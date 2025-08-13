English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Broccoli: బ్రోకోలీ ప్రాణాంతకమా? ఓ వ్యక్తి మృతికి ఎలా కారణమైంది?

Botulism With Broccoli: బ్రోకోలీ చాలామందికి మంచిది. ప్రధానంగా డైట్‌లో ఉన్నవారు బ్రోకోలి తింటారు. ఇది ఫిట్నెస్‌ ప్రియుల ఫెవరేట్‌ కూడా. బ్రోకోలీ తింటే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు కూడా అదుపులో ఉంటాయి. వెయిట్‌ లాస్‌ జర్నీలో ఉన్నవారు బ్రోకోలీ తింటారు. అయితే, బ్రోకోలీ ప్రాణాంతకమా?
 
52 ఏళ్ల సంగీతకారుడు లుయిగి డి సర్నో వెకేషన్‌ నుంచి కాలాబ్రియాలో తన కుటుంబంతో ఇంటికి తిరిగి వస్తుండగా తీవ్ర అనారోగ్యానికి గురయ్యాడు. కుటుంబం ఒక స్ట్రీట్ ఫుడ్ వ్యాన్ వద్ద బ్రోకలీ శాండ్‌విచ్ తిన్నారు. లుయిగి మరణానికి బ్రోకలీ ప్రధాన కారణమని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.  

కలుషితమైన బ్రోకోలీ తిని బోటులిజం అనే ప్రాణాంతక వ్యాధి వచ్చింది. ఇది నాడీ వ్యవస్థను దాడి చేసే అరుదైన ప్రాణాంతక వ్యాధి.  ఫుడ్‌బోర్న్ బోటులిజం, డబ్బాలో ఉన్న ఆహారం లేదా ఏదైనా రకమైన ఆహార పదార్థం క్లోస్ట్రిడియం బోటులినమ్ బ్యాక్టీరియాతో కలుషితమైనప్పుడు ఈ వ్యాధి వస్తుంది.   

ఈ బ్యాక్టీరియా గాయంలోకి ప్రవేశిస్తే ఇన్ఫెక్షన్‌కు కారణమవుతాయి. ప్రాణాంతక సమస్యలకు దారితీస్తుంది. మింగడంలో  ఇబ్బంది, బలహీనత , అస్పష్టంగా  కనిపించడం, శ్వాస తీసుకోవడంలో సమస్యలు, వికారం, వాంతులు  ఇన్ఫెక్షన్ మలబద్ధకం వంటివి లక్షణాలు

ఆరోగ్య నిపుణులు ప్రకారం ఆహార పదార్థాల వల్ల కలిగే ఈ ఇన్ఫెక్షన్లను నివారించడానికి కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ప్రధానంగా ఆహారాన్ని సురక్షితంగా తయారు చేసి నిల్వ చేయండి. ఆహార పదార్థాలను సరిగ్గా ఉడికించిన తర్వాతే తినాలి. డబ్బాలో ఉన్న ఆహారం దుర్వాసన వస్తుంటే అలాంటి ఫుడ్ తినకండి.  

(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నేట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు)   

