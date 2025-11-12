Motorola G67 Power 5G Price Cut In Flipkart: ప్రస్తుతం ఫ్లిప్కార్ట్లో ప్రత్యేకమైన ఆఫర్స్లో భాగంగా మోటరోలా G67 పవర్ 5G స్మార్ట్ ఫోన్ చాలా తక్కువ ధరలు అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై ఎన్నో రకాల బ్యాంక్ ఆఫర్స్తో పాటు, ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్ కూడా లభిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ వినియోగించేవారికి చీఫ్ ధరకే ఈ మొబైల్ లభిస్తుంది.
Motorola G67 Power 5G Price Cut In India Flipkart: మోటరోలా విడుదల చేసిన అత్యంత ప్రత్యేకమైన మొబైల్స్లో మోటరోలా G67 పవర్ 5G కూడా ఒకటి. ఇది అత్యంత తగ్గింపు ధరతోనే ప్రీమియం ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఈ మొబైల్ను యువత ఎక్కువగా కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపారు. అందుకే మార్కెట్లో ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి ఇప్పటికీ మంచి డిమాండ్ ఉంది. ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ను మీరు కూడా ఫ్లిప్కార్ట్లో అత్యంత తక్కువ ధరకే కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు.
ఈ మోటరోలా G67 పవర్ 5G స్మార్ట్ఫోన్ అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ మొబైల్ Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (4nm) ప్రాసెసర్ ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఎంతో ప్రత్యేకమైన 6.7-అంగుళాల Full HD+ LCD డిస్ప్లేతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ వెనుక భాగంలో అద్భుతమైన డిజైన్ను కలిగి ఉంటుంది.
ఇక ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన కెమెరా వివరాల్లోకి వెళితే.. దీని వెనక భాగంలో మొత్తం రెండు కెమెరాలను కలిగి ఉంటుంది. ఇందులోని ప్రధాన కెమెరా 50MPతో సోనీ LYT-600 మెయిన్ సెన్సార్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అలాగే అదనంగా అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇందులోని ప్రధాన కెమెరా 4k వీడియో రికార్డింగ్ సపోర్టును కూడా అందిస్తోంది.
ఇక ఈ Motorola G67 Power 5G మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన 7000mAh సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీతో లాంచ్ అయింది. దీనిని చార్జ్ చేసేందుకు 30W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా లభిస్తోంది. ఇది ఒక్కసారి చార్జ్ చేస్తే దాదాపు 58 గంటల వరకు నాన్ స్టాప్ ఎనర్జీని అందిస్తుంది. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది. ఇందులో ప్రత్యేకంగా డ్యూయల్ స్టీరియో స్పీకర్లు, డాల్బీ అట్మోస్ (Dolby Atmos) వంటి ఫీచర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
Motorola G67 Power 5G స్మార్ట్ఫోన్ ప్రస్తుతం ఫ్లిప్కార్ట్లో ఒక స్టోరేజ్ ఆప్షన్ (8GB RAM + 128GB)తో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. దీని ధర MRP రూ.18,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అయితే, ఆఫర్స్లో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి 16 శాతం తగ్గింపుతో కేవలం రూ.15,999కే అందుబాటులో ఉంది. అలాగే దీనిపై అదనంగా బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.
ఈ Motorola G67 Power 5G మొబైల్పై ఉన్న బ్యాంక్ ఆఫర్స్ వివరాలు చూస్తే.. దీనిని ఫ్లిప్కార్ట్ యాక్సిస్ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డు ద్వారా కొనుగోలు చేసే వారికి రూ.1,700 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. అలాగే యాక్సిస్ బ్యాంక్, ఎస్బిఐ, ఇతర బ్యాంకులకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డును వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.1,000 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. దీంతో ఇది కేవలం రూ.13,800కే అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇక ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ వినియోగించే వారికి రూ.12 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీన్ని మొబైల్ ద్వారా నుంచి తీసేస్తే రూ.1,800కే దీనిని పొందొచ్చు.