Oppo K14x 5g Price Cut: ఫ్లిప్కార్ట్లో OPPO K14x 5G మొబైల్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో లభిస్తున్నాయి. ఇప్పుడే దీనిని కొనుగోలు చేసేవారికి బ్యాంక్ ఆఫర్స్తో పాటు అదనంగా ఎక్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.
ఫ్లిప్కార్ట్ OPPO K14x 5G స్మార్ట్ఫోన్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో లభిస్తోంది. దీనిపై స్పెషల్ ఆఫర్స్ లభించడమే కాకుండా అదనంగా బ్యాంక్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉండడం విశేషం.. ఇదిలా ఉంటే ఈ స్మార్ట్ఫోన్ అద్భుతమైన ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది.
ఈ OPPO K14x 5G మొబైల్ అద్భుతమైన డిజైన్తో పాటు Icy Blue, Prism Violet రంగులో అందుబాటులో ఉంది. అలాగే ఇది 6.75-అంగుళాల HD+ LCD డిస్ల్పేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో పాటు ఎంతో శక్తివంతమైన MediaTek Dimensity 6300 (6nm) ప్రాసెసర్తో లభిస్తోంది. ఇవే కాకుండా దీని వెనక భాగంలోని కెమెరా చాలా బాగుంటుంది.
ఈ మొబైల్కి సంబంధించిన వెనక భాగంలోకి కెమెరా వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇందులోని ప్రధాన కెమెరా 50 MPతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అదనంగా ఇది 2 MP పోర్ట్రెయిట్ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఫ్రంట్ భాగంలో 5 MP సెల్ఫీ కెమెరా లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా ఎంతో శక్తివంతమైన 6500 mAh భారీ బ్యాటరీతో పాటు ఛార్జింగ్ 45W SuperVOOC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.
అంతేకాకుండా ఈ OPPO K14x 5G స్మార్ట్ఫోన్లో కంపెనీ Android 15 ఆధారిత ColorOS ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో లభిస్తోంది. ఇందులో కంపెనీ చాలా ప్రత్యేకమైన ఫోన్ పక్క భాగంలో (Side-mounted) ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ ఉంటుంది. అలాగే ప్రీమియం లుక్ కోసం గ్లాస్ ఫ్రంట్తో పాటు స్లిమ్ బాడీతో తయారు చేసిన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇవే కాకుండా ఎన్నో రకాల ప్రీమియం ఫీచర్స్తో లభిస్తోంది.
ఇక ఈ OPPO K14x 5Gస్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది మార్కెట్లో MRP ధర రూ.19,999తో అందుబాటులో ఉంది. అయితే, దీనిని ఇప్పుడే ఫ్లిప్కార్ట్లో కొనుగోలు చేస్తే దాదాపు 25 శాతం వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీంతో ఇది కేవలం రూ.14,999 లోపే పొందవచ్చు. అలాగే Flipkart Axis, SBI బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్లను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే దాదాపు రూ.1,225 లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు.
అలాగే ఈ OPPO K14x 5G మొబైల్ను బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్లో భాగంగా ICICI బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే ఏకంగా రూ.500 తగ్గింపు పొందవచ్చు. అంతేకాకుండా ఎక్చేంజ్ ఆఫర్ను వినియోగించి పేమెంట్ చేసేవారికి రూ.6,200 వరకు ఎక్చేంజ్ బోనస్ కూడా లభిస్తుంది. దీంతో మీరు రూ.8,799కే సొంతం చేసుకోవచ్చు.