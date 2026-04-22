Sukanya Samriddhi Yojana: సుకన్య సమృద్ధి పథకం.. మధ్యలోనే డబ్బు విత్‌డ్రా చేయొచ్చా? అసలు రూల్స్ ఇవే!

Can We Withdraw Sukanya Yojana Money: కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన సుకన్య సమృద్ధి యోజన ఆడపిల్లలకు ఎంతగానో ఉపయోగకరంగా ఉంది. వారి చదువు, పెళ్లిలకు ఈ డబ్బు ఉపయోగపడుతుంది. అయితే అమ్మాయికి 21 ఏళ్లు వచ్చే వరకు ఈ డబ్బులు పూర్తిగా విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చా? 18 ఏళ్లు లేదా పదవ తరగతి పాసయ్యాక కూడా నగదు ఉపసంహరించుకునే అవకాశం ఉంటుందా? ఆ పూర్తి నిబంధనలు ఏంటి తెలుసుకుందాం. 
 
కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన సుకన్య సమృద్ధి యోజన అమ్మాయిలకు వరం వంటిది అని చెప్పాలి. ఈ స్కీమ్‌లో అమ్మాయిల పేరుపై డబ్బు పెట్టుబడి పెడుతూ వస్తే చదువుకునే సమయం లేదా పెళ్లినాటికి పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఆడబిడ్డ బంగారు భవిష్యత్తుకు ఈ యోజన ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. కేవలం మీరు రూ.250 తో ప్రారంభిస్తే చాలు. ఈ పథకంలో అనేక ప్రయోజనాలు పొందుతారు.   

 సుకన్య సమృద్ధి యోజన ఆడపిల్ల చదువు, పెళ్ళికి ఉపయోగపడుతుంది. పదేళ్ల లోపు అమ్మాయిల పేరుపై కేవలం రూ.250 తో ఈ పథకం ప్రారంభించవచ్చు. గరిష్టంగా రూ.1.5 లక్షల వరకు పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. ఇందులో వడ్డీ 7.6 శాతం ప్రస్తుతం అందిస్తోంది కేంద్ర ప్రభుత్వం. ఈ పథకం ట్యాక్స్‌ ఫ్రీ బెనిఫిట్స్‌ కూడా అందిస్తోంది. పోస్ట్ ఆఫీస్ లేదా ఏ బ్యాంకుల్లో అయినా ఈ పథకం అందుబాటులో ఉంది.  

 సుకన్య సమృద్ధి యోజన పదేళ్ల లోపు ఉన్న అమ్మాయిల పేరుపై ఓపెన్ చేస్తారు. 18 ఏళ్లు దాటిన తర్వాత లేకపోతే పదవ తరగతి ఉత్తీర్ణత సాధించిన తర్వాత 50 శాతం వరకు ఇందులో డబ్బు విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. 21 ఏళ్లు పైబడితే పూర్తిగా విత్‌డ్రా చేసుకునే సౌలభ్యం ఉంది.  

 ఈ సుకన్య సమృద్ధి యోజనలో అంతకుముందు ఆర్థిక సంవత్సరం వరకు ఉన్న బ్యాలెన్స్ లో 50 శాతం మాత్రమే అందిస్తారు. దీన్ని అమ్మాయి చదువు లేదా పెళ్లికే వినియోగించాలి. విత్‌డ్రా డాక్యుమెంట్లు వివరాలు సంబంధించి బ్యాంకు పోస్ట్ ఆఫీస్ లో సంప్రదించాలి.  

సుకన్య సమృద్ధి యోజన ప్రతి ఇంటిలో ఉన్న ఆడపిల్లకు ఎంతో గాను ఉపయోగపడుతుంది. ఒక అమ్మాయికి మాత్రమే కాదు రెండో ఇద్దరు అమ్మాయి ఉంటే కూడా ఈ పథకం ప్రారంభించవచ్చు. అయితే గరిష్టంగా ఇద్దరికీ మించకూడదు. పుట్టినప్పటి నుంచి ఈ పథకం ప్రారంభిస్తే అమ్మాయిని లక్షాధికారిగా చేయవచ్చు.

Sukanya Samriddhi Yojana withdrawal rules SSY partial withdrawal after 10th class Sukanya Samriddhi Yojana maturity period SSY account withdrawal for education

