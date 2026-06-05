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Motorola G57 Power 5g: ఫ్లిప్‌కార్ట్ ధమాకా ఆఫర్.. రూ.11,999కే 7000mAh బ్యాటరీతో Motorola G57 Power 5G!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 05, 2026, 09:51 AM IST|Updated: Jun 05, 2026, 09:51 AM IST

Motorola G57 Power 5G Sale: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Motorola G57 Power 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో అందుబాటులో ఉంది.. దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి ఎన్నో రకాల స్పెషల్ ఆఫర్స్‌తో పాటు ఎక్స్చేంజ్‌ బోనస్ లభిస్తుంది. వీటన్నిటిని వినియోగిస్తే చాలా చీప్ ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు..

Motorola G57 Power 5G Sale: ఇప్పటి యువత తక్కువ ధరలో ఎక్కువ ఫీచర్స్‌తో కూడిన మొబైల్స్ ను కొనుగోలు చేసేందుకు ఇంట్రెస్ట్ చూపుతున్నారు. ఇందులో భాగంగానే మోటరోలా కంపెనీ విడుదల చేసే కొన్ని మొబైల్స్‌కు అద్భుతమైన డిమాండ్ ఉంది. చాలామంది ఈ బ్రాండ్ కి సంబంధించిన మొబైల్స్ అత్యంత తక్కువ ధరకే కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ప్రీమియం ఫీచర్స్ కలిగిన స్మార్ట్‌ఫోన్స్ కేవలం 20000 లోపే లభించడంతో యువత కూడా ఆసక్తిగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. అయితే మీరు కూడా మంచి మోటోరోలా మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? 
 

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మోటరోలా మొబైల్

మంచి మోటరోలా మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇదే అద్భుతమైన అవకాశం గా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో మోటార్ల బ్రాండ్‌కు సంబంధించిన ఒక స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. Growm Growm సేల్లో భాగంగా ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి భారీ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. 

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రూ.1,000 లోపే సొంతం

Motorola G57 Power 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో తక్కువ రేటుకే లభిస్తుంది. ఇది మార్కెట్లో MRP ధర రూ.21,999 తో అందుబాటులో ఉంది. అయితే, ఈ సేల్‌లో భాగంగా ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ పై ప్రత్యేకమైన క్రెడిట్ కార్డ్ బ్యాంక్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ ఆఫర్స్‌లో భాగంగా ఫ్లిప్‌కార్ట్‌అనుసంధాన ఆక్సిస్ బ్యాంకుతో పాటు ఎస్బిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డు వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే రూ.1,000 లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు..  

Best 5g Phone Under 150003/5

రూ.11,999 లోపే

అంతేకాకుండా ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై అదనంగా కంపెనీ ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్‌ని కూడా అందిస్తుంది. ఇందులో భాగంగా మీరు ఏదైనా వినియోగించిన పాత స్మార్ట్‌ఫోన్ ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే.. దాని కండిషన్‌తో పాటు బ్రాండ్ వాల్యూనిబట్టి ఏకంగా రూ.9 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్ తో పాటు ఈ ఎక్స్చేంజ్‌ బోనస్‌ను వినియోగించి ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కొనుగోలు చేస్తే.. రూ.11,999 లోపే పొందవచ్చు..  

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Motorola G57 Power 5G స్మార్ట్‌ఫోన్

Motorola G57 Power 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 7000 mAh (సిలికాన్-కార్బన్) బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ మొబైల్ ను ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే దాదాపు రెండు నుంచి మూడు రోజుల వరకు బ్యాటరీ లైఫ్ని అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా దీనికి కంపెనీ TurboPower ఫాస్ట్ చార్జింగ్ సపోర్ట్‌ను కూడా అందించడం విశేషం. 

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డిస్‌ప్లే ప్రొటెక్షన్‌

అలాగే ఇది అద్భుతమైన 6.72 ఇంచుల FHD+ LCD పంచ్-హోల్ డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. ఇది 120 Hz స్మూత్ రిఫ్రెష్ రేట్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అలాగే 1050 nits పీక్ బ్రైట్‌నెస్ సపోర్టుతో వస్తోంది. ఇది ఎంతో ప్రత్యేకమైన Corning Gorilla Glass 7i ప్రొటెక్షన్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇది చాలా శక్తివంతమైన Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 (4nm) ఆక్టా-కోర్ ప్రోసెసర్ తో అందుబాటులోకి వచ్చింది..  

TAGS:
Motorola G57 Power 5G
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Motorola G57 Price

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