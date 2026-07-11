Calories in Indian snacks:వర్షాకాలం రాగానే చాలా మందికి వేడి వేడి బజ్జీలు, సమోసాలు, పకోడీలు తినాలనే కోరిక ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ డీప్ ఫ్రైడ్ స్నాక్స్ రుచిగా ఉన్నప్పటికీ వీటిలో కేలరీలు కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి. అందుకే వీటిని ఎంత మోతాదులో తింటున్నామో తెలుసుకోవడం ఆరోగ్యానికి చాలా ముఖ్యం. సరైన పరిమితిలో తీసుకుంటే రుచిని ఆస్వాదించడంతో పాటు ఆరోగ్యాన్ని కూడా కాపాడుకోవచ్చు.
భారతదేశంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన స్నాక్స్లో సమోసా ఒకటి. బంగాళాదుంప, బఠానీ మిశ్రమంతో తయారయ్యే ఒక మధ్యస్థ సమోసాలో సుమారు 250 నుంచి 300 కేలరీలు ఉంటాయి.
పప్పులు లేదా ఉల్లిపాయల మసాలాతో చేసే కచోరిలో ఒక్కదాంట్లో 250 నుంచి 350 కేలరీలు ఉంటాయి.
బంగాళాదుంపతో చేసే ఆలూ బోండా ఒక్కటిలో 180 నుంచి 220 కేలరీలు ఉంటాయి. ఇది చిన్న స్నాక్ అయినా కేలరీలు తక్కువ కావు.
దక్షిణ భారతంలో ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందిన మెదు వడలో ఒక్కదాంట్లో 130 నుంచి 170 కేలరీలు ఉంటాయి. కొబ్బరి చట్నీతో తింటే రుచి మరింత పెరుగుతుంది.
వర్షంలో ఎక్కువ మంది ఇష్టపడే మిర్చి బజ్జీలో ఒక్కటిలో 150 నుంచి 200 కేలరీలు ఉంటాయి.
కరకరలాడే ఉల్లి పకోడీలు 100 గ్రాములకు 300 నుంచి 350 కేలరీలు అందిస్తాయి. ఎక్కువగా తింటే బరువు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.
బంగాళాదుంప మసాలాతో చేసే బ్రెడ్ పకోడాలో ఒక్కదాంట్లో 300 నుంచి 400 కేలరీలు ఉంటాయి. ఇది అత్యధిక కేలరీలు ఉన్న స్నాక్స్లో ఒకటి.
100 గ్రాముల పనీర్ పకోడాలో 300 నుంచి 350 కేలరీలు ఉంటాయి. పనీర్ వల్ల ప్రోటీన్ లభించినా, డీప్ ఫ్రై చేయడం వల్ల కొవ్వు కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది.
మహారాష్ట్రలో ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ వడలో ఒక్కదాంట్లో 180 నుంచి 250 కేలరీలు ఉంటాయి.
100 గ్రాముల మూంగ్ దాల్ భజియాలో 320 నుంచి 380 కేలరీలు ఉంటాయి. ఇందులో ప్రోటీన్ ఉన్నప్పటికీ నూనెలో వేయించడం వల్ల కేలరీలు పెరుగుతాయి.
100 గ్రాముల చికెన్ 65లో 280 నుంచి 350 కేలరీలు ఉంటాయి. ఇది ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ డీప్ ఫ్రై చేసిన వంటకం కావడంతో పరిమితంగా తినడం మంచిది.
ఆరోగ్య నిపుణుల సూచన ప్రకారం డీప్ ఫ్రైడ్ స్నాక్స్ను పూర్తిగా మానాల్సిన అవసరం లేదు. అయితే తరచుగా కాకుండా అప్పుడప్పుడు, తక్కువ మోతాదులో తీసుకోవడం మంచిది. అలాగే వీటితో పాటు పండ్లు, కూరగాయలు, ప్రోటీన్ ఆహారం, తగిన వ్యాయామం ఉంటే ఆరోగ్యాన్ని సులభంగా కాపాడుకోవచ్చు.