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Samsung Galaxy M56 5G: అమెజాన్ బంపర్ ఆఫర్.. కేవలం రూ.1,248కే Samsung Galaxy M56 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 09, 2026, 01:01 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 01:01 PM IST

Samsung Galaxy M56 5G Amazon Mega Deal Days: అమెజాన్‌లో Samsung Galaxy M56 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన డిస్కౌంట్‌ ఆఫర్స్‌తో అందుబాటులో ఉంది. దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసేవారికి చాలా చీప్‌ ధరకే లభిస్తోంది. అయితే, దీనిపై ఉన్న ఆఫర్స్‌ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Samsung Galaxy M56 5G Amazon Mega Deal Days: ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ తయారీ కంపెనీ సాంసంగ్‌ ఎప్పటికప్పుడు అద్భుతమైన మొబైల్స్‌ను విడుదల చేస్తూ వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా గెలాక్సీ M-సిరీస్‌లో భాగంగా అల్ట్రా స్లిమ్ డిజైన్‌ను ఎక్కువ మంది కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అయితే, మీరు కూడా ఇదే సిరీస్‌లో మంచి స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఏదైన కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా?
 

Samsung Galaxy M Series Discounts1/6

అల్ట్రా స్లిమ్ డిజైన్‌

గతంలో మార్కెట్‌లోకి విడుదలైన Samsung Galaxy M56 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అల్ట్రా స్లిమ్ డిజైన్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఇప్పుడు అద్భుతమైన డిస్కౌంట్‌ ఆఫర్స్‌తో అందుబాటులోకి రావడం విశేషం. అయితే, ఈ మొబైల్‌పై ఉన్న ఆఫర్స్‌ వివరాలతో పాటు అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Samsung Ultra Slim 5g Mobile2/6

AMOLED Plus డిస్‌ప్లే

ఈ Samsung Galaxy M56 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన ఫీచర్స్‌ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఈ ఫోన్ కేవలం 7.2 mm మందంతో చాలా స్లిమ్‌గా, ప్రీమియం గ్లాస్ బ్యాక్ డిజైన్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా ఇది చాలా తక్కువ బరువును కలిగి ఉంటుంది. ఇది 6.7 ఇంచుల Full HD+ Super AMOLED Plus డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. స్మూత్ స్క్రోలింగ్‌తో పాటు గేమింగ్ కోసం 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్ట్‌ను కూడా అందిస్తోంది.  

Best 5g Phone Under 250003/6

Victus ప్లస్‌ ప్రొటెక్షన్

ఇది ఎండలో కూడా స్క్రీన్ స్పష్టంగా కనిపించడానికి 1200 nits పీక్ బ్రైట్‌నెస్ సపోర్ట్‌తో అందుబాటులోకి రావడం విశేషం..ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ముందుతో పాటు వెనుక భాగంలో చాలా అద్భుతమైన Corning Gorilla Glass Victus ప్లస్‌ ప్రొటెక్షన్ సపోర్ట్‌ను కూడా అందిస్తోంది.. ఈ మొబైల్‌ పవర్‌ఫుల్ Samsung Exynos 1480 (4nm) ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో గేమింగ్ సమయంలో ఫోన్ వేడెక్కకుండా ఉండటానికి లార్జ్ Vapor Cooling Chamber కూలింగ్ సిస్టమ్‌ను కూడా అందిస్తోంది..

Samsung M56 5g Price4/6

ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత One UI 7 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ఈ ఫోన్‌కు ఏకంగా 6 సంవత్సరాల ఆండ్రాయిడ్ ఓఎస్ అప్‌డేట్స్‌తో పాటు సెక్యూరిటీ అప్‌డేట్స్‌ను కూడా అందిస్తోంది. ఇక ఈ మొబైల్‌ వెనక భాగంలో OIS - ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్‌తో 50 MP ప్రధాన కెమెరాతో పాటు 8 MP ఆల్ట్రా-వైడ్ యాంగిల్ లెన్స్‌తో పాటు 2 MP మాక్రో లెన్స్ కెమెరాలను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇక ఫ్రంట్‌ భాగంలో సెల్ఫీల కోసం 12 MP Flagship-grade HDR కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది.  

Amazon Mega Deal Days5/6

భారీ బ్యాటరీ

ఇందులో కంపెనీ చాలా శక్తివంతమైన  5000 mAh సామర్థ్యం గల భారీ బ్యాటరీని అందించారు. ఇది 45W సూపర్ ఫాస్ట్ చార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇందులో కంపెనీ ఇన్-డిస్‌ప్లే ఫింగర్‌ప్రింట్ సెన్సార్ సపోర్ట్‌తో పాటు Wi-Fi 6, బ్లూటూత్ v5.3, NFC సపోర్ట్, USB Type-C పోర్ట్ వంటి కనెక్టివీటిలను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇవే కాకుండా ఇందులో అనేక రకాల కొత్త ఫీచర్స్‌ అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.  

Samsung Galaxy M56 5g6/6

31 శాతం తగ్గింపు..

ప్రస్తుతం మార్కెట్‌లో దీని ధర MRP రూ.33,999 కాగా.. ఇప్పుడే దీనిని ప్రముఖ ఈ కామర్స్‌ కంపెనీ అమెజాన్‌లో కొనుగోలు చేసేవారికి Mega Deal Days సేల్‌లో భాగంగా 31 శాతం తగ్గింపుతో కేవలం రూ.23,498కే సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఇవే కాకుండా అదనంగా బ్యాంక్ ఆఫర్స్‌ అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటిని వినియోగిస్తే రూ.704 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది.. ఇక ఎక్చేంజ్‌ ఆఫర్‌ వినియోగిస్తే గరిష్టంగా.. రూ. 22,250 వరకు బోనస్‌ లభిస్తుంది. దీంతో కేవలం రూ.1,248కే సొంతం చేసుకోవచ్చు.  

TAGS:
Samsung Galaxy M56 5G
Galaxy M56 5G
Amazon Mega Deal Days
Samsung M56 5g Price

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