Motorola Edge 70 Fusion Price: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ మోటరోలా ఇటీవల అద్భుతమైన మొబైల్ను విడుదల చేసింది. ఇది ప్రీమియం ఫీచర్స్తో అద్భుతమైన డిజైన్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇటీవల విడుదలైన Motorola Edge 70 Fusion స్మార్ట్ ఫోన్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ తో అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి ఎన్నో రకాల స్పెషల్ బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. అయితే, ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలయంతో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
Motorola Edge 70 Fusion స్మార్ట్ఫోన్ను భారత మార్కెట్లోకి విడుదలై అద్భుతం సృష్టించింది.. అత్యంత శక్తివంతమైన టీచర్లతో పాటు ఇది ప్రీమియం కలర్ ఆప్షన్స్ లో అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా 6.78-అంగుళాల 1.5K Quad-Curved AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉండడమే కాకుండా.. 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 5200 nits పీక్ బ్రైట్నెస్ సపోర్టుతో అందుబాటులో ఉంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (4nm) ఆక్టా కోర్ ప్రాసెసర్ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది వివిధ స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది. ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో ఇప్పుడు 128 జిబి స్టోరేజ్ అందుబాటులో ఉంది. అయితే, ఈ మొబైల్ బ్యాక్ సెటప్లో అద్భుతమైన కెమెరా మాడ్యూయల్ని కలిగి ఉంది.
వెనక భాగంలో Sony LYTIA 710, OIS సెన్సార్తో కూడిన ఎంతో శక్తివంతమైన 50MP కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా అదనంగా 13MP అల్ట్రావైడ్, మాక్రో లెన్స్ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. దీంతోపాటు ఫ్రంట్ భాగంలో ప్రత్యేకమైన 32MP ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా లభిస్తోంది. అలాగే ఎంతో శక్తివంతమైన 7000 mAh భారీ బ్యాటరీ, 68W TurboPower ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో లభిస్తోంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ చాలా ప్రత్యేకమైన Android 16 ఆధారిత Hello UI ఆపరేటింగ్ సిస్టం పై పని చేస్తుంది. అలాగే ఇది మూడేళ్ల ఆపరేటింగ్ సిస్టం అప్డేట్ తో పాటు ఐదేళ్లపాటు సెక్యూరిటీ అప్డేట్ను అందిస్తోంది. అంతేకాకుండా ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ ప్రత్యేకమైన లెదర్ ఫినిషింగ్ తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. కాబట్టి ఇది చూడడానికి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది..
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో 128 జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ధర రూ.26,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అయితే దీనిని ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో కొనుగోలు చేసే వారికి అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభించబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా బ్యాంక్ ఆఫర్స్లో భాగంగా HDFC బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డుతో పాటు యాక్సిస్ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.2,000 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.
అంతేకాకుండా ఈ మొబైల్పై ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉండటం విశేషం. అయితే, ఇందులో భాగంగా మీరు ఈ ఆఫర్ను వినియోగించాలనుకునే వారు తప్పకుండా ఏదైనా పాత స్మార్ట్ఫోన్ను ఎక్స్చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే ఏకంగా రూ.20 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో మీకు ఈ మొబైల్ కేవలం 4,999 లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు..