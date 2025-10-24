Tata Group Stocks: టాటా స్టీల్ బూమ్‌ రాబోతుందా? ఈ 5 కారణాలతో “బై” రేటింగ్‌ ఇచ్చిన నోమురా.. ఇన్వెస్టర్లకు గోల్డెన్ ఛాన్స్..!!

TATA Steel Share: లార్జ్ క్యాప్ కేటగిరికి చెందిన టాటాగ్రూప్ స్టాక్ అయిన టాటా స్టీల్ లిమిటెడ్ షేర్ కు బై రెటింగ్ తోపాటు టార్గెజ్ ప్రైజ్ ను ఇస్తున్నట్లు ప్రముఖ గ్లోబల్ బ్రోకరేజీ సంస్థ అయిన నోమురా ప్రకటించింది. అలాగే టాటా స్టీల్ కంపెనీ షేరుకు రూ. రూ. 215 టార్గెట్ ప్రైజ్ ను ఇస్తున్నట్లు నోమురా సూచించింది.
ప్రస్తుత మార్కెట్ ధర నుంచి సుమారు 25శాతం లాభం పొందే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది.
నోమూరా రిపోర్టులో పేర్కొన్న అంశాల ప్రకారం..టాటా స్టీల్ వ్యూహాత్మకంగా బలమైన దేశీయ డిమాండ్, మెరుగైన ఉత్పత్తి సామర్థ్యం, యూరోపియన్ మార్కెట్లో సంభావ్య పునరుద్ధరణ.. ఐరన్ ఖనిజ ఖర్చులు తక్కువగా ఉండటం, స్టాక్ వాల్యుయేషన్ ఆకట్టుకోవడం వంటి అంశాలన్నింటినీ పరిగణలోనికి తీసుకున్నారు. నోమూరా విశ్లేషణలో ఈ ఐదు ముఖ్య అంశాలు టాటా స్టీల్ షేర్లపై సానుకూల ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది.
దేశంలో ఉక్కు డిమాండ్ రాబోయే సంవత్సరాల్లో వేగంగా పెరగనుందని అంచనా వేసారు. దేశీయ మార్కెట్లో టాటా స్టీల్ కి ఉన్న బలమైన పట్టు, ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని విస్తరించాలన్న ప్రణాళికలు ఈ షేర్లకు మద్దతు ఇస్తాయి.
కళింగనగర్ ప్లాంట్ సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచడం. ఈ ప్లాంట్ ఇప్పటికే గరిష్ట వినియోగ స్థాయిలో పనిచేస్తుంది. FY28 వరకు ఆస్తి వినియోగం 96శాతం వరకు చేరనున్నట్లు నోమురా అంచనా వేసింది. దీని ఫలితంగా ఆపరేటింగ్ మార్జిన్లు మెరుగుపడి, లాభదాయకత పెరుగుతుంది.
యూరోపియన్ వ్యాపారం పునరుద్ధరణ. టాటా స్టీల్ యూరప్ పరిస్థితులు క్రమంగా మెరుగవుతాయని నోమురా తెలిపింది. FY26 చివరి నాటికి యూరోపియన్ యూనిట్ EBITDA పాజిటివ్గా మారుతుందని అంచనా వేసారు. యూనిట్ పూర్తిగా ఉత్పత్తి సాధనలోకి వచ్చాక, టన్నుకు సగటున £60 EBITDA ని సాధించగలదని పేర్కొన్నారు.
తక్కువ ముడిసరుకు ఖర్చుల ప్రయోజనం. దీర్ఘకాలికంగా తగ్గుతున్న ఇనుప ఖనిజం ఖర్చులు టాటా స్టీల్కు లాభాలను అందిస్తాయని నివేదికలో పేర్కొన్నారు. FY30 తర్వాత కొంతమంది పెట్టుబడిదారులు మైనింగ్ హక్కులపై ఆందోళన చెందుతున్నప్పటికీ, నోమురా ఆ ఆందోళనను అధికంగా భావించాల్సిన అవసరం లేదని, టాటా స్టీల్ పరిశ్రమలో అత్యంత సరసమైన కంపెనీగా ఉంటుందని విశ్వసిస్తోంది.
ఆకర్షణీయమైన విలువలు, పరిమిత రిస్క్. టాటా స్టీల్ ప్రస్తుత స్థాయిలో ఆకర్షణీయమైన వాల్యుయేషన్ కలిగి ఉందని, బలమైన బ్యాలెన్స్ షీట్ ఉన్నందున పెట్టుబడిదారులు సానుకూలంగా చూడవచ్చని నివేదిక పేర్కొంది. అయితే, NINL విస్తరణలో జాప్యం, డిమాండ్ మందగించడం, మార్జిన్లు తగ్గడం, ఇనుప ఖనిజం ధరల పెరుగుదల వంటి కారణాలు FY30 తర్వాత ప్రమాదాలను తీసుకురావచ్చు అని హెచ్చరించారు.
స్టాక్ ట్రేడింగ్ అంశానికి వస్తే, మంగళవారం ప్రత్యేక ముహూర్త సెషన్లో టాటా స్టీల్ షేర్లు రూ. 172.80 వద్ద ముగిశాయి. ఇది మునుపటి సెషన్ కంటే కొద్దిగా పెరుగుదల. 2025 ప్రారంభం నుండి కంపెనీ షేర్ సుమారు 7శాతం లాభపడినట్లు కూడా గమనించవచ్చు. ఈ నివేదిక, వ్యూహాత్మక అంశాల ఆధారంగా, టాటా స్టీల్ షేర్లలో పెట్టుబడులు రాబోయే కాలంలో మంచి అవకాశాలను కలిగించగలవని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడ్డారు.