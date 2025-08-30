OnePlus Nord 4 5G మొబైల్‌ కేవలం రూ.1449కే.. అమెజాన్‌ బంఫర్‌ ఆఫర్‌ మీ కోసమే..

OnePlus Nord 4 5G Price Cut: అమెజాన్లో OnePlus Nord 4 5G స్మార్ట్ ఫోన్ అత్యంత చీప్ ధరకే అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై ఏకంగా అమెజాన్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్స్తో పాటు బ్యాంక్ ఆఫర్లను కూడా అందిస్తోంది. అయితే ఈ మొబైల్కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో తెలుసుకోండి.
OnePlus Nord 4 5G Price Cut: వన్ ప్లస్ మొబైల్స్కి మార్కెట్లో మంచి గుర్తింపు ఉంది. అత్యంత శక్తివంతమైన స్మార్ట్ఫోన్స్ కంపెనీల్లో ఈ కంపెనీ కూడా ఒకటి. ఈ మొబైల్ కంపెనీ అత్యంత తక్కువ సమయంలోనే భారత మార్కెట్లో మంచి పేరు పొందింది. వన్ ప్లస్ కంపెనీ ఎప్పుడు మార్కెట్లోకి స్మార్ట్ ఫోన్స్ను విడుదల చేసిన.. అత్యద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వస్తూ ఉంటాయి. అందుకే వీటిని ఎక్కువగా కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతూ ఉంటారు.
ఎప్పటినుంచో మంచి వన్ప్లస్ మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్న వారికి ఇది మంచి సందర్భంగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ సేల్ అతి త్వరలోనే ప్రారంభం కాబోతోంది. అయితే, దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇప్పటినుంచి కొన్ని మొబైల్స్పై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది.
ముఖ్యంగా ఆమెజాన్ అందిస్తున్న ప్రత్యేకమైన ఆఫర్స్లో భాగంగా OnePlus Nord 4 5G స్మార్ట్ ఫోన్ అత్యంత చీప్ ధరికే పొందవచ్చు. ఈ మొబైల్ పై ఇప్పుడు ఎన్నో రకాల ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా దీనిపై ప్రత్యేకమైన బ్యాంక్ ఆఫర్స్ తో పాటు ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్లు కూడా లభిస్తున్నాయి.
మార్కెట్లోకి OnePlus Nord 4 5G స్మార్ట్ ఫోన్ అత్యంత శక్తివంతమైన Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 ప్రాసెసర్తో విడుదలైంది. అలాగే ఈ మొబైల్ 6.74 అంగుళాల 1.5K అల్ట్రా-బ్రైట్ AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. దీని స్క్రీన్ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ తో పాటు 2150 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ ను కలిగి ఉంటుంది.
ఇక ఈ OnePlus Nord 4 5G మొబైల్ అత్యంత శక్తివంతమైన 5,500mAh బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా ఇది 100W SUPERVOOC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ కోసం కంపెనీ దీనికి SUPERVOOC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్టును కూడా అందిస్తోంది. ఇలా ఈ మొబైల్లో ఎన్నో రకాల ఫీచర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో వేస్ వేరియంట్ (8GB RAM + 256GB) స్మార్ట్ ఫోన్ను కొనుగోలు చేసే వారికి భారీ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. మార్కెట్లో కొత్త మొబైల్ ధర MRP రూ.32,999 కాగా... అమెజాన్లో ఇప్పుడే దీనిని కొనుగోలు చేసే వారికి ఏకంగా 15% వరకు ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్తో కేవలం రూ.27,999కే పొందవచ్చు.
ఇక మరింత తగ్గింపు ధరతో ఈ మొబైల్ పొందాలనుకుంటే తప్పకుండా బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్ను కూడా వినియోగించాల్సి ఉంటుంది. దీనికోసం అమెజాన్ పే ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డుతో పేమెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే ఏకంగా రూ.839 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. ఇక ఇదే కాకుండా అదనంగా ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ కూడా పొందవచ్చు.
ఈ మొబైల్ను మరింత తగ్గింపుతో ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ను పొందాలనుకునే వారు తప్పకుండా ఏదైనా బ్రాండ్కు సంబంధించిన పాత స్మార్ట్ఫోన్ను తప్పకుండా ఎక్స్చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే కండిషన్ను బట్టి పాత మొబైల్ పై రూ.26,550 వరకు ఎక్స్చేంజి బోనస్ సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఈ ఇలా వచ్చిన బోనస్ను ధర నుంచి మైనస్ చేస్తే ఈ OnePlus Nord 4 5G మొబైల్ కేవలం రూ.1449కే పొందొచ్చు.