Cadlec AeroMini 20L: రూ.15 వేల ఎయిర్ కూలర్ కేవలం రూ.4 వేలకే.. అమెజాన్‌లో కళ్లు చెదిరే డీల్!

Cadlec Aeromini 20l Personal Air Cooler: అమెజాన్‌లో Cadlec AeroMini 20L పర్సనల్ ఎయిర్ కూలర్ అత్యంత తక్కువ ధరకే అందుబాటులో ఉంది. దీనిని ఇప్పుడే స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌లో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి చీప్ ధరకే పొందవచ్చు. అదనంగా బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి..

Cadlec Aeromini 20l Personal Air Cooler Price Cut: అత్యంత చీప్ ధరకే మంచి ఎయిర్ కూలర్ కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇది అద్భుతమైన అవకాశం గా భావించవచ్చు. ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ అమెజాన్‌లో అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫీస్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటన్నిటిని వినియోగించి కొనుగోలు చేసే వారికి అద్భుతమైన బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫీస్‌తో పాటు ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని బ్రాండ్లకు సంబంధించిన ఎయిర్ కూలర్స్ కొనుగోలు చేసే వారికి కూపన్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. 
 
ఏసీలను కొనుగోలు చేయని చాలామంది.. అంతే మోతాదులో గాలిని అందించే ఎయిర్ కూలర్స్ ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎయిర్ కూలర్స్ పై అమెజాన్ అద్భుతమైన హాట్ డీల్స్‌ను అందిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి ఏకంగా 50 శాతం వరకు ప్రత్యేకమైన ప్లాట్ డిస్కౌంట్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.   

Cadlec AeroMini 20L పర్సనల్ ఎయిర్ కూలర్ అమెజాన్‌లో అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో లభిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఇది ఎన్నో రకాల ప్రీమియం ఫీచర్స్ తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది పర్సనల్ కూలర్ అయినప్పటికీ.. 20 లీటర్ల వరకు వాటర్ ట్యాంకును కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి ఆఫీస్ క్యాబిన్స్ తో పాటు బెడ్ రూమ్స్‌లో ఎంత ఇరుకైన ప్రదేశాల్లో కూడా వినియోగించవచ్చు.  

అంతేకాకుండా ఇందులో కంపెనీ యాంటీ బాక్టీరియల్ హనీకోంబ్ ప్యాడ్స్‌ను అందిస్తోంది. వీటిని వినియోగించి తక్కువ నీటితో ఎక్కువ చల్లదనాన్ని పొందవచ్చు. అలాగే బ్యాక్టీరియా చేరకుండా గాలిని శుభ్రంగా ఉంచేందుకు కూడా క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఇందులో చాలా ప్రత్యేకమైన ఇన్వర్టర్ కంపాటబుల్ కూడా లభిస్తుంది. కరెంటు పోయినప్పుడు ఇన్వర్టర్ ఆన్ చేయగానే తక్కువ విద్యుత్‌తో ఎంతో సులభంగా నడుస్తుంది..

ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన డ్యూరామెరైన్ పంప్ (Duramarine Pump) సపోర్టుతో లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా హేమ నుంచి రక్షణ పొందేలా హై-ఇన్సులేషన్‌ సపోర్టు కూడా అందుబాటులో ఉంది. అలాగే ఫోర్ వే ఆటో స్వింగ్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీనివల్ల గాలి అంతట సమానంగా వ్యాప్తి చెందేలా సహాయపడుతుంది. ఇవే కాకుండా ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్స్ లభిస్తున్నాయి..  

ఇక Cadlec AeroMini 20L పర్సనల్ ఎయిర్ కూలర్ ధరకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళ్తే.. మార్కెట్‌లో దీని ధర MRP రూ.14,999 కాగా ఇప్పుడే అమెజాన్‌లో కొనుగోలు చేసేవారికి ఏకంగా.. 70 శాతం తగ్గింపుతో కేవలం రూ.4 వేల రూపాయ లభిస్తోంది. ఇవే కాకుండా ఈ కూలర్ పై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటన్నిటిని వినియోగిస్తే చాలా తక్కువ ధరకే దీనిని సొంతం చేసుకోవచ్చు..

