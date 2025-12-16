English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Cameron Green IPL 2026: అన్ని రికార్డులు కొల్లగొట్టిన కామెరూన్ గ్రీన్.. రూ. 25.20 కోట్ల అత్యధిక ధరకు దక్కించుకున్న కేకేఆర్

Cameron Green IPL Auction 2026: అబుదాబి వేదికగా ఐపీఎల్ 2026 మెగా వేలం జరుగుతుంది. ఈ వేలంలో ఆస్ట్రేలియా స్టార్ ఆల్ రౌండర్ కామెరాన్ గ్రీన్ రికార్డ్ ధరకు అమ్ముడుపోయాడు. కామెరూన్ గ్రీన్‌ను దక్కించుకోవడానికి ఫ్రాంచైజీలు ఎగబడగా.. చివరికి రికార్డు స్థాయి ధర వెచ్చించి కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ ( KKR) అతన్ని సొంతం చేసుకుంది.
అత్యంత ఉత్కంఠభరితంగా సాగిన వేలంలో కామెరూన్ గ్రీన్ ఏకంగా రూ. 25.20 కోట్లకు అమ్ముడుపోయాడు. ఇది ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే అత్యంత ఖరీదైన కొనుగోళ్లలో ఒకటిగా నిలిచింది. అతని కోసం KKR ఇంత భారీ మొత్తం వెచ్చించడం అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది.

కామెరూన్ గ్రీన్ కోసం వేలం పాట ఓ యుద్ధంలా సాగింది. ఫస్ట్ ముంబై ఇండియన్స్ (MI) రూ. 2 కోట్లతో బిడ్డింగ్‌ను ప్రారంభించింది. ఆ తర్వాత రాజస్థాన్ రాయల్స్ (RR) రేసులోకి రాగా.. RR, KKR మధ్య పోటీ తీవ్రంగా కొనసాగింది. అయితే, తమ దగ్గర ఉన్న పర్సు అయిపోవడంతో రూ. 13.60 కోట్ల వద్ద RR రేసు నుంచి తప్పుకుంది.  

ఆ తర్వాత చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (CSK) రూ. 13.80 కోట్లతో అనూహ్యంగా పోటీలోకి దిగింది. CSK, KKR మధ్య నువ్వా, నేనా అన్నట్లు పోటీ కొనసాగింది. ధర రూ. 19 కోట్లు దాటినప్పుడు KKR కాసేపు ఆలోచించినా.. వెనక్కి మాత్రం తగ్గలేదు. చివరికి రూ. 25.20 కోట్ల భారీ ధరకు గ్రీన్‌ను KKR దక్కించుకుంది.  

గతంలో ముంబై ఇండియన్స్ మరియు ఆర్సీబీ (RCB) జట్లకు ఆడిన కామెరూన్ గ్రీన్.. అద్భుతమైన సెంచరీలు, మ్యాచ్ విన్నింగ్ ప్రదర్శనలతో తన సత్తా చాటాడు. ఇప్పుడు పర్పుల్ జెర్సీలో (KKR) అతను ఎలాంటి విధ్వంసం సృష్టిస్తాడో చూడాలి. 

రూ. 25.20 కోట్లు అనేది ఒక భారీ మొత్తం. ఈ రికార్డు ధర న్యాయమని నిరూపించుకోవాలంటే.. కామెరూన్ గ్రీన్ రాబోయే ఐపీఎల్ సీజన్‌లో బ్యాట్, బాల్‌తో అద్భుతాలు స‌ృష్టించాల్సిందే.  

