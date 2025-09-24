Idli Dosa For Diabetics: షుగర్ పేషంట్స్ ఇడ్లీ, దోశ తినొచ్చా.. తినకూడదా.. బయటపడిన షాకింగ్ నిజం..

Idli For Diabetics: షుగర్ పేషెంట్స్ ఆహార నియమాలు ఎన్నో పాటించాలి. లేకపోతే షుగర్ లెవెల్స్ పెరగడం వల్ల ఎన్నో అనారోగ్యాలకు దారితీస్తుంది. ఈ విషయం ఎవరిని అడిగినా చెబుతారు. అలా అని షుగర్ పేషెంట్స్ ఏమీ తినకుండా ఉండాలా అంటే.. అది కూడా కరెక్ట్ కాదు కదా.. మరి షుగర్ పేషెంట్స్ మనందరం ఎంతగానో ఇష్టపడే ఇడ్లీ, దోశ తినవచ్చా లేదా అనేది ఒకసారి చూద్దాం..
షుగర్ పేషెంట్స్ కొన్ని పదార్థాలను దూరం పెట్టడమే ఎంతో ఉత్తమం. లేకపోతే షుగర్ లెవెల్స్ పెరిగి.. అది కాస్త ఎన్నో అనారోగ్యాలకు దారితీస్తుంది. కాబట్టి డయాబెటిక్ ఉన్నవాళ్లు తిండి మానేయాలి అని కాదు కానీ.. కొన్ని పదార్థాలకు మాత్రం దూరంగా ఉండాలి అనేది జగమెరిగిన సత్యం.
ఈ క్రమంలో చాలామందికి షుగర్ పేషంట్స్ ఇడ్లీ, దోశ తినవచ్చా అని సందేహం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా సౌత్ ఇండియా అంటేనే ఇడ్లీ, దోశకు పెట్టింది పేరు. ముఖ్యంగా ప్రతి సౌత్ ఇండియా వారి ఇళ్లల్లో ఉదయం టిఫిన్ అనగానే ఇడ్లీ లేదా దోస పేరే తరచుగా వినిపిస్తుంది.
ఈ క్రమంలో ఆ రెండిటిని..షుగర్ పేషెంట్స్ దూరం పెడితే.. చాలా కష్టమే. కాబట్టి తప్పకుండా.. వాటిని పూర్తిగా వదిలేయడం కుదరదు. అయితే షుగర్ వ్యాధిపై ఉన్న అధ్యాయనాల ప్రకారం.. షుగర్ ఉన్నవాళ్లు ఇడ్లీ , దోశను సాధారణమైన బియ్యంతో కాకుండా.. పాలిష్ తక్కువ ఉండే బియ్యం లేకపోతే బ్రౌన్ రైస్ లేకపోతే మిల్లెట్స్ లాంటి వాటితో చేసుకోవడం మంచిది.
అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ఇడ్లీ, దోసెల్లోకి షుగర్ పేషెంట్ చట్నీ అసలు తినకూడదు. పల్లి చట్నీ బదులు సాంబార్ లేకపోతే ఏదైనా కందిపప్పు పచ్చడి.. బీరకాయ పచ్చడి లాంటివి తినడం.. వల్ల షుగర్ స్థాయిలో పెరగకుండా ఉంటాయి.
అలానే దోసలో కూడా ఎక్కువగా నూనె వేసుకోకూడదు. మరీ ముఖ్యంగా ఇడ్లీ, దోశ ఊరగాయలతో అస్సలు తినకూడదు. ఈ చిన్ని చిన్ని నియమాలు పాటిస్తే డయాబెటిక్ వారు కూడా ఎంచక్కా ఇడ్లీ, దోశ తినవచ్చు.