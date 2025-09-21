Big Billion Days Sale Offer: రూ.10 వేలకే Whirlpool 5 స్టార్ వాషింగ్ మెషన్.. BBD సేల్‌ స్పెషల్ ఆఫర్‌..

Whirlpool 5 Kg Washing Machine Big Billion Days Sale Offer: ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్ బిగ్ బిలియన్ సేల్లో భాగంగా Whirlpool 7 kg 5 స్టార్ ఫుల్ ఆటోమేటిక్ ఫ్రంట్ లోడ్ (SUPREME CARE 7012 -E) వాషింగ్ మెషన్ భారీ డిస్కౌంట్తో లభిస్తుంది. దీనిపై అనేక రకాల ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Whirlpool 5 Kg Washing Machine Offer: ఫ్లిప్కార్ట్ బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్ సెప్టెంబర్ 23వ తేదీన ప్రారంభం కాబోతోంది. అయితే, ఆదివారం రాత్రి 12 గంటల సమయం నుంచి ఫ్లిప్కార్ట్ గోల్డ్తో పాటు బ్లాక్ మెంబర్షిప్ కలిగిన వారికి ఎర్లీగాని ఈ సేల్ ప్రారంభమవుతుంది. కాబట్టి ఎలక్ట్రానిక్స్ కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇదే మంచి ఛాన్స్గా భావించవచ్చు. ముఖ్యంగా వాషింగ్ మెషన్స్తో పాటు స్మార్ట్ టీవీలను కొనుగోలు చేసే వారికి ఈ సమయంలో ప్రత్యేకమైన ధరల్లో లభిస్తాయి.
ముఖ్యంగా ఎప్పటినుంచో వాషింగ్ మెషన్స్ను అత్యంత తక్కువ ధరకే కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్న వారికి ఇది అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ సేల్లో భాగంగా ఏకంగా 30 నుంచి 40 శాతం వరకు ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. ఈ డిస్కౌంట్ పోను చీపు ధరలకే వాషింగ్ మెషన్ పొందవచ్చు.
ఈ ఫ్లిప్కార్ట్ బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్లో భాగంగా Whirlpool 7 kg 5 స్టార్ ఫుల్ ఆటోమేటిక్ ఫ్రంట్ లోడ్ (SUPREME CARE 7012 -E) వాషింగ్ మెషిన్ అత్యంత చీప్ ధరలోనే లభిస్తుంది. ఇది ప్రస్తుతం మార్కెట్లో రూ.35,300తో అందుబాటులో ఉంది.
ఇక బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్లో భాగంగా దీనిని కొనుగోలు చేసే వారికి కేవలం రూ.18,999లోపే లభించబోతున్నట్లు ఫ్లిప్కార్ట్లో బ్యానర్ స్క్రోల్ అవుతోంది. బ్యాంక్ ఆఫర్స్తో పాటు ఇతర ఆఫర్స్లో భాగంగా ఈ వాషింగ్ మెషన్ అత్యంత చీప్ ధరలో లభించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
అలాగే ఈ వాషింగ్ మెషన్పై బిగ్ బిలియన్ సేల్లో భాగంగా ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీనిని వినియోగించే వారికి ఏకంగా రూ.8,000 వరకు ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ కూడా లభిస్తుంది. దీంతో ఈ ఆఫర్స్ అన్నీ పోను ఈ వాషింగ్ మెషన్ కేవలం రూ.10,999కే పొందవచ్చు. ఇక ఇవే కాకుండా మరిన్ని డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.
ఇక ఈ వాషింగ్ మెషన్కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 7 kg కెపాసిటీతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా కరెంట్ బిల్లును ఆధార్ చేయడానికి ఇది 5 స్టార్ ఎనర్జీ రేటింగ్ను కలిగి ఉంది. దీంతోపాటు 6th Sense SoftMove టెక్నాలజీ కూడా లభిస్తుంది.