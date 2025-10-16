English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Bank Job: ఎటువంటి ఎగ్జామ్ లేకుండా గవర్నమెంట్ బ్యాంక్ జాబ్.. కేవలం ఇంటర్వ్యూకు అటెండైతే చాలు.. అసలు మిస్ కాకండి..!

Job Without Exam : ఎవరైతే ప్రభుత్వ ఉద్యోగానికి సిద్ధమవుతున్నారా.. కానీ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది అది చాలా కష్టంగా ఉంటుంది అని వెనకడుగు వేస్తున్నారా..? అలాంటివారికి ఇంటర్వ్యూ ద్వారానే ఉద్యోగం పొందే అవకాశాన్ని కల్పించడం జరుగుతోంది. అది కూడా ఏకంగా బ్యాంక్ ఉద్యోగం.. ఇంతకీ ఇది ఎలాగంటే..
మనలో చాలామంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించాలని కష్టపడుతూ ఉంటారు. కానీ కొన్ని ఉద్యోగాలు ఎటువంటి ఎగ్జామ్ లేకుండా కేవలం ఇంటర్వ్యూ ద్వారానే సెలెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. అలా ఇప్పుడు తాజాగా కెనరా బ్యాంక్ సెక్యూరిటీ లిమిటెడ్ ట్రైనీ, (ఆఫీస్ వర్క్/అడ్మినిస్ట్రేషన్) వంటి  పోస్టులకు సంబంధించి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. 

ఎవరైతే ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం సిద్ధమవుతున్నారో వారికి ఇది చక్కని అవకాశం. నేరుగా ఇంటర్వ్యూ ద్వారానే ఈ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తారు. అయితే ఈ ఉద్యోగాలకు అక్టోబర్ 17వ తేదీ లోపు ఈమెయిల్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.   

ఈ ఉద్యోగానికి డిగ్రీలో (కనీసం 50% మార్కులతో)  పాస్ అయి ఉండాలి. అభ్యర్థుల వయసు 20 నుంచి 30 సంవత్సరాల మధ్య కలిగి ఉండాలి. 

ఈ ఉద్యోగానికి ఎంపికైన వారికి ప్రతినెల రూ. 22,000 రూపాయలు అలాగే ఇతర అలవెన్స్ ని కూడా అందుకోవచ్చు.   

ఈ ఉద్యోగానికి దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి ఎటువంటి ఫీజు అవసరం లేదు. అంతేకాకుండా ఎటువంటి రాత పరీక్ష లేకుండానే ఈ ఉద్యోగాలను కెనరా బ్యాంక్ భర్తీ చేపడుతోంది. 

అర్హులైన అభ్యర్థులు కేవలం ఇంటర్వ్యూకి హాజరైతే చాలు ఆ ఇంటర్వ్యూలో నైపుణ్యం కలవారికి ఈ ఉద్యోగం లభిస్తుంది.  దరఖాస్తు విధానం:  అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా లోకేషన్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని అందులో పూర్తి వివరాలను నింపి అవసరమైన డాక్యుమెంట్లను పొందపరచి.. applications@canmoney.in అనే ఈమెయిల్ కు దరఖాస్తు ని పంపించాలి.  అయితే దరఖాస్తు ప్రారంభం తేదీ.. 11-10-2025 దరఖాస్తు చివరి తేదీ:17-10- 2025. అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసే ముందు నోటిఫికేషన్ కి సంబంధించి పూర్తి వివరాలను చదివిన తర్వాతే అప్లై చేసుకోవాలి.

Canara Bank Recruitment 2025 Bank Job Without Exam Government Bank Job Canara Bank Job Notification Canara Bank Interview Process

