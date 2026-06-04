/Xiaomi TV: సగం ధరకే Xiaomi 55 ఇంచుల QLED 4K స్మార్ట్ టీవీ.. Flipkartలో అదిరిపోయే డిస్కౌంట్!

Xiaomi 55 Inch Qled TV Flipkart Deals: ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ అమెజాన్లో Xiaomi బ్రాండ్కు సంబంధించిన స్మార్ట్టీవీ లపై అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి చాలా చీప్ ధరకే వీటిని సొంతం చేసుకోవచ్చు. అయితే, అత్యంత తక్కువ ధరకు ఏ స్మార్ట్టీవీ లభిస్తుందో తెలుసుకుందాం..
Xiaomi 55 Inch Qled TV Flipkart Deals: ప్రీమియం డిస్ప్లేతో పాటు అద్భుతమైన ఆడియో కలిగిన స్మార్ట్ టీవీలకు మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ ఉంది.. చాలామంది ఎక్కువగా తక్కువ ధరల్లో లభించే పెద్ద స్క్రీన్ కలిగిన టీవీలను కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు.. ముఖ్యంగా కొంతమంది అయితే Xiaomi బ్రాండ్ కు సంబంధించిన అత్యంత తక్కువ ధరలో లభించే టీవీలు కొంటున్నారు.. మీరు కూడా మంచి టీవీని సగం ధరకే కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా?
Xiaomi బ్రాండ్కి సంబంధించిన 55 inch అంగుళాలు కలిగిన FX Pro QLED Ultra HD 4K Smart Fire స్మార్ట్టీవీ ఇప్పుడు అత్యంత తక్కువ ధరలోనే అందుబాటులో ఉంది. ఇది ప్రస్తుతం మార్కెట్లో L55MB-FPIN మోడల్ నెంబర్ తో అందుబాటులో ఉంది. అయితే, దీనిపై ఇప్పుడు ఫ్లాట్ తగ్గింపు కాకుండా అదనంగా ఎన్నో రకాల ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి.
Xiaomi 55 inch అంగుళాల FX Pro QLED Ultra HD 4K Smart Fire స్మార్ట్టీవీ భారత మార్కెట్లో MRP ధర రూ.62,999 కాగా.. ఇప్పుడే దీనిని ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో కొనుగోలు చేస్తే.. 41 శాతం వరకు ఫ్లాట్ తగ్గింపుతో కేవలం రూ.36,999 లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఇవే కాకుండా అదనంగా బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.
ఈ స్మార్ట్టీవీపై ఉన్న బ్యాంక్ ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. దీనిని హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డు వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే ఏకంగా రూ.1,500 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా అమెజాన్ పే ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి వెయ్యి వరకు బోనస్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.
ఇక ఈ టీవీని మరింత చీప్ ధరకు పొందాలనుకునేవారు తప్పకుండా ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ వినియోగించాల్సి ఉంటుంది. దీనిని వినియోగిస్తే కండిషన్ను బట్టి.. తగ్గింపు కూడా లభిస్తుంది. ఇక ఈ టీవీకి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది QLED (Quantum Dot Technology) టెక్నాలజీతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. మామూలు ఎల్ఈడీ ల కంటే మెరుగైన కలర్స్ అందిస్తుంది.
అంతేకాకుండా ఇందులో Dolby Vision, HDR1 ప్లస్, HDR10, HLG, షావోమి సొంత Vivid Picture Engine 2 (VPE) స్పెషల్ వీడియో టెక్నాలజీ కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది.. అలాగే ఇది కంటిపై ఎలాంటి ఒత్తిడి పడకుండా ప్రత్యేకమైన ఐ కంఫర్ట్ మోడ్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీంతోపాటు Fire TV OS (ఇన్-బిల్ట్ ఫైర్ టీవీ ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుంది) ఆపరేటింగ్ సిస్టంతో వస్తోంది..