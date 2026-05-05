Oranges For Diabetics: డయాబెటిస్ ఉన్నవారు నారింజ పండ్లు తినడం మంచిదేనా? కాదా?

Oranges For Diabetics: ఈ కాలంలో వయస్సుతో సంబంధం లేకుండా వచ్చే వ్యాధులలో షుగర్ కూడా ఒకటి. ఈ వ్యాధి వల్ల ప్రజలు అనేక ఆరోగ్య సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో డయాబెటిస్ని నియంత్రించుకోవడానికి ప్రజలు తమ ఆహారంలో జ్యూస్లు, పండ్ల వంటి వాటిని చేర్చుకుంటున్నారు. అయితే షుగర్ పేషెంట్స్ పండ్లు తినేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఏ పండు తమకు మంచిదో, కాదో అనేది తెలుసుకోవాలి. ఈ క్రమంలోనే డయాబెటిస్ ఉన్నవారు నారింజ పండ్లు తినవచ్చా..? లేదా..? అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఏదైనా మితంగా తింటే ఆరోగ్యం.. అతిగా తింటే విషం అని మన పెద్దలు ఎప్పుడో చెప్పారు. రోజుకు ఒక నారింజ పండు తినడం డయాబెటిస్ రోగులకు సురక్షితమే కాకుండా ప్రయోజనకరమని వైద్యులు అంటున్నారు. నారింజ పండ్ల గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ సుమారు 40 నుండి 45 ఉంటుందని.. అంటే, నారింజ పండ్లు తినడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు అకస్మాత్తుగా పెరగకుండా, క్రమంగా పెరుగుతాయి.
నారింజ పండ్లలో విటమిన్ సి, యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి, ఇవి వాపును తగ్గించి, ఇన్సులిన్ ప్రతిస్పందనను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. అందువల్ల షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులు ఆరెంజెస్ తినవచ్చు.
రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రించడంలో నారింజ సహాయపడుతుంది. పీచుపదార్థం అధికంగా ఉండే నారింజ, రక్తంలో చక్కెర స్థాయి అకస్మాత్తుగా పెరగకుండా నివారిస్తుంది. గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది.
డయాబెటిస్ గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో సహాయపడుతుంది. విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల, ఇది ఇన్ఫెక్షన్లను నివారించడంలో సహాయపడుతుంది. బరువును అదుపులో ఉంచడంలో సహాయపడుతుంది.
డయాబెటిస్ వ్యాధిగ్రస్తులు జ్యూస్ తాగడం మానుకోవాలి. ఏదైనా పండ్ల రూపంలో తినాలి. నారింజ రసంలో పీచుపదార్థం అధికంగా ఉంటుంది. ఇది రక్తంలో చక్కెరను వేగంగా పెంచుతుంది. ఖాళీ కడుపుతో దీనిని తాగడం మానుకోండి.