8th Pay Commission: కోటి మంది ఉద్యోగులకు మోదీ సర్కార్ గుడ్ న్యూస్.. 8వ వేతన సంఘానికి ఆమోదం.. జీతం పెంపు సూత్రాన్ని నిర్ణయించే నిబంధనలు ఏమిటి? కమిషన్ నిర్మాణం ఎలా ఉంటుంది?

కోటి మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు కేంద్ర ప్రభుత్వం మంగళవారం గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. 8వ వేతన సంఘం ప్యానెల్ను క్యాబినెట్ ఆమోదించింది. వేతన సంఘం సిఫార్సుల తుది ఆమోదాన్ని నిర్ణయించే నిబంధనలను కూడా ఆమోదించింది.8వ కేంద్ర వేతన సంఘం నిబంధనలను కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదించింది. మంగళవారం ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అధ్యక్షతన జరిగిన కేబినెట్ సమావేశంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. కమిషన్ ఏర్పడిన 18 నెలల్లోపు తన సిఫార్సులను కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సమర్పిస్తుంది. ఈ సిఫార్సుల ఆధారంగా, కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల జీతం, భత్యాలు, పెన్షన్ పెంపుదలను కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయిస్తుంది.
కమిషన్ దృష్టి దేనిపై ఉంటుంది? కమిషన్ తన సిఫార్సులను రూపొందించేటప్పుడు దేశ ప్రస్తుత ఆర్థిక పరిస్థితి, ఆర్థిక వివేకం, అభివృద్ధి ఖర్చులకు వనరుల లభ్యతను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. కమిషన్ సహకారేతర పెన్షన్ పథకాల భారం, రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థపై వాటి ప్రభావాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోవడం ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ రంగాల మధ్య జీతాలు, ప్రయోజనాలను పోల్చడం కూడా అవసరం ఉంటుంది.
కమిషన్ నిర్మాణం ఎలా ఉంటుంది? ప్రభుత్వం తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. 8వ వేతన సంఘం తాత్కాలిక సంస్థగా ఉంటుంది. ఇందులో చైర్పర్సన్, పార్ట్టైమ్ సభ్యుడు, సభ్య-కార్యదర్శి ఉంటారు. కమిషన్ అవసరమని భావించే ఏదైనా అంశంపై మధ్యంతర నివేదికలను కూడా సమర్పించవచ్చు.
ఇవి సూచన నిబంధనలు: కమిషన్ తన సిఫార్సులు ఇచ్చేటప్పుడు దృష్టిలో ఉంచుకునే విషయాలను స్పష్టం చేస్తూ మంత్రిత్వ శాఖ ఐదు అంశాలను జారీ చేసింది. దేశ ఆర్థిక పరిస్థితిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఆర్థిక వివేకం ఆధారంగా కమిషన్ సిఫార్సులు చేస్తుంది. అభివృద్ధి వ్యయం, సంక్షేమ చర్యలకు తగిన వనరులు అందుబాటులో ఉన్నాయని కమిషన్ నిర్ధారిస్తుంది. నాన్-కంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ పథకాల అన్ఫండ్డ్ ఖర్చును కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. కొన్ని మార్పులతో వాటిని స్వీకరించే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలపై సిఫార్సుల ప్రభావాన్ని కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు.
కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు, ప్రైవేట్ రంగ ఉద్యోగుల ప్రస్తుత జీత నిర్మాణం, ప్రయోజనాలు, పని పరిస్థితులను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. 10 సంవత్సరాల విరామం తర్వాత వేతన సంఘం ఏర్పడుతుంది. కేంద్ర వేతన సంఘం సాధారణంగా ప్రతి 10 సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఏర్పాటు అవుతుంది. చివరిది 7వ వేతన సంఘం, 2016లో అమలు అయ్యింది. అందువల్ల 8వ వేతన సంఘం సిఫార్సులు జనవరి 1, 2026 నుండి అమలులోకి వస్తాయని భావిస్తున్నారు.
జనవరి 2025లో ప్రకటన: కేంద్ర ప్రభుత్వం జనవరి 2025లో 8వ వేతన సంఘం ఏర్పాటును ప్రకటించింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతాలు, భత్యాలు సేవా పరిస్థితులలో అవసరమైన మార్పులను సిఫార్సు చేయడం దీని ఉద్దేశ్యం.
ఉద్యోగుల అంచనాలు పెరిగాయి: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఇప్పుడు తమ జీతాలు, భత్యాలు వచ్చే ఏడాది నుండి పెరుగుతాయని ఆశిస్తున్నారు. కమిషన్ సిఫార్సులు ఉద్యోగుల ఆదాయాలపై మాత్రమే కాకుండా రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థపై కూడా గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపుతాయని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. మొత్తం మీద ఈ నిర్ణయం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కొత్త ఆశలు నింపింది. దశాబ్దం తర్వాత వస్తున్న ఈ వేతన సంఘం, కోట్లాది కుటుంబాల జీవితాల్లో ఆర్థిక స్థిరత్వానికి మార్గం చూపే అవకాశం ఉంది.