Realme Google Tv Offers: దీపావళి ఆఫర్స్ వచ్చేసాయ్.. రూ.86 వేల రియల్ మీ 4K టీవీ కేవలం రూ.33 వేలకే..

Realme Techlife Ultra Hd Google Tv 2025 Price Cut: 65 అంగుళాల రియల్ మీ స్మార్ట్ టీవీ ఫ్లిప్కార్ట్ దీపావళి ఆఫర్స్లో భాగంగా సగం కంటే తక్కువ ధరకే లభిస్తుంది. రూ.86,000 ధర కలిగిన ఈ టీవీని కేవలం రూ.33 వేలల్లో పొందవచ్చు. దీనిపై ఉన్న ఆఫర్స్ వివరాలేంటో తెలుసుకోండి.
Realme Techlife Ultra Hd Google Tv 2025 Price Cut Telugu: మార్కెట్లో రియల్ మీ బ్రాండ్ కున్న పేరు అంతో ఎంతో కాదు. చాలామంది రియల్ మీ బ్రాండ్ అని తెలిసి.. మొబైల్స్ కొనుగోలు చేసే వారు కూడా ఉన్నారు. ఇలా ఇప్పుడు కొంతమంది టీవీలను కూడా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ప్రముఖ రియల్ మీ బ్రాండ్ విడుదల చేసిన స్మార్ట్ టీవీలను చాలామంది కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని రియల్ మీ బ్రాండ్ మార్కెట్లోకి వివిధ రకాల ఫీచర్లతో అద్భుతమైన స్మార్ట్ టీవీలను విడుదల చేస్తూ వస్తోంది.
మీరు కూడా ఎప్పటినుంచో రియల్ మీ బ్రాండ్ నుంచి అద్భుతమైన స్మార్ట్ టీవీని కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇది మంచి ఛాన్స్. ఫ్లిప్కార్ట్లో దీపావళి ఆఫర్స్లో భాగంగా 2025 సంవత్సరం ఎడిషన్ 65 అంగుళాల realme TechLife Ultra HD Google TV 2025 స్మార్ట్ టీవీ అత్యంత చీప్ ధరకే అందుబాటులో ఉంది.
ముఖ్యంగా దీనిని ఫ్లిప్కార్ట్లో ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి సగం ధరకు కూడా లభిస్తుంది. ఈ స్మార్ట్ టీవీ ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఇది 65UHDGQRDDVQ మోడల్ నెంబర్తో లభిస్తుంది. 65 అంగుళాల స్క్రీన్ పరిమాణంతో ఉంది.
ఈ స్మార్ట్ టీవీ అద్భుతమైన QLED డిస్ప్లే టెక్నాలజీతో Ultra HD (4K), 3840×2160 పిక్సెల్స్ రిజల్యూషన్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇందులో కంపెనీ ప్రత్యేకంగా Dolby Atmos (డాల్బీ అట్మోస్), 5.0 లేదా 2.1 ఛానల్ డౌన్ఫైరింగ్ స్పీకర్లను కూడా అందిస్తోంది. అలాగే ఇది గూగుల్ టీవీ ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై పనిచేస్తుంది.
ఈ realme TechLife 65 inch QLED Ultra HD Google స్మార్ట్ టీవీ మార్కెట్లో MRP ధర రూ.86,599కి అందుబాటులో ఉంది. అయితే ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్లో దీపావళి ఆఫర్స్లో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి ఏకంగా 54 శాతం ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. ఈ డిస్కౌంట్ పోను కేవలం రూ.39,999కే అందుబాటులో ఉంటుంది. అలాగే దీనిపై ప్రత్యేకమైన బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఇక ఈ స్మార్ట్ టీవీ పై ఉన్న బ్యాంక్ ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఫ్లిప్కార్ట్ అనుసంధాన యాక్సిస్ బ్యాంక్, సాధారణ యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్, హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్, ఎస్బిఐ బ్యాంక్ ఫ్లిప్కార్ట్ క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.2,000 వరకు అదనపు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. ఇక ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ ను వినియోగించి కొనుగోలు చేసే వారికి రూ.4 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ ఆఫర్స్ అన్నీ పోను.. రూ.33, 999కే టీవీని సొంతం చేసుకోవచ్చు.