  • Poco C71: రూ.2 వేలకే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో POCO C71 స్మార్ట్ ఫోన్.. ఎలా కొనుగోలు చేయాలంటే?

Poco C71: రూ.2 వేలకే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో POCO C71 స్మార్ట్ ఫోన్.. ఎలా కొనుగోలు చేయాలంటే?

Xiaomi Poco C71 Flipkart Big Bachat Sale Discount Price: నవంబర్ ఒకటవ తేదీ నుంచి ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో బిగ్ బజాత్ సేల్ మొదలైంది. ఈ సేల్‌లో భాగంగా POCO C71 స్మార్ట్‌ఫోన్ అత్యంత తగ్గింపు ధరకే అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనిపై ఎన్నో రకాల డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ ఇలా అందుబాటులో ఉన్నాయి. 

Xiaomi Poco C71 Flipkart Big Bachat Sale Price: ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ  ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో నవంబర్ 1వ తేదీ నుంచి బిగ్ బజాత్ సేల్ ప్రారంభమైంది. ఈ సేల్‌లో భాగంగా అన్ని రకాల ఎలక్ట్రిక్ వస్తువులు అత్యంత తక్కువ ధరకే అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ముఖ్యంగా సేల్ ఫోన్స్‌తో పాటు రిఫ్రిజిరేటర్, స్మార్ట్ టీవీల ధరలు ఒక్కసారిగా తప్పిపోయాయి. అలాగే వాటిపై ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌ను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ముఖ్యంగా పోకో బ్రాండ్‌కు సంబంధించిన కొన్ని మొబైల్సైతే ఎప్పుడూ చూడని అత్యంత తక్కువ ధరకు లభిస్తున్నాయి. 
 
ముఖ్యంగా గతంలో పోకో విడుదల చేసిన POCO C71 స్మార్ట్ ఫోన్‌పై ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ముఖ్యంగా బిగ్ బజాత్ సేల్ భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో పాటు భారీ తగ్గింపు పొందడానికి ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.   

ఇక ఈ మొబైల్‌కు సంబంధించిన ధర డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. దీనిని కంపెనీ MRP ధర రూ.9,999తో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. అయితే, ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ ఆఫర్స్‌లో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి ఏకంగా 32 శాతం వరకు ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. ఈ డిస్కౌంట్‌తో కేవలం రూ.6,799కే అందుబాటులో ఉంది.   

అలాగే బ్యాంక్ ఆఫర్స్‌లో భాగంగా ఈ మొబైల్‌ను కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారు ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డును వినియోగించి.. పేమెంట్ చేస్తే ఏకంగా ఐదు శాతం వరకు క్యాష్ బ్యాక్ లభిస్తుంది. అలాగే మరింత తగ్గింపు ధరకు పొందడానికి ఎక్స్చేంజ్‌ బోనస్ కూడా లభిస్తుంది.   

ఎక్స్చేంజ్‌ బోనస్ ఆఫర్స్‌లో భాగంగా ఏదైనా బ్రాండ్‌కు సంబంధించిన పాత మొబైల్‌ను ఎక్స్చేంజ్‌ చేస్తే.. ఈ ఆఫర్స్‌లో భాగంగా రూ.4,450 వరకు ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ కూడా లభిస్తుంది. ఈ బోనస్‌ను మొబైల్ ధర నుంచి మైనస్ చేస్తే.. రూ.2,299కే ఈ మొబైల్ సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఇవే కాకుండా ఈ మొబైల్‌పై ఎన్నో రకాల డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.  

POCO C71 స్మార్ట్ ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన Unisoc T7250 ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్ పనిచేస్తుంది. ఇక దీని వెనక భాగంలో 32MP డ్యూయల్ AI కెమెరాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇవే కాకుండా ఈ మొబైల్ 5200mAh పెద్ద బ్యాటరీ, 15W వైర్డ్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ తో లభిస్తోంది.

