Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Samsung M36 5g: అమెజాన్‌లో రూ.999కే Samsung Galaxy M36 5G ఫోన్‌.. ఫీచర్స్ చూస్తే మైండ్ బ్లాకే!

Samsung M36 5g: అమెజాన్‌లో రూ.999కే Samsung Galaxy M36 5G ఫోన్‌.. ఫీచర్స్ చూస్తే మైండ్ బ్లాకే!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 11, 2026, 11:29 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 11:29 AM IST

Samsung M36 5g Price In India: అమెజాన్‌లో Samsung Galaxy M36 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో అందుబాటులో ఉంది. దీనిని ఇప్పుడే అమెజాన్‌లో కొనుగోలు చేస్తే చాలా చీప్‌ ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు. అదనంగా బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌ కూడా అందుబాటులో ఉండడం విశేషం..

Samsung M36 5g Price In India Telugu: ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ తయారీ కంపెనీ సాంసంగ్‌ బ్రాండ్‌కి సంబంధించిన మంచి మొబైల్ అత్యంత తక్కువ ధరలోనే కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే మంచి అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు. ప్రముఖ ఈ కామర్స్‌ కంపెనీ అమెజాన్‌లో Samsung Galaxy M36 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ చాలా చీప్‌ ధరకే లభిస్తోంది. దీనిపై ఎన్నో రకాల స్పెషల్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. వీటన్నింటిని వినియోగించి పేమెంట్‌ చేస్తే చీప్ ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు.
 

Samsung M36 5g Specifications1/6

డిస్‌ప్లే

ఈ Samsung Galaxy M36 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులో ఉంది. ఇది 6.7 ఇంచుల Full HD+ డిస్‌ప్లే (Display)ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా Super AMOLED డిస్‌ప్లే టైప్‌తో లభిస్తోంది. అలాగే Corning Gorilla Glass Victus+ స్క్రీన్ ప్రొటెక్షన్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇవే కాకుండా ఇది చాలా అద్భుతమైన Exynos 1380 Octa-Core ప్రాసెసర్‌పై రన్‌ అవుతుంది.  

Best 5g Smartphone Under 200002/6

ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌

ఇది వివిధ స్టోరేజ్‌ వేరియంట్స్‌తో పాటు విభిన్న రంగుల్లో అందుబాటులో ఉంది. ఇది Android 15 ఆధారిత One UI ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా  దీనికి సుదీర్ఘంగా 6 సంవత్సరాల పాటు ఆండ్రాయిడ్ అప్‌డేట్స్‌తో పాటు సెక్యూరిటీ అప్‌డేట్స్‌ను అందిస్తోంది. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన త్రిపుల్‌ కెమెరా సెటప్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.  

Samsung Galaxy M36 5g Discount3/6

ఫ్రంట్ కెమెరా..

దీని వెనక భాగంలో OIS ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్‌తో 50 MP ప్రధాన కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 8 MP అల్ట్రా-వైడ్ యాంగిల్ లెన్స్, 2 MP మ్యాక్రో లెన్స్ కెమెరాలను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇది చాలా అద్భుతమైన 13 MP ఫ్రంట్ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా నైటోగ్రఫీ (Nightography) ఫీచర్ ఉండటం వల్ల రాత్రి వేళల్లో కూడా మంచి ఫోటోలు వస్తాయి.  

Galaxy M36 5g Amazon Offers4/6

బ్యాటరీ..

ఇక Samsung Galaxy M36 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఎంతో శక్తివంతమైన 5000 mAh లాంగ్ లాస్టింగ్ బ్యాటరీని కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇది 25W సూపర్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇందులో అద్బుతమైన AI ఫీచర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. చాలా ప్రత్యేకమై Circle to Searchతో పాటు Google Gemini Live లాంటి అడ్వాన్స్‌డ్ గెలాక్సీ GenAI ఫీచర్స్, అలాగే AI ఫోటో ఎడిటింగ్ టూల్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.. ఇందులో సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్‌ప్రింట్ స్కానర్‌తో పాటు శాంసంగ్ నాక్స్ (Knox) సెక్యూరిటీని కూడా అందిస్తోంది.

Galaxy M36 5g Price5/6

స్పెషల్ తగ్గింపు..

ఇది అమెజాన్‌లో MRP ధర రూ.25,499తో అందుబాటులో ఉంది. అయితే, ఇప్పుడే దీనిని అమెజాన్‌లో కొనుగోలు చేసేవారికి 25 శాతం వరకు స్పెషల్ తగ్గింపుతో రూ.18,999కే పొందవచ్చు. అంతేకాకుండా దీనిపై అదనంగా బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌ కూడా లభిస్తున్నాయి. ఈ ఆఫర్స్‌లో భాగంగా Amazon Pay ICICI బ్యాంక్‌ క్రెడిట్‌ కార్డ్‌ను వినియోగించి పేమెంట్‌ చేస్తే చీప్‌ ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు.  

Samsung Galaxy M36 5g6/6

ఎక్చేంజ్‌ బోనస్‌ ఆఫర్‌..

అలాగే అదనంగా బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌తో పాటు ఎక్చేంజ్‌ బోనస్‌ ఆఫర్‌ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో భాగంగా మీరు ఏదైన బ్రాండ్‌కి సంబంధించిన స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను ఎక్చేంజ్‌ చేస్తే దాదాపు రూ.18,000 బోనస్‌ లభిస్తుంది. దీంతో Samsung Galaxy M36 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కేవలం రూ.999 లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఇవే కాకుండా అదనంగా ఎన్నో రకాల ఆఫర్స్‌ అందుబాటులో ఉన్నాయి.

TAGS:
Samsung Galaxy M36 5g
M36 5g Price In India
Galaxy M36 5g Price
Amazon offers
Amazon Offers Today

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఫ్యూచర్ సిటీ.. రియల్ ఎస్టేట్ చూపంతా ఆ మండలం పైనే..!!
Future City Hyderabad15 min ago
2
Mahabharata War26 min ago
3
Karimnagar27 min ago
4
Niti Aayog34 min ago
5
Nipah Virus In Kerala41 min ago