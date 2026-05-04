Orient Portable Air Cooler: ఓరియంట్ ఎలక్ట్రిక్ డ్యూరాచిల్ 40 లీటర్ల పోర్టబుల్ ఎయిర్ కూలర్ అత్యంత చీప్ ధరకే లభిస్తోంది. అమెజాన్లో ఇది చీప్ ధరకే పొందవచ్చు. అయితే, దీనికి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Orient Portable Air Cooler: ఓరియంట్ బ్రాండ్కి సంబంధించి కూలర్స్కి మార్కెట్లో మంచి పేరు ఉంది. అత్యంత తగ్గింపు ధరల్లో ప్రీమియం ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి రావడం వల్ల చాలా మంది మిడిల్ క్లాస్ వినియోగదారులు వీటిని కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. మీరు కూడా ఇదే బ్రాండ్కి సంబంధించిన మంచి కూలర్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అది కూడా అత్యంత చీప్ ధరలోనే.. ఇదే మంచి అవకాశంగా భావించవచ్చు..
అమెజాన్లో ఓరియంట్ ఎలక్ట్రిక్ డ్యూరాచిల్ (Orient Electric Durachill) 40 లీటర్ల పోర్టబుల్ ఎయిర్ కూలర్ అత్యంత చీప్ ధరకే లభిస్తోంది. దీనిపై ఎన్నో రకాల స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉండడమే కాకుండా.. అదనంగా బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. వీటన్నింటినీ వినియోగించి కొనుగోలు చేసేవారికి చీప్ ధరకే లభిస్తోంది..
ఓరియంట్ ఎలక్ట్రిక్ డ్యూరాచిల్ 40 లీటర్ల పోర్టబుల్ ఎయిర్ కూలర్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే..ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన DenseNest Honeycomb Pads సపోర్ట్తో లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది 45 శాతం ఎక్కువ నీటిని పీల్చుకుని, 25 శాతం మెరుగైన కూలింగ్ను అందిస్తుంది. ఇవే కాకుండా దీని ఏరోఫ్యాన్ టెక్నాలజీ వల్ల సాధారణ 40L కూలర్ల కంటే 17 శాతం ఎక్కువ గాలి అందిస్తుంది.
అలాగే ఇందులో Fully Collapsible Louvers ఫీచర్.. కూలర్ వాడనప్పుడు దుమ్ము, ధూళి లోపలికి వెళ్లకుండా లూవర్లను పూర్తిగా క్లోస్ చేసేకునే సదుపాయం కూడా లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా 3 స్పీడ్ సెట్టింగ్స్తో ఇది అందుబాటులో ఉంది. ఇవే కాకుండా 360-డిగ్రీల స్వివెల్ వీల్స్ కూడా ఉన్నాయి.
ఇక ఈ కూలర్కి సంబంధించిన ధర వివరాల్లోకి వెళితే..మార్కెట్లో ఇది M.R.P రూ. 10,990 ధరతో అందుబాటులో ఉంది. అయితే, 45 శాతం వరకు ప్రత్యేకమైన తగ్గింపుతో కేవలం రూ.5,999కే పొందవచ్చు. ఇవే కాకుండా దీనిపై అదనంగా బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఈ స్మార్ట్ కూలర్పై ఉన్న బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని Amazon Pay ICICI క్రెడిట్ కార్డ్ను వినియోగించి పేమెంట్ చేసేవారికి ఏకంగా రూ.500 వరకు తగ్గింపు కూడా లభిస్తుంది. ఇతర బ్యాంక్లకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డ్లను వినియోగించి పేమెంట్ చేసేవారికి కూడా రూ.4,499లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు.