Samsung Galaxy Book 4 Edge Discount Price: ఫ్లిప్కార్ట్లో స్పెషల్ ఆఫర్స్లో భాగంగా Samsung Galaxy Book 4 Edge ల్యాప్ట్యాప్ చీప్ ధరకే అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై కూపన్ డిస్కౌంట్తో పాటు అదనంగా బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.
Samsung Galaxy Book 4 Edge Discount Price In Flipkart: ఎప్పటి నుంచో అత్యంత తక్కువ ధరకే ప్రీమియం ప్రాసెసర్ కలిగిన మంచి ల్యాప్ట్యాప్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే, మీకు సమయం రానే వచ్చేసిది. ఫ్లిప్కార్ట్ బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్లో భాగంగా కొన్ని బ్రాండ్లకు సంబంధించిన ల్యాప్ట్యాప్స్ అత్యంత చీప్ ధరలకే లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా వాటిపై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో పాటు అదనంగా భారీగా ఎక్చేంజ్ బోనస్ కూడా లభిస్తోంది. అయితే, ఈ సేల్లో ఏ బ్రాండ్ ల్యాప్ట్యాప్స్ అత్యంత భారీ డిస్కౌంట్తో అందుబాటులో ఉందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఫ్లిప్కార్ట్లో బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్లో భాగంగా NP750XQB-KA1IN మోడల్ నంబర్ కలిగిన Samsung Galaxy Book 4 Edge స్మార్ట్ ల్యాప్ట్యాప్ అత్యంత తగ్గింపు ధరకే అందుబాటులో ఉంది. ఇది చాలా స్పెషల్ ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ ల్యాప్ట్యాప్ Qualcomm Snapdragon X Elite X1-26-100 ప్రాసెసర్తో లాంచ్ అయ్యింది. ఇది Windows 11 Home ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ను కలిగి ఉంటుంది.
ఈ Samsung Galaxy Book4 Edge ల్యాప్ట్యాప్ ఎంతో ప్రత్యేకమైన 15.6 అంగుళాలు FHD IPS డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన Qualcomm Adreno GPU గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో పాటు 28 గంటల వరకు వీడియో ప్లేబ్యాక్ సపోర్ట్ కూడా కంపెనీ అందిస్తోంది.
ఇక ఈ ల్యాప్ట్యాప్లో 16 GB LPDDR5X ర్యామ్ను కూడా అందిస్తోంది. ఇక ఇందులో 2M కెమెరాతో పాటు Dolby Atmos స్పీకర్స్, ఎన్నో రకాల AI ఫీచర్లు కూడా లభిస్తున్నాయి. అలాగే ఇందులో AI-enhanced Video effects ఫీచర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇవే కాకుండా అనేక రకాల కొత్త కొత్త ఫీచర్స్ అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఇక ఈ ల్యాప్ట్యాప్ను ఫ్లిప్కార్ట్ బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్లో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి భారీ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. మార్కెట్లో దీని అసలు MRP రూ. 92,390 కాగా.. ఫ్లిప్కార్ట్ బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్లో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి 29 శాతం వరకు ప్రత్యేకమైన ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్తో రూ.64,990కే అందుబాటులో ఉంది. దీనిని మరింత తగ్గింపుతో కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి రూ.10 వేల స్పెషల్ కూపన్ కూడా లభిస్తోంది.
అలాగే అదనంగా దీనిపై బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. ఈ ఆఫర్స్లో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారు తప్పకుండా HDFC బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ను వినియోగించి పేమెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే దాదాపు రూ. 15,000 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. మరింత చీప్ ధరకే కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు పాత ల్యాప్ట్యాప్ ఎక్చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటంది. ఇలా చేస్తే రూ.30 వేల వరకు బోనస్ కూడా లభిస్తుంది. దీంతో ఈ ఆఫర్స్ అన్ని పోనూ రూ.9,990కే ఈ కొత్త ల్యాప్ట్యాప్ సొంతం చేసుకోవచ్చు.