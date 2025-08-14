English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Samsung Galaxy M06 5G Price: అమెజాన్‌ స్పెషల్ ఆఫర్స్‌.. రూ.499 కంటే తక్కవ ధరకే Galaxy M06 5G మొబైల్..

Samsung Galaxy M06 5G Price Cut: స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ అమెజాన్‌లో ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ ప్రారంభమయ్యాయి. అద్భుతమైన డిజైన్‌తో కూడిన సాంసంగ్ మొబైల్స్ అత్యంత తక్కువ ధరకే లభిస్తున్నాయి.. అలాగే వాటిపై అదనంగా బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో వివిధ రకాల ప్రత్యేకమైన ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ఏ సాంసంగ్ మొబైల్ అత్యంత తక్కువ ధరకు అందుబాటులో ఉందో? మనం ఎప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
 
అమెజాన్‌లో స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా Samsung Galaxy M06 5G స్మార్ట్ ఫోన్ అత్యంత తగ్గింపు ధరకే లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై అమెజాన్‌లో ఎన్నో స్పెషల్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే, ఈ మొబైల్‌పై ఉన్న ప్రత్యేకమైన ఆఫర్స్ ఏంటో వాటికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.   

ఈ Samsung Galaxy M06 5G మొబైల్ ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 6.7-అంగుళాల HD+ LCD డిస్ప్లేతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా దీని డిస్ప్లే 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్టుతో లభిస్తోంది. అలాగే ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 SoC ప్రాసెసర్ ను కలిగి ఉంటుంది.   

ఇక ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ ప్రత్యేకమైన ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత One UI 7.0 పై ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది. ఇక ఈ మొబైల్ వెనుక భాగంలో డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది 50MP ప్రైమరీ కెమెరా, 2MP డెప్త్ సెన్సార్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అలాగే ఫ్రంట్ భాగంలో 8MP సెల్ఫీ కెమెరా కూడా లభిస్తోంది. 

ఇక ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన 5000mAh బ్యాటరీ, 25W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ప్రస్తుతం అమెజాన్‌లో ఈ మొబైల్ రెండు స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్‌లో అందుబాటులో ఉంది.  మొదటి స్టోరేజ్ ఆప్షన్ 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర రూ.9,499తో లభిస్తోంది. రెండవ స్టోరేజ్ ఆప్షన్ 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్‌తో ధర రూ. 10,999తో అందుబాటులో ఉంది.   

ప్రస్తుతం అమెజాన్‌లో మొదటి స్టోరేజ్ వేరియెంట్ మొబైల్‌పై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్ అందుబాటులో ఉంది. మార్కెట్లో దీని అసలు ధర రూ.13,000 కాగా.. స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ వల్ల 38 శాతం తగ్గింపుతో రూ.8,699కే అందుబాటులో ఉంది. అలాగే దీనిపై ప్రత్యేకమైన బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.  

ఈ Samsung Galaxy M06 5G మొబైల్‌ను కొనుగోలు చేసే క్రమంలో RBL బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డును వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.650 వరకు ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఈ మొబైల్ పై ఎన్నో రకాల బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. వాటిని వినియోగించి కూడా పేమెంట్ చేసే వారికి ప్రత్యేకమైన తగ్గింపు లభిస్తుంది.   

ఇక మరింత చీప్ ధరకే ఈ మొబైల్‌ని కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ కూడా వినియోగించవచ్చు. ఈ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ వినియోగించాలనుకునేవారు పాత బ్రాండెడ్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను అమెజాన్‌కు ఎక్స్చేంజ్‌గా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే, రూ.8,200 వరకు ఎక్స్చేంజ్‌ బోనస్ లభిస్తుంది. ఈ బోనస్ను డిస్కౌంట్‌లా వినియోగిస్తే కేవలం రూ.499కే ఈ Samsung Galaxy M06 5G మొబైల్ సొంతం చేసుకోవచ్చు.  

