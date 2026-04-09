POCO X8 Pro Price: రూ.9,999 లోపే POCO X8 Pro స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు. ఫ్లిప్కార్ట్లో అన్ని రకాల ఆఫర్స్ను వినియోగించి చీప్ ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు.
POCO X8 Pro Price Cut: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ కంపెనీ POCO నుంచి మార్కెట్లోకి అద్భుతమైన మొబైల్స్ విడుదలవుతూ వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా మార్చి నెలలో లాంచ్ అయిన POCO X8 Pro స్మార్ట్ఫోన్కి మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ ఉంది. దీనిని ఎక్కువగా యువత కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అయితే, మీరు కూడా ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను అతి తక్కువ ధరకే కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఈ స్టోరీ మీ కోసమే..
ఈ POCO X8 Pro ఫోన్ అద్భుతమైన ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఇది 6.59-అంగుళాల 1.5K AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో పాటు 3500 nits పీక్ బ్రైట్నెస్ సపోర్ట్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i ప్రొటెక్షన్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన MediaTek Dimensity 8500 Ultra (4nm) చిప్సెట్ ప్రాసెసర్తో రన్ అవుతుంది.. దీంతో పాటు బ్యాక్ సెటప్లో అద్భుతమైన 50MP మెయిన్ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 8MP అల్ట్రా వైడ్ కెమెరాతో అందుబాటులో ఉంది. ఫ్రంట్ భాగంలో 20MP సెల్ఫీ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
అలాగే ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 6500mAh భారీ బ్యాటరీతో పాటు 100W హైపర్ చార్జ్ ఫాస్ట్ చార్జింగ్ సపోర్ట్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇక ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత HyperOS 3 పై రన్ అవుతుంది. దీంతో పాటు IP69K రేటింగ్, ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్, గూగుల్ జెమిని వంటి కొన్ని రకాల AI ఫీచర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. రూ.43,999తో మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉంది. అయితే, దీనిని ఫ్లిప్కార్ట్లో కొనుగోలు చేసేవారికి ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో లభిస్తోంది. ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసేవారికి ఏకంగా 25 శాతం వరకు స్పెషల్ ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్తో కేవలం రూ.32,999కే సొంతం చేసుకోవచ్చు.
దీంతో పాటు ఎక్చేంజ్, బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటిని వినియోగించి కొనుగోలు చేసేవారికి భారీ తగ్గింపు కూడా లభిస్తోంది. అయితే, ఈ ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఫ్లిప్కార్ట్ అనుసంధాన యాక్సిస్ బ్యాంక్, SBI బ్యాంక్లకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డ్లను వినియోగించి పేమెంట్ చేసేవారికి ఏకంగా రూ.1,500 వరకు తగ్గింపు లభిస్తోంది.
అలాగే దీనిపై స్పెషల్గా ఎక్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులోకి ఉంది. దీనికి సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని వినియోగించాలనుకునేవారు తప్పకుండా పాత స్మార్ట్ఫోన్ ఎక్చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే దాదాపు రూ.23 వేల వరకు స్పెషల్ బోనస్ కూడా పొందవచ్చు. దీంతో మీరు కేవలం రూ.9,999కే మీ సొంతం చేసుకోవచ్చు.