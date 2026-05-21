Motorola Edge 70 Fusion Price: అమెజాన్లో Motorola Edge 70 Fusion స్మార్ట్ఫోన్ ఎన్నో రకాల స్పెషల్ ఆఫర్స్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేస్తే అదనంగా బ్యాంక్, ఎక్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
Motorola Edge 70 Fusion Price Cut: ఎప్పటి నుంచో మంచి స్మార్ట్ఫోన్ను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ Motorola మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి ఇదే మంచి అవకాశంగా భావించవచ్చు. ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ అమెజాన్లో ఈ బ్రాండ్కి సంబంధించిన స్మార్ట్ఫోన్స్పై అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేస్తే స్పెషల్ ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.
అమెజాన్లో Motorola Edge 70 Fusion స్మార్ట్ఫోన్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా 8GB ర్యామ్, 128GB స్టోరేజ్ కలిగిన మొబైల్ కొనుగోలు చేసేవారికి అద్భుతమైన ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్తో పాటు అదనంగా బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. వీటన్నింటిని వినియోగించి చాలా చీప్ ధరకే దీనిని సొంతం చేసుకోవచ్చు.
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఈ వేరియంట్ ధర MRP రూ.42,999 కాగా.. ఇప్పుడే దీనిని అమెజాన్లో కొనుగోలు చేస్తే దాదాపు 35 శాతం వరకు స్పెషల్ ఫ్లాట్ తగ్గింపుతో కేవలం రూ.27,999 లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఇవే కాకుండా అదనంగా బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి..
Motorola Edge 70 Fusion స్మార్ట్ఫోన్పై బ్యాంక్ ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే..Amazon Pay ICICI బ్యాంక్కి సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డ్తో పేమెంట్ చేస్తే దాదాపు రూ.800 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ను వినియోగించి పేమెంట్ చేసేవారికి రూ.1,000కే పొందవచ్చు.
అలాగే దీనిపై అదనంగా బ్యాంక్ ఆఫర్స్తో పాటు ఎక్చేంజ్ ఆఫర్ కూడా లభిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా ఏదైన స్మార్ట్ఫోన్ను ఎక్చేంజ్ చేస్తే దాదాపు రూ.26,500 వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. అయితే, మీరు ఎక్చేంజ్ చేసే స్మార్ట్ఫోన్ కండీషన్పై ఈ బోనస్ అధారపడి ఉంటుంది. దీంతో ఈ మొబైల్ను కేవలం రూ.1,499 లోపే పొందవచ్చు.
Motorola Edge 70 Fusion స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన 6.78 ఇంచుల క్వాడ్-కర్వ్డ్ (Quad-curved) Extreme AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 2772 x 1272 పిక్సెల్స్ రిజల్యూషన్తో లభిస్తోంది. అదేవిధంగా ఇది 144Hz హై రీఫ్రెష్ రేట్ సపోర్ట్తో అందుబాటులో ఉంది. ఇది 5200 nits పీక్ బ్రైట్నెస్ సపోర్ట్ను కలిగి ఉన్నట్లు కంపెనీ తెలిపింది.
ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన పర్ఫార్మెన్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 4nm ఆర్కిటెక్చర్పై పనిచేసే శక్తివంతమైన Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 ఆక్టా-కోర్ ప్రొసెసర్ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా లేటెస్ట్ Android 16 (Hello UI) ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో వస్తోంది. అలాగే ఇది ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్, ఫేస్ అన్లాక్ వంటి అద్భుతమైన ఫీచర్స్ను కలిగి ఉంటుంది.