తో వస్తుంది. దీనికి 3 ఆండ్రాయిడ్ ఓఎస్ అప్‌గ్రేడ్స్ మరియు 4 సంవత్సరాల సెక్యూరిటీ అప్‌డేట్స్ లభిస్తాయి.  

Tags:
Motorola Edge 60 Pro 5g
Edge 60 Pro 5g
Flipkart Offers
Flipkart Offers News
Moto Edge 60 News

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Rajasthan Dust Storm Video: రాజస్థాన్‌లో ఆకాశాన్ని కమ్మేసిన భారీఇసుక తుపాన్.. వీడియో

Rajasthan Dust Storm Video: రాజస్థాన్‌లో ఆకాశాన్ని కమ్మేసిన భారీఇసుక తుపాన్.. వీడియో

Rajasthan Dust Storm17 min ago
2

Tirumala Darshan: తిరుమల దర్శనానికి భారీ రద్దీ.. రేపు కొండపైకి రాకపోవడమే మంచిది

summer holidays42 min ago
3

Manchu Manoj: దుస్థితిలో ఇండస్ట్రీ పెద్ద దిక్కు దాసరి నారాయణ రావు సమాధి.. మంచు మనోజ్

Manchu Manoj1 hr ago
4

జగిత్యాలలో త్వరలోనే SIR ప్రారంభం.. జూన్ 15 నుంచి బీఎల్వోలకు ప్రత్యేక శిక్షణ!

Jagtial News1 hr ago
5

ఏకంగా 11 రోజులు బ్యాంకులకు సెలవు..ఈ రోజుల్లో బ్యాంకులకు వెళ్లకపోవడమే మంచిది!

Bank holidays1 hr ago