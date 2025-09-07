Canera bank marketing jobs 2025: డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఏ ఉద్యోగం లేక ఖాళీగా ఉంటున్నారా..? అయితే ఈ అవకాశం మీ కోసమే.. ఎలాంటి రాత పరీక్ష లేకుండా కేవలం ఇంటర్వూ ద్వారానే జాబ్ పొందేందుకు.. కెనరా బ్యాంక్ సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ ట్రెయినీ పోస్టుల కోసం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది.
కెనరా బ్యాంక్ సేల్స్ మరియు మార్కెటింగ్ ట్రెయినీ ఉద్యోగాల కోసం నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. దరఖాస్తు ప్రక్రియ ఇప్పటికే ప్రారంభమైంది మరియు అక్టోబర్ 6, 2025తో ముగుస్తుంది. ఆసక్తి ఉన్నవారు కెనరా బ్యాంక్ అధికారిక వెబ్సైట్ https://canarabank.com/pages/ ద్వారా ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేయవచ్చు.
ఈ ఉద్యోగాల కోసం దేశవ్యాప్తంగా వివిధ ప్రాంతాల్లో నియామకాలు జరుగుతాయి. మరిన్ని వివరాల కోసం అధికారిక వెబ్సైట్ను చూడండి. అభ్యర్థులను ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా మాత్రమే ఎంపిక చేస్తారు. అయితే అభ్యర్థులు ఎటువంటి అప్లికేషన్ ఫీజ్ చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు.
అర్హతలు ఇలా ఉన్నాయి. దరఖాస్తుదారులు ఏదైనా విభాగంలో 50 శాతం మార్కులతో డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి. ఆగస్టు 31, 2025 నాటికి వయసు 20 నుంచి 30 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి. సేల్స్ లేదా మార్కెటింగ్లో అనుభవం ఉన్నవారికి ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. ఇక ఎంపికైన అభ్యర్థులకు నెలకు రూ.22,000 వరకు స్టైఫండ్ ఇస్తారు. అలాగే పనితీరు ఆధారంగా నెలకు రూ. 2000 వేరియేబుల్ పే ఇవ్వడం జరుగుతుంది.
ఆఫ్లైన్ దరఖాస్తులు పంపాల్సిన అడ్రస్.. ది జనరల్ మేనేజర్, హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్, కెనరా బ్యాంక్ సెక్యూరిటీస్ లిమిటెడ్, 7వ అంతస్తు, మేకర్ ఛాంబర్ III, నారిమన్ పాయింట్, ముంబై-400021.
అవసరమయ్యే డాక్యుమెంట్స్.. దరఖాస్తుతో పాటు జనన ధృవీకరణ పత్రం / ఎస్ఎస్సీ / ఎస్ఎస్ఎల్సీ సర్టిఫికేట్, అప్డేటెడ్ రెజ్యూమ్, విద్యార్హత మార్కుల జాబితా, సర్టిఫికెట్ల జిరాక్స్లు, అనుభవ ధృవీకరణ పత్రాలు జత చేయాలి.