Nagarjuna: ఈ హీరోయిన్ ఎవరో గుర్తుపట్టారా.. ఒకప్పుడు నాగార్జున బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాలో..!

Nagarjuna Herione
నాగార్జున సినిమా ఇండస్ట్రీ లోకి వచ్చి దాదాపు.. 50 సంవత్సరాలు కావస్తోంది. 1961లో.. వెలుగు నీడలు అనే సినిమాలో ఒక చిన్న పిల్లాడి క్యారెక్టర్ తో సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టారు. ఇక 1986లో విక్రమ్ చిత్రంతో హీరోగా ఎంట్రీ ఇచ్చారు..
నాగార్జున .. అక్కినేని వారసుడుగా తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎన్నో బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రాలు నటించారు. ఇక ఆయన నటించిన సినిమాలలో గీతాంజలి చిత్రానికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది.   

క్లైమాక్స్ ట్రేచడీ అయినప్పటికీ.. ఈ సినిమా ఇప్పటికీ తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఒక క్లాసిక్ సినిమాగా మిగిలిపోయింది. 

ఇక ఈ సినిమాలో హీరోయిన్గా నటించిన గిరిజాకి కూడా అప్పుడు ఎంతోమంది అభిమానులు ఉన్నారు. అయితే ఆ హీరోయిన్ ఆ తరువాత మాత్రం ఎటువంటి సినిమాలలో కనిపించలేదు. 

ఇక ఇప్పుడు ఏకంగా 30 నుంచి 35 సంవత్సరాల తర్వాత.. ఈ మధ్య నాగార్జున అటెండ్ అయినా టాక్ షోలో గెస్ట్ గా కనిపించింది. 

జగపతిబాబు జయమ్ము నిశ్చయమ్మురా తాక్ షో కి నాగార్జున వెళ్లగా.. ఈ షో లో గిరిజా.. నాగార్జునకి థాంక్స్ చెప్పినా వీడియో ప్లే చేశారు. అయితే ఈ వీడియో కాస్త వైరల్ అవుతూ ఈ హీరోయిన్ ఏంటి గుర్తుపట్టలేనంతగా మారిపోయింది అనే సందేహం అభిమానుల్లో తీసుకొచ్చింది.

