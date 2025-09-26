Diabetes: షుగర్ పేషేంట్స్ జ్యూసులు తాగొచ్చా.. ఒకవేళ తాగితే ఏమవుతుంది..? అపోహలేంటి..? వాస్తవాలేంటి..?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Diabetes: ఈ మధ్యకాలంలో చాలా మంది షుగర్ వ్యాధి బారిన పడుతున్నారు. చిన్న పిల్లల్ని సైతం ఈ వ్యాధి వదలడం లేదు. అయితే మధుమేహం ఉన్నవారు ఫుడ్ విషయంలో ముఖ్యంగా తీపి పదార్థాల విషయంలో అలర్ట్‌గా ఉండాలి. అస్సలు షుగర్ ఉన్న పదార్థాలు అస్సలు తినకూడదు. అయితే చాలా మందిలో ఉన్న డౌట్ ఏంటంటే.. డయాబెటిస్ ప్రాబ్లమ్ ఉన్న వారు జ్యూసులు తాగవచ్చా..? తాగితే ఏమవుతుంది..? అపోహలు ఏంటి..? వాస్తవాలు ఏంటి..? తెలుసుకుందాం..
ఈ రోజుల్లో చాలా మంది షుగర్ వ్యాధితో బాధపడుతున్నారు. చిన్న పిల్లలు కూడా ఈ సమస్య నుంచి తప్పించుకోలేకపోతున్నారు. దీనికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. మధుమేహం ఉన్నవారు తినే ఆహారంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ముఖ్యంగా తీపి వస్తువులు తినకుండా ఉండాలి. చాలా మందికి ఒక సందేహం ఉంటుంది. మధుమేహం ఉన్నవారు జ్యూస్ తాగవచ్చా. తాగితే ఏమవుతుంది అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం.

జ్యూస్ అంటే పండ్ల రసం. పండ్ల రసం ఆరోగ్యానికి మంచిది. కానీ మార్కెట్లో లభించే ప్యాకెట్ జ్యూస్‌లు తాగడం వల్ల సమస్యలు రావచ్చు. అవి ఎక్కువ చక్కెర మరియు ప్రిజర్వేటివ్స్‌తో ఉంటాయి. ఫైబర్ తక్కువగా ఉంటుంది.

మధుమేహం ఉన్నవారు జ్యూస్ తాగడం ప్రమాదకరం ఎందుకంటే అందులో గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ ఎక్కువ. దీని వల్ల రక్తంలో గ్లూకోజ్ త్వరగా పెరుగుతుంది. పండ్లు తినడం మంచిది కానీ రసం తీస్తే ఫైబర్ పోతుంది. దీని వల్ల షుగర్ త్వరగా పెరుగుతుంది. పండ్లలో సహజ చక్కెర ఉంటుంది కానీ జ్యూస్‌లో రుచి కోసం ఎక్కువ చక్కెర కలుపుతారు. ఇది మధుమేహ రోగులకు హాని చేస్తుంది.

మధుమేహం ఉన్నవారు జ్యూస్‌ను పూర్తిగా మానేయాల్సిన అవసరం లేదు. కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే నియంత్రణలో తాగవచ్చు. గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ తక్కువ ఉండే పండ్ల రసం తాగాలి. బెర్రీలు బ్లూబెర్రీ, స్ట్రాబెర్రీ, ఆమ్లా, ద్రాక్ష తక్కువ మోతాదులో నారింజ పల్ప్‌తో తాగవచ్చు.   

ఇంట్లో తయారు చేసిన తాజా జ్యూస్ మాత్రమే తాగాలి. చక్కెర ఏమీ కలపకూడదు. ఒక రోజుకు వంద మిల్లీలీటర్లు మించకుండా తాగాలి. జ్యూస్‌కు బదులుగా గ్రీన్ టీ లేదా హెర్బల్ టీ తాగవచ్చు. నీళ్లలో నానబెట్టిన సబ్జా గింజలు కూడా మంచివి. చక్కెర లేని పండ్ల స్మూతీలు తాగవచ్చు.

