Motorola Edge 60 Stylus Price Cut In India Flipkart: ఫ్లిప్కార్ట్లో Motorola Edge 60 Stylus మొబైల్ చాలా చీప్ ధరలో అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉండడమే కాకుండా.. యాక్సిస్ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డును వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి ప్రత్యేకమైన తగ్గింపు కూడా లభిస్తుంది. అలాగే ఈ మొబైల్ పై ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ కూడా పొందవచ్చు.
Motorola Edge 60 Stylus Price Cut: ఎప్పటినుంచో అత్యంత తక్కువ ధరతో కూడిన మంచి ట్రిపుల్ కెమెరా కలిగిన మొబైల్ను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే, మీకు సమయం రానే వచ్చేసింది ప్రీమియం ఫీచర్స్తో కూడిన మోటరోలా కంపెనీ స్మార్ట్ఫోన్స్ ఫ్లిప్కార్ట్లో ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్తో అందుబాటులో ఉన్నాయి ముఖ్యంగా ఇటీవలే మార్కెట్లోకి వచ్చిన Motorola Edge 60 Stylus అత్యంత తగ్గింపు ధరకే అందుబాటులో ఉంది. అయితే, ఫ్లిప్కార్ట్లో దీనిపై ఉన్న ఆఫర్స్ ఏంటో? ఫీచర్స్ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఈ మొబైల్ వెనుక భాగంలో అద్భుతమైన కెమెరా మాడ్యూల్ని కలిగి ఉంటుంది. ఇది వెనుకలో ట్రిపుల్ కెమెరాలతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇందులోని ప్రధాన కెమెరా 50MP OIS లెన్స్తో విడుదల అయింది. అలాగే అదనంగా 13MP అల్ట్రా వైడ్ కెమెరా కూడా లభిస్తుంది. దీంతోపాటు ప్రత్యేకమైన 8MP కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇక ఫ్రంట్ భాగంలో కూడా ఒక కెమెరా లభిస్తుంది.
ఈ Motorola Edge 60 Stylus స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన డిస్ప్లే వివరాల్లోకి వెళితే, ఇది ఎంతో ప్రత్యేకమైన 6.7 అంగుళాల 1.5K pOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 3000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ సపోర్టుతో లభిస్తుంది. ఇక అదనంగా ప్రొటెక్షన్ కోసం కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 3 కూడా లభిస్తోంది.
ఇక ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన 5000 mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. చార్జింగ్ సపోర్ట్ కోసం కంపెనీ 68W టర్బో పవర్ వైర్డ్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్, 15W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా అందిస్తోంది. ఇవే కాకుండా ఈ మొబైల్ వివిధ రకాల స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది.
దీనిని కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) ప్రాసెసర్తో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. అలాగే ఇది Android 15 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై రన్ అవుతుంది. దీనికి కంపెనీ 2 సంవత్సరాల ఆండ్రాయిడ్ అప్డేట్స్, 3 సంవత్సరాల సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ ను కూడా అందిస్తోంది. అలాగే ఇందులో డాల్బీ అట్మోస్ (Dolby Atmos) సపోర్ట్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.
ఇక ఈ Motorola Edge 60 Stylus మొబైల్కు సంబంధించిన ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. అసలు ధర (MRP) రూ .28,999 కాగా.. ప్రస్తుతం ఫ్లిప్కార్ట్లో ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్తో కేవలం రూ.19,999కే అందుబాటులో ఉంది. ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను కొనుగోలు చేసే క్రమంలో బ్యాంక్ ఆఫర్స్లో భాగంగా ఫ్లిప్కార్ట్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డును వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి ఏకంగా రూ.2,900 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.
ఇక యాక్సిస్ బ్యాంక్, కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్, ఎస్బిఐ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి కూడా ప్రత్యేకమైన తగ్గింపు పొందవచ్చు. అదనంగా మరింత తగ్గింపు ధరకు ఈ మొబైల్ ను పొందడానికి ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ కూడా వాడుకోవచ్చు. దీనిని వాడాలనుకునే వారు తప్పకుండా ఏదైనా మొబైల్ను ఎక్స్చేంజ్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే రూ.18 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ Motorola Edge 60 Stylus మొబైల్ను కేవలం రూ.1,999 లోపే కొనుగోలు చేయొచ్చు.
NOTE: ఇక్కడ పేర్కొన్న ధరలు ఎక్చేంజ్ ఆఫర్పై మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ ఆఫర్ వినియోగిస్తేనే తగ్గింపు ధరలో లభిస్తుంది. ఈ వార్తను జీ తెలుగు న్యూస్ ధృవీకరించదు.