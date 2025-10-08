English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Diwali Festival: భారతీయులకు అమెరికా భారీ శుభవార్త.. దీపావళికి ముందే పండగ కానుక.. అసలు విషయం ఏంటంటే..?

Diwali Festival: భారతీయులకు అమెరికా భారీ శుభవార్త.. దీపావళికి ముందే పండగ కానుక.. అసలు విషయం ఏంటంటే..?

California diwali special gift to indians: కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రం తీసుకున్న నిర్ణయం పట్ల హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ మేరకు గవర్నర్ న్యూసమ్ దీనిపై అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేశారు. దీంతో దీపావళికి ముందే పండగ కానుకగా భారతీయులు పండగ చేసుకుంటున్నారు.
భారతీయులు ఎంతో ఉల్లాసంగా,  భక్తితో జరుకునే పండగల్లో దీపావళి కూడా ఒకటి. ఇప్పటికే దసరా పండగ సెలబ్రేషన్స్ చేసుకున్న భారతీయులు ప్రస్తుతం దీపావళికి ఫుల్ జోష్ గా ప్లాన్ లో ఉన్నారు. ఈక్రమంలో అక్టోబర్ 20వ తేదీన దీపావళి పండగను జరుపుకోబోతున్నాం. 

ఇప్పటికే భారతీయులు క్రాకర్స్ కొనుగోళ్లలో బిజీ అయిపోయారు.  చాలా మంది దీపావళి రోజున లక్ష్మీదేవీ పూజల్ని నిర్వహిస్తారు. ఈ పండగ నేపథ్యంలో.. దేశ, విదేశాల్లో ఎక్కడ ఉన్న కూడా ప్రత్యేకంగా పూజలు చేస్తారు. అంతేకాకుండా క్రాకర్స్ కాల్చి మరీ సన్నిహితులు, కుటుంబాల మధ్య ప్రత్యేకంగా దీపావళిని జరుపుకుంటారు. ఈక్రమంలో అమెరికాలోని కాలిఫోర్నియా ఇండియన్స్ కు గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది.  

దీపావళి పండుగ  నేపథ్యంలో. అమెరికాలోని కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రం దీనిని అధికారిక సెలవు దినంగా ప్రకటించింది. ఈ మేరకు కాలిఫోర్నియా గవర్నర్ న్యూసమ్ ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు.

 గతంలో అమెరికా కాంగ్రెస్‌లో దీపావళిని సెలవు దినంగా గుర్తించాలని బిల్లు ప్రవేశపెట్టారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. కాలిఫోర్నియా స్టేట్ అసెంబ్లీ ఆమోదించిన బిల్లుపై గవర్నర్ న్యూసమ్ సంతకం చేశారు.  

 కాలిఫోర్నియాలో దీపావళిని అధికారికంగా ప్రకటించడంతో.. కాలిఫోర్నియాలో నివసిస్తున్న లక్షలాది భారతీయ అమెరికన్లు పండగ చేసుకున్నారు. ఇది మంచి పరిణామని , గౌరవ సూచకమని అంటున్నారు.  

మరోవైపు.. కాలిఫోర్నియా కంటే ముందు పెన్సిల్వేనియా, న్యూయార్క్ రాష్ట్రాలు ఇప్పటికే దీపావళిని అధికారిక సెలవుగా గుర్తించాయి. ఈ నేపథ్యంలో భారతీయుల పండుగకు గుర్తింపు ఇచ్చిన మూడవ అమెరికన్ రాష్ట్రంగా కాలిఫోర్నియా నిలిచింది.   

