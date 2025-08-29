English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

BWF World Championship 2025: BWF ప్రపంచ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో పీవీ సింధు విజృంభణ.. వ‌రల్డ్ నెం.2 పై అద్భుత విజయం

PV Sindhu: BWF ప్రపంచ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో భార‌త స్టార్ షట్ల‌ర్ పీవీ సింధు అద‌ర‌గొడుతోంది. గత కొంతకాలంగా ఫామ్‌లో ఒడిదొడుకులు ఎదుర్కొన్న సింధు ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక టోర్నమెంట్‌లో క్వార్టర్ ఫైనల్‌కు చేరుకుంది. గురువారం జరిగిన మహిళల సింగిల్స్ ప్రీక్వార్టర్స్‌లో చైనాకు చెందిన ప్రపంచ రెండో ర్యాంకర్ వాంగ్ జి యిని ఓడించింది.
 
భారత స్టార్ బ్యాడ్మింటన్ ప్లేయర్ పీవీ సింధు BWF ప్రపంచ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో అద్భుతంగా ఆడుతోంది. గత కొంతకాలంగా ఫామ్‌లో ఒడిదొడుకులు ఎదుర్కొన్న సింధు ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక టోర్నమెంట్‌లో క్వార్టర్ ఫైనల్‌కు చేరుకుంది. 

గురువారం జరిగిన మహిళల సింగిల్స్ ప్రీక్వార్టర్స్‌లో చైనాకు చెందిన ప్రపంచ రెండో ర్యాంకర్ వాంగ్ జి యిని ఓడించింది. ఈ మ్యాచ్ 48 నిమిషాలు సాగింది.   

పీవీ సింధు 21-19, 21-15 స్కోరుతో విజయం సాధించింది. ఈ గెలుపుతో వాంగ్‌పై ముఖాముఖీ పోరులో త‌న రికార్డును 3-2తో మెరుగుప‌ర‌చుకుంది. క్వార్టర్ ఫైనల్‌లో సింధు ఇండోనేషియాకు చెందిన పుత్రి కుసుమవర్ధనితో ఆడనుంది.

ఈ మ్యాచ్‌లో గెలిస్తే సింధు రికార్డు స్థాయిలో ఆరో పతకాన్ని సాధించే అవకాశం ఉంది. గతంలో సింధు 2013, 2014లో కాంస్య పతకాలు, 2017, 2018లో రజత పతకాలు, 2019లో స్వర్ణ పతకం గెలుచుకుంది.  

పీవీ సింధు, కుసుమవర్ధని గతంలో ఒకసారి తలపడ్డారు. ఉబెర్ కప్ గ్రూప్ స్టేజ్‌లో జ‌రిగిన అప్పటి మ్యాచ్‌లో 21-15, 21-17 తేడాతో సింధు విజ‌యం సాధించింది.  

