  • Vivo V70 Fe: ఛీప్‌ ధరకే vivo V70 FE స్మార్ట్‌ఫోన్‌.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఎలా కొనాలంటే?

Vivo V70 Fe: ఛీప్‌ ధరకే vivo V70 FE స్మార్ట్‌ఫోన్‌.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఎలా కొనాలంటే?

Vivo V70 Fe Price: రూ.6,050కే vivo V70 FE స్మార్ట్‌ఫోన్‌ పొందాలనుకుంటున్నారా? ఇదే అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై ఎక్చేంజ్‌ ఆఫర్‌తో పాటు బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌ కూడా లభిస్తున్నాయి. 

Vivo V70 Fe Price Cut: ప్రముఖ వివో (vivo) స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కంపెనీ ఇటీవలే భారత మార్కెట్‌లోకి అద్భుతమైన మొబైల్స్‌ను విడుదల చేసిన సంగతి తెలిసిందే.. ఇటీవలే విడుదలైన vivo V70 FE స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అయితే, దీనిని చాలా మంది ఎంతో కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. మీరు కూడా ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ చీప్‌ ధరలో కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే మంచి అవకాశంగా భావించవచ్చు..
 
vivo V70 FE స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఇది 6.83 ఇంచుల 1.5K AMOLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1900 nits పీక్ బ్రైట్‌నెస్‌ సపోర్ట్‌తో లభిస్తోంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7360-టర్బో (MediaTek Dimensity 7360-Turbo) ప్రాసెసర్‌ను కలిగి ఉంటుంది.  

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అద్భుతమైన కెమెరా సెటప్‌తో అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా ఇది OIS సపోర్ట్‌తో 200 MP మెయిన్ కెమెరాతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా 8 MP అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్‌తో లభిస్తోంది. దీంతో పాటు సెల్ఫీ కోసం కంపెనీ 50 MP ఐ ఆటో ఫోకస్ కెమెరాను కూడా అందిస్తోంది.   

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఎంతో శక్తివంతమైన 7,000 mAh భారీ బ్యాటరీని కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 90W ఫ్లాష్ ఛార్జ్ సపోర్ట్‌తో ఆండ్రాయిడ్ 16 (OriginOS 6) ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌తో రన్‌ అవుతోంది. అలాగే 90W ఫ్లాష్ ఛార్జ్ సపోర్ట్‌తో లభిస్తోంది. దీంతో పాటు IP68తో పాటు IP69 రేటింగ్ సపోర్ట్‌తో అందుబాటులో ఉంది.   

ఈ మొబైల్‌ ఎంతో శక్తివంతమైన 7,000 mAh బ్యాటరీతో లభిస్తోంది. దీనిని ఒక్కసారి ఛార్జ్‌ చేస్తే దాదాపు 3 రోజుల పాటు బ్యాటరీ లైఫ్‌ను అందిస్తోంది. అలాగే దీని ప్రధాన కెమెరా 200 MP కెమెరా అల్ట్రా-క్లియర్ సపోర్ట్‌ లెన్స్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. కాబట్టి ఎంతో చీకట్లో కూడా అద్భుతమైన వెలుతురును అందిస్తోంది. దీంతో పాటు 4 ఏళ్ల పాటు ఆండ్రాయిడ్ అప్‌డేట్స్‌తో పాటు 6 ఏళ్ల సెక్యూరిటీ అప్‌డేట్స్ అందిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.  

ఈ vivo V70 FE స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది ధర రూ.44,999తో అందుబాటులో ఉంది. అయితే, దీనిని ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ ఆఫర్స్‌లో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి 9 శాతం వరకు స్పెషల్ డిస్కౌంట్‌తో రూ.40,999కే పొందవచ్చు. ఇవే కాకుండా అదనంగా బ్యాంక్ డిస్కౌంట్‌ ఆఫర్స్‌ కూడా లభిస్తున్నాయి..

దీనిపై ఉన్న బ్యాంక్‌ డిస్కౌంట్‌ ఆఫర్స్‌ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ అనుసంధాన యాక్సిస్‌ బ్యాంక్‌, యాక్సిస్‌ బ్యాంక్‌ క్రెడిట్‌ కార్డును వినియోగించి పేమెంట్‌ చేస్తే దాదాపు రూ.2 వేల వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. ఎక్చేంజ్‌ ఆఫర్‌ కూడా దీనిపై అందుబాటులో ఉంది. అయితే, దీనిని వినియోగిస్తే దాదాపు రూ.29 వేల వరకు తగ్గింపు పొందవచ్చు. దీంతో మీరు ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కేవలం రూ.6,050కే సొంతం చేసుకోవచ్చు..   

