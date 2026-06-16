Safari Luggage Bag Discount: అమెజాన్లో డే సేల్స్ Safari Genius Alley Set of 3 ట్రావెల్ సూట్కేస్ కాంబో సెట్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో లభిస్తోంది. ఇప్పుడే దీనిని కొనుగోలు చేసేవారికి భారీ తగ్గింపుతో సొంతం చేసుకోవచ్చు. అదనంగా బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.
Safari Suitcase Combo Set Of 3 Price: ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ అమెజాన్లో డే సేల్స్ ప్రారంభమయ్యాయి. ఇందులో భాగంగా అన్ని రకాల వస్తువులు చాలా చీప్ ధరలకే లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని స్మార్ట్ఫోన్స్తో పాటు ట్రావెల్ సూట్కేస్ కాంబో సెట్పై అదిరిపోయే అఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేస్తే భారీ డిస్కౌంట్తో సొంతం చేసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా సూట్కేస్ కాంబో సెట్ అమెజాన్లో చాలా చీప్ ధరలకే లభిస్తున్నాయి. అయితే, డే సేల్లో భాగంగా ఏ బ్రాండ్కి సంబంధించిన సూట్కేస్ కాంబో సెట్ తక్కువ ధరకే అందుబాటులో ఉందో.. ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
అమెజాన్లో Safari Genius Alley Set of 3 ట్రావెల్ సూట్కేస్ కాంబో సెట్ అద్భుతమైన ఫీచర్స్తో అందుబాటులో ఉంది. దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసేవారికి భారీ తగ్గింపుతో పాటు అదనంగా బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. అయితే, ఈ సూట్కేస్లు అద్భుతమైన ఫీచర్స్ను కలిగి ఉంటుంది. అయితే, దీనిపై ఉన్న ఆఫర్స్ ఏంటో.. ఫీచర్స్ వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
Safari Genius Alley ట్రావెల్ సూట్కేస్ కాంబో సెట్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. వీటిని కంపెనీ హై-క్వాలిటీ పాలీప్రొఫైలిన్ (Hard Case) మెటీరియల్తో తయారు చేసిన్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా గట్టి దెబ్బలను సైతం తట్టుకునేంత బలంగా ఉంటుంది. ఇది 360 డిగ్రీల వీలింగ్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. దీని వల్ల 360 డిగ్రీలు స్మూత్గా తిరుగుతాయి.. కాబట్టి దీని వల్ల బరువు ఎక్కువగా ఉన్న రోడ్లపై కూడా సులభంగా లాక్కెళ్లవచ్చు.
ఇందులో కంపెనీ ప్రత్యేకమైన 3-డిజిట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ కాంబినేషన్ నంబర్ లాక్ సిస్టమ్ను అందించారు. ఇందులో బట్టలు సర్దుకోవడానికి లోపల తగినంత స్థలంతో పాటు, వస్తువులు కదలకుండా పట్టి ఉంచే క్రాస్-స్ట్రాప్స్ (Strips) కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇవే కాకుండా ఇందులో అనేక రకాల కొత్త కొత్త ఫీచర్స్ అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో కంపెనీ ప్రత్యేకమైన 3-డిజిట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ కాంబినేషన్ నంబర్ లాక్ సిస్టమ్ను అందించారు. ఇందులో బట్టలు సర్దుకోవడానికి లోపల తగినంత స్థలంతో పాటు, వస్తువులు కదలకుండా పట్టి ఉంచే క్రాస్-స్ట్రాప్స్ (Strips) కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇవే కాకుండా ఇందులో అనేక రకాల కొత్త కొత్త ఫీచర్స్ అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఇక మార్కెట్లో ఈ ట్రావెల్ సూట్కేస్ కాంబో సెట్కి సంబంధించిన ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది మార్కెట్లో MRP ధర రూ.27,997 కాగా.. ఇప్పుడే ఫ్లిప్కార్ట్లో డే సేల్లో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి 83 శాతం వరకు స్పెషల్ ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. దీంతో మీరు కేవలం రూ. 4,699కే సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఇవే కాకుండా దీనిపై ఇతర డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.
ఇక Safari Genius Alley Set of 3 ట్రావెల్ సూట్కేస్ కాంబో సెట్కి సంబంధించిన ఇతర వివరాల్లోకి వెళితే.. Amazon Pay ICICI బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్లను వినియోగించి పేమెంట్ చేసేవారికి రూ.140 వరకు క్యాష్ బ్యాంక్ లభిస్తుంది. ఇవే కాకుండా HDFC బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ను వినియోగించి పేమెంట్ చేసేవారికి రూ.300 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది.