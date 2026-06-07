Poco M8 5g Price On Flipkart: రూ.3,999కే ఫ్లిప్కార్ట్లో POCO M8 5G మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్ ఈ మొబైల్ పై ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఆఫర్స్ అందిస్తోంది. వీటన్నిటిని వినియోగించి కొనుగోలు చేసే వారికి అత్యంత చీప్ ధరకే దీనిని సొంతం చేసుకోవచ్చు..
Poco M8 5g Price On Flipkart Telugu News: అత్యంత తక్కువ ధరలోనే పోకో బ్రాండ్కు సంబంధించిన ఏదైనా మంచి మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? మీ కోసం ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్ ఊహించని ఆఫర్స్ అందిస్తూ వస్తోంది. ముఖ్యంగా పోకో బ్రాండ్కి సంబంధించిన కొన్ని మొబైల్స్ అయితే, అద్భుతమైన ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో పాటు అదనంగా కొన్ని స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. అయితే, ఏ స్మార్ట్ఫోన్ ఫ్లిప్కార్ట్లో ఇప్పుడు చాలా చీప్ ధరకు అందుబాటులో ఉందో తెలుసుకుందాం..
ఫ్లిప్కార్ట్లో POCO M8 5G కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇది మంచి అవకాశం గా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే దీనిపై ఎన్నో రకాల స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉండడమే కాకుండా.. అదనంగా బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.. అలాగే ఈ మొబైల్ కూడా ఎన్నో రకాల స్పెషల్ ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి రావడం విశేషం..
POCO M8 5G స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది అద్భుతమైన 6.77 ఇంచుల FHD+ Curved AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో రావడం వల్ల స్క్రీన్ స్క్రోలింగ్, గేమింగ్ చాలా స్మూత్గా ఉంటాయి. అలాగే ఇది 3200 nits పీక్ బ్రైట్నెస్ కలిగి ఉండటం వల్ల ఎండలో కూడా స్క్రీన్ చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో పవర్ఫుల్ Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4nm) 5G ప్రోసెసర్ ను కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది మల్టీటాస్కింగ్, యాప్స్ వాడకానికి చక్కగా సరిపోతుంది. అలాగే ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన Android 15 ఆధారిత Xiaomi HyperOS 2 ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది. అంతేకాకుండా నాలుగు సంవత్సరాల వరకు ఆపరేటింగ్ సిస్టం అప్డేట్ అందిస్తున్నట్లు కంపెనీ క్లైమ్ చేస్తుంది.
ఇక ఈ POCO M8 5G మొబైల్కు సంబంధించిన కెమెరా వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇందులోని ప్రధాన కెమెరా Sony Light Fusion 400 సెన్సార్ తో 50 MPతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అలాగే ఇందులోని ఫ్రంట్ భాగంలో ఉండే కెమెరా అద్భుతమైన 20MP సెన్సార్తో లభిస్తోంది. అదేవిధంగా ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 5520 mAh బ్యాటరీని కూడా కలిగి ఉంటుంది..
ఈ POCO M8 5G స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది మార్కెట్లో MRP ధర రూ.25,999తో అందుబాటులో ఉంది. అయితే ఇప్పుడే ఫ్లిప్కార్ట్లో దీనిని కొనుగోలు చేసేవారికి 23 శాతం స్పెషల్ ఫ్లాట్ తగ్గింపుతో కేవలం.. రూ.19,999కే సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఇవే కాకుండా అదనంగా బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డుకు సంబంధించిన ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఫ్లిప్కార్ట్ అనుసంధాన యాక్సిస్ బ్యాంకు తోపాటు ఎస్బిఐ బ్యాంకులకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి ఏకంగా రూ.900 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అదేవిధంగా ఎక్స్చేంజి బోనస్ ఆఫర్ వినియోగిస్తే రూ.14 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో మీకు ఈ మొబైల్ రూ.3,999 లోపే సొంత చేసుకోవచ్చు.